“O uşaq mənim qəhrəmanımdır” - Qazilər müharibə xatirələrindən danışdılar - VİDEOMÜSAHİBƏ
27 sentyabr 2020-ci ildə başlayan və 44 gün davam edən Vətən müharibəsi Azərbaycan tarixinə əbədi olaraq ən şanlı və qəhrəmanlıq səhifələrindən biri kimi daxil oldu. Həmin yaddaqalan gün cəbhə boyu Ermənistan silahlı qüvvələrinin genişmiqyaslı təxribatına cavab olaraq, Azərbaycan Ordusu sonradan “Dəmir Yumruq” adını alan qətiyyətli əks-hücum əməliyyatına başladı. Vətən müharibəsi ölkəmizin ərazi bütövlüyünün tam bərpasını qeyd edən tarixi Zəfərlə başa çatdı.
Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qazanılan Böyük Qələbə Azərbaycanın tarixinə qızıl hərflərlə yazılmış və Azərbaycan xalqının şücaət, birlik və qüvvət rəmzinə çevrilmişdir.
Qələbənin beşinci ildönümü ərəfəsində Vətən müharibəsi qaziləri Ramin Şirinov və Kənan Quliyev 1news.az saytının qonağı oldular.
Ramin Şirinov xatırlayır: “O vaxt biz bir-birimizin adlarını belə bilmirdik. Hər kəsin uniformasında soyadı yazılmış nişan var idi. Amma birliyimiz o qədər güclü idi ki, xalqımız və dövlət başçımız sayəsində biz “Dəmir Yumruq”da birləşdik. Döyüşdə biz bir-birimizə doğma qardaş idik, çiyin-çiyinə vuruşurduq. Sonuncu şəhid Şuşada, mənim qollarımda can verdi. Biz müharibəyə çox gedib, az qayıdanlardan olduq...”
Kənan Quliyev də öz xatirələrini bölüşdü: “Bilirsiniz, necə deyərlər, müharibə şəhidsiz olmur. Mənim döyüş yoldaşım, əsgər şəhid oldu, mənim qollarımda can verdi. Gəncədən olan Məmmədov Altun. Bütün bunlar çox ağırdır. Bu gün biz həm qürur, həm də kədər hissi keçiririk. Qürur duyuruq, çünki illərdir düşmən tapdağı altında olan torpaqlar azad edilib. Kədərlənirik - çünki çörəyi böldüyümüz, birlikdə səngərlərdə oturduğumuz oğulları itirdik.”
Ramin Şirinov onu ən çox təsirləndirən məqamlardan danışarkən xalq dəstəyinə diqqət yetirdi: “Hadrutda olanda bizə sadə insanlardan bağlamalar gəlirdi. Hər kəs öz bağlamasını açır, baxırdı. Hər bağlamada isə məktublar var idi. Görürəm - hamı məktubları oxuyur və kədərlənir, bəziləri isə hətta ağlayır. Ətrafda inanılmaz bir şey baş verirdi. Mən də məktub olan bir bağlama götürdüm və oxumağa başladım. Sonuna qədər oxudum və birdən anladım ki, mən də ağlayıram. Məktubu 123 nömrəli məktəbin birinci “A” sinif şagirdi göndərmişdi. O yazırdı: “Salam, əsgər əmi. Bilirəm, sən orada çətinlik çəkirsən. Bilirik ki, siz bizim rahatlığımız üçün vuruşursunuz. Atam deyir ki, əsgərlər bizi qorumaq üçün orada vuruşur. Bilirəm ki, siz qalib gələcəksiniz.” Müharibə bitəndən sonra çox vaxt keçdi. Bir dəfə təsadüfən o məktubu cibimdə tapdım. Məktəbin telefon nömrəsini tapdım, direktora zəng etdim, o uşağa hədiyyə aldım, getdim və onunla görüşdüm. Biz onunla birlikdə uzun müddət ağladıq... O uşaq mənim qəhrəmanımdır.”
Ramin Şirinovun sözlərinə görə, Azərbaycanın Qələbəsi uzun illərin hazırlığının nəticəsi idi: “Bizim hərbi məktəblərimiz, akademiyalarımız, zabitlərimiz, xüsusi təyinatlılarımız hazırlaşırdı. Bizim xüsusi təyinatlılarımız dünyada ən yaxşılardan və tanınanlardandır. Bizim generallarımız müharibə zamanı kabinetlərdə oturmayıb, səngərlərdə, çiyin-çiyinə bizim yanımızda idilər. Bu bizim üçün Azərbaycanın dirçəlişi, qardaşlığımızın, birliyimizin mənası idi.”
R. Şirinov həmçinin 32 ildən sonra Azərbaycan təyyarəsinin Ermənistan aeroportuna eniş etməsi və Azərbaycan nümayəndə heyətinin orada olması faktına da toxundu. “Bilirsiniz, bu nədir?” – o davam etdi. – “Bu bizim humanizmdir, bizim əsl milliyyətçiliyimizdir, sülh istəyimizdir. Biz düşmənçilik istəmirik. Bu, bütün dünyaya bizim əsl azərbaycanlı olduğumuzu sübut edir.”
O əlavə etdi ki, müharibə iştirakçısı olmasına baxmayaraq, münaqişənin davam etməsini istəmir: “Mən müharibə iştirakçısıyam. Amma bu o demək deyil ki, mən müharibə istəyirəm. Xeyr, biz sülh istəyirik, biz əminamanlıq istəyirik, biz istəyirik ki, bizim uşaqlarımız rahat yaşasınlar və xoşbəxt olsunlar. Bizim məqsədimiz məhz budur.”
Kənan Quliyev öz hekayəsini yekunlaşdıraraq vurğuladı ki, ölkənin gələcəyi məhz gənc nəslin əlindədir və güclü və müstəqil Azərbaycanın inkişafı onların biliklərindən, zəhmətkeşliyindən və şəhidlərin xatirəsinə hörmətindən asılıdır.
Ramin Şirinov isə öz növbəsində vətənpərvərliyin vacib əhəmiyyətini vurğuladı: “Hər bir insan öz sahəsində vətənpərvər olmalıdır. Vətənə xidmət etmək üçün hərbçi olmaq vacib deyil. Hərbçi üçün bu, öz yoludur, həkim üçün öz yolu. Əsas odur ki, biz dünyaya ciddi bir mesaj ünvanladıq, biz dünya brendi yaratdıq: Azərbaycan əsgəri. Və biz bu brendi həmişə qorumalıyıq.”
Müsahibənin tam versiyası videomuzdadır: