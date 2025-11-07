Bayram günlərində işləyən bank və valyuta mübadilə məntəqələri açıqlanıb - Siyahı
8 – 11 noyabr 2025–ci il tarixlərinə təsadüf edən qeyri-iş günlərində bankların və “Azərpoçt” MMC-nin bəzi filial və şöbələri, habelə valyuta mübadilə məntəqələri fəaliyyət göstərəcəklər.
Bu barədə 1news.az-a Azərbaycan Mərkəzi Bankından bildirilib. Qeyd edilib ki, bayram günlərində ölkəmizdə səfərdə olan turistlərin və ölkə vətəndaşlarının valyuta mübadiləsi xidmətlərinə davamlı çıxış imkanlarının təmin edilməsi məqsədilə ümumilikdə 15 bankın 166 satış nöqtəsi (o cümlədən, 4 bank üzrə 9 satış nöqtəsi 24 saat rejimində olmaqla), “Azərpoçt” MMC-nin 68 şöbəsi, valyuta mübadiləsinə lisenziya almış 7 valyuta mübadiləsi məntəqəsi müştərilərə xidmət göstərəcək.
Bayram günlərində işləyəcək banklar, “Azərpoçt MMC və valyuta mübadilə məntəqələrinin siyahısı ilə hiperlinklər vasitəsilə tanış ola bilərsiniz.