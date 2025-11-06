 Yevlaxdakı oteldə vəkilin ölümü və mərhəmətin tənəzzülü | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Köşə

Yevlaxdakı oteldə vəkilin ölümü və mərhəmətin tənəzzülü

12:17 - Bu gün
Yevlaxdakı oteldə vəkilin ölümü və mərhəmətin tənəzzülü

Bir xəbərdən görünən cəmiyyət

Bəzən bircə xəbər bütöv sosioloji hesabatlardan daha çox cəmiyyət haqqında danışa bilir.

Elə bu dəfə də belə oldu — 37 yaşlı vəkil Əlkin Kərimlinin Yevlax şəhərindəki oteldə ölü tapılması xəbəri ilə. Qafqazinfo.az-ın məlumatına görə, ölüm dərman qəbulundan sonra baş verib.

Şəxsi, üzücü bir hadisə çox keçmədən sosial şəbəkədə — həmin media resursunun Facebook səhifəsindəki paylaşımın altında — ictimai qınaq meydanına çevrildi. Onlarla şərh yazıldı: mərhəmət yerinə ittiham, sual yerinə damğa.

“Evli kişi oteldə — deməli, günah edib”, “Ora niyə getmişdi ki?”, “Haqqını aldı” — bu cür kobud ifadələr cəmiyyətin bir insanı, hətta ölümündən sonra belə, necə asanlıqla “parçalaya” bildiyini göstərdi.

Üzü olmayan izdiham

İzdiham — tarix və ədəbiyyatın ən qədim personajlarından biridir. O, “gəncliyi pozmaqda” günahlandırılan Sokratı ittiham etmiş, Qalileyin arxasınca düşmüş, dəli adlandırdığı Hamletə gülmüşdü.

Onun nə yaddaşı var, nə də mərhəməti — yalnız öz haqlılığına ani bir inamı. Xəbərin altındakı onlarla şərh sanki bir nəfərin əlindən çıxmışdı: incidilmiş, şübhə dolu, empatiyadan məhrum bir nəfərin.

Burada “otel” sözü istirahət yerini deyil, əxlaqsızlığın simvolunu ifadə edir. Ölüm faktı isə uydurulmuş “günah” qarşısında arxa plana keçir.

Bu artıq bir insan haqqında xəbər deyil. Bu — düşünməkdən yorulmuş, lakin mühakimə etməkdən hələ də yorulmayan bir cəmiyyətin diaqnozudur.

Yad ağrıya qarşı laqeydlik

Yazıçı Alber Kamü deyirdi: “Üsyankar insan bildirir ki, bir sərhəd var və onu keçmək olmaz.”
Bu gün isə görürük ki, həmin sərhəd itib.

Əgər ölüm mənəvi moizə üçün bəhanəyə çevrilirsə, cəmiyyət nə həqiqət hissini, nə də insani olma qabiliyyətini qoruyub saxlaya bilir.

Şərhlərin arasında bir neçə sadə, sakit səs itib qalıb:
“O, yaxşı insan idi.”
“Vəkil idi, orada işlə bağlı ola bilərdi.”
“Niyə ölən birini qınayırsınız?”

Amma nifrət axınında bu səslər eşidilmir. İzdiham incəlikləri sevmir — ona həqiqət yox, günahkarlar lazımdır.

Mərhəmətdən “rəqəmsal daş”a

Bir vaxtlar insan başqasına daş atarkən o daşın ağırlığını hiss edirdi. İndi isə o, yüngüldür — sadəcə bir şərhdir. Amma günahın çəkisi dəyişməyib.

Biz artıq ölümün sirrini, insanın mürəkkəbliyini görmürük.
Bizim üçün “həb” və “sevgili” hekayəsinə inanmaq, həyatın bəzən nə qalmaqalsız, nə də izahsız şəkildə bitə biləcəyini qəbul etməkdən daha asandır.

Mühakimə etmək yas saxlamaqdan daha rahatdır.

Və yenə də — bu mənəvi donuqluqdan çıxış yolu qədimdən bəri eynidir: düşünməyi öyrənmək və hər xəbərin arxasında süjet deyil, insanın dayandığını xatırlamaq.

Bəlkə yüz il sonra tarixçilər bizim rəqəmsal xronikalarımıza baxıb deyəcəklər:
“Bu, elə bir cəmiyyət idi ki, hər şeyi — hətta ölümü belə — şərh edirdi.”

Əgər biz faciə qarşısında susmağı belə bacarmasaq, bizi heç kim haqqlandıra bilməz.

Paylaş:
49

Aktual

Reportaj

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev NATO nümayəndə heyətini qəbul edib

Cəmiyyət

QDF və Qarabağ Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə “Zəfər Günü: beş illik qürur salnaməsi” mövzusunda tədbir keçirilib - ...

İqtisadiyyat

Qazaxıstan taxılı Azərbaycan vasitəsilə Ermənistana göndərilir - FOTO

Köşə

Yevlaxdakı oteldə vəkilin ölümü və mərhəmətin tənəzzülü

İdeoloji təhlükəsizlik: milli müdafiənin görünməz cəbhəsi

2016-cı ilin Konstitusiya islahatları 9 il sonra: Siyasi sistemin möhkəmləndirilməsi və vitse-prezidentlik institutunun keçdiyi tarixi sınaqlar

İkinci Qarabağ müharibəsi: Zəfərə gedən yolda şərəf və qəhrəmanliq salnaməsi

Redaktorun seçimi

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

“Bu, son 30 ildə fərqli formatda keçirilən ilk görüş idi” – İrəvan görüşündən gələn baş redaktor ilə MÜSAHİBƏ

Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyətləri nümayəndələrinin Yerevanda ikitərəfli dəyirmi masası baş tutub

Sizin üçün xəbərlər

Yevlaxdakı oteldə vəkilin ölümü və mərhəmətin tənəzzülü

İdeoloji təhlükəsizlik: milli müdafiənin görünməz cəbhəsi

Son xəbərlər

Sevinc Fətəliyeva: “8 Noyabr xalqımızın çoxəsrlik tarixinə qızıl hərflərlə yazılan şanlı gündür”

Bu gün, 14:31

Azərbaycan millisinin heyətində dəyişiklik baş verib

Bu gün, 14:06

“Nar”dan ikinci avtomobil uduldu - həyəcan artır!

Bu gün, 13:56

Qəbul və buraxılış imtahanlarında “kömək” göstərməkdə təqsirləndirilən şəxslər barəsində cinayət işi məhkəməyə göndərilib

Bu gün, 13:50

Azərbaycanda 10 ayda vətəndaşlara geri qaytarılan ƏDV-nin məbləği açıqlanıb

Bu gün, 13:44

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Bu gün, 13:40

Ağ şəhərdə Azərbaycan və dünya mətbəxinin təamlarını təqdim edən “The Woo” restoranı açıldı – VİDEO

Bu gün, 12:45

Zəfər Gününün beşilliyi münasibətilə hərbi orkestrlərin müşayiəti altında yürüşlər keçirilib - FOTO

Bu gün, 12:27

Yevlaxdakı oteldə vəkilin ölümü və mərhəmətin tənəzzülü

Bu gün, 12:17

Prezident İlham Əliyev NATO nümayəndə heyətini qəbul edib

Bu gün, 12:09

Ərəb ölkələrinin aparıcı inkişaf fondlarının nümayəndələri ilə əməkdaşlığın gücləndirilməsi müzakirə olunub

Bu gün, 12:00

Bakıda itkin kimi axtarılan yeniyetmə tapılıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 11:22

Xankəndidə hərbçilərin yürüşü keçirilib - FOTO

Bu gün, 10:58

QDF və Qarabağ Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə “Zəfər Günü: beş illik qürur salnaməsi” mövzusunda tədbir keçirilib - FOTO

Bu gün, 10:53

Trendyol ilin ən böyük endirim kampaniyasına başlayır: NOYABR20 koduna 20% endirim

Bu gün, 10:34

Qazaxıstan taxılı Azərbaycan vasitəsilə Ermənistana göndərilir - FOTO

Bu gün, 10:31

ABŞ-nin Oklahoma Milli Qvardiyasının nümayəndə heyəti ölkəmizdə səfərdədir

Bu gün, 10:18

6 noyabr – Azərbaycan Televiziyası və Radiosu Günüdür

Bu gün, 09:51

Azərbaycan nefti ucuzlaşıb

Bu gün, 09:48

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:13
Bütün xəbərlər