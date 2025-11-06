Yevlaxdakı oteldə vəkilin ölümü və mərhəmətin tənəzzülü
Bir xəbərdən görünən cəmiyyət
Bəzən bircə xəbər bütöv sosioloji hesabatlardan daha çox cəmiyyət haqqında danışa bilir.
Elə bu dəfə də belə oldu — 37 yaşlı vəkil Əlkin Kərimlinin Yevlax şəhərindəki oteldə ölü tapılması xəbəri ilə. Qafqazinfo.az-ın məlumatına görə, ölüm dərman qəbulundan sonra baş verib.
Şəxsi, üzücü bir hadisə çox keçmədən sosial şəbəkədə — həmin media resursunun Facebook səhifəsindəki paylaşımın altında — ictimai qınaq meydanına çevrildi. Onlarla şərh yazıldı: mərhəmət yerinə ittiham, sual yerinə damğa.
“Evli kişi oteldə — deməli, günah edib”, “Ora niyə getmişdi ki?”, “Haqqını aldı” — bu cür kobud ifadələr cəmiyyətin bir insanı, hətta ölümündən sonra belə, necə asanlıqla “parçalaya” bildiyini göstərdi.
Üzü olmayan izdiham
İzdiham — tarix və ədəbiyyatın ən qədim personajlarından biridir. O, “gəncliyi pozmaqda” günahlandırılan Sokratı ittiham etmiş, Qalileyin arxasınca düşmüş, dəli adlandırdığı Hamletə gülmüşdü.
Onun nə yaddaşı var, nə də mərhəməti — yalnız öz haqlılığına ani bir inamı. Xəbərin altındakı onlarla şərh sanki bir nəfərin əlindən çıxmışdı: incidilmiş, şübhə dolu, empatiyadan məhrum bir nəfərin.
Burada “otel” sözü istirahət yerini deyil, əxlaqsızlığın simvolunu ifadə edir. Ölüm faktı isə uydurulmuş “günah” qarşısında arxa plana keçir.
Bu artıq bir insan haqqında xəbər deyil. Bu — düşünməkdən yorulmuş, lakin mühakimə etməkdən hələ də yorulmayan bir cəmiyyətin diaqnozudur.
Yad ağrıya qarşı laqeydlik
Yazıçı Alber Kamü deyirdi: “Üsyankar insan bildirir ki, bir sərhəd var və onu keçmək olmaz.”
Bu gün isə görürük ki, həmin sərhəd itib.
Əgər ölüm mənəvi moizə üçün bəhanəyə çevrilirsə, cəmiyyət nə həqiqət hissini, nə də insani olma qabiliyyətini qoruyub saxlaya bilir.
Şərhlərin arasında bir neçə sadə, sakit səs itib qalıb:
“O, yaxşı insan idi.”
“Vəkil idi, orada işlə bağlı ola bilərdi.”
“Niyə ölən birini qınayırsınız?”
Amma nifrət axınında bu səslər eşidilmir. İzdiham incəlikləri sevmir — ona həqiqət yox, günahkarlar lazımdır.
Mərhəmətdən “rəqəmsal daş”a
Bir vaxtlar insan başqasına daş atarkən o daşın ağırlığını hiss edirdi. İndi isə o, yüngüldür — sadəcə bir şərhdir. Amma günahın çəkisi dəyişməyib.
Biz artıq ölümün sirrini, insanın mürəkkəbliyini görmürük.
Bizim üçün “həb” və “sevgili” hekayəsinə inanmaq, həyatın bəzən nə qalmaqalsız, nə də izahsız şəkildə bitə biləcəyini qəbul etməkdən daha asandır.
Mühakimə etmək yas saxlamaqdan daha rahatdır.
Və yenə də — bu mənəvi donuqluqdan çıxış yolu qədimdən bəri eynidir: düşünməyi öyrənmək və hər xəbərin arxasında süjet deyil, insanın dayandığını xatırlamaq.
Bəlkə yüz il sonra tarixçilər bizim rəqəmsal xronikalarımıza baxıb deyəcəklər:
“Bu, elə bir cəmiyyət idi ki, hər şeyi — hətta ölümü belə — şərh edirdi.”
Əgər biz faciə qarşısında susmağı belə bacarmasaq, bizi heç kim haqqlandıra bilməz.