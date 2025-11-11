 Gömrükdə şirniyyat qutularında gizlədilən dərmanlar aşkar edilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Gömrükdə şirniyyat qutularında gizlədilən dərmanlar aşkar edilib

Qafar Ağayev11:01 - Bu gün
Gömrükdə şirniyyat qutularında gizlədilən dərmanlar aşkar edilib

Hava Nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində dərman preparatlarının qanunsuz yolla ölkə ərazisinə gətirilməsi cəhdinin qarşısı alınıb.

Bu barədə 1news.az-a Dövlət Gömrük Komitəsindən bildirilib

Məlumata görə, İstanbul–Gəncə aviareysi ilə gələn Azərbaycan Respublikası vətəndaşına məxsus əşyalar Gəncə Beynəlxalq Aeroportunun gəliş zalında rentgen aparatından keçirilən zaman monitorda şübhəli əşyaların təsviri müşahidə olunub.

Yoxlama zamanı vətəndaşa məxsus çantanın içərisində əvvəlcədən gömrük nəzarətinə təqdim edilməyən, eləcə də şifahi, elektron və ya yazılı formada bəyan olunmayan, üstü şirniyyat ilə örtülmüş qutularda xüsusi üsulla gizlədilən, hər biri 10 həb olmaqla, ümumilikdə 645 konvolyut “Lioresal” markalı dərman preparatı aşkar edilib.

Paylaş:
54

Aktual

Cəmiyyət

21 dərəcə isti olacaq - Sabahın havası açıqlandı

Cəmiyyət

COP29 Sədri estafeti COP30 Sədrliyinə ötürərək ölkələri əvvəlki vədləri yerinə yetirməyə çağırıb

Siyasət

Azərbaycan XİN Atatürkün vəfatının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

Siyasət

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Atatürkün vəfatının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

Cəmiyyət

SAF 2025-ə sayılı günlər qalır!

“Ehtiyat zabit hazırlığı kursu”nun növbəti buraxılış mərasimi keçirilib

21 dərəcə isti olacaq - Sabahın havası açıqlandı

Yanvar-oktyabr aylarında 491,8 min şəxs aktiv məşğulluq tədbirləri ilə əhatə olunub

Redaktorun seçimi

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

“Bu, son 30 ildə fərqli formatda keçirilən ilk görüş idi” – İrəvan görüşündən gələn baş redaktor ilə MÜSAHİBƏ

Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyətləri nümayəndələrinin Yerevanda ikitərəfli dəyirmi masası baş tutub

Sizin üçün xəbərlər

“Prezidentin bu fikri elmə ideoloji və mənəvi ölçü gətirir” – Deputatdan ŞƏRH

Azercell və Müdafiə Nazirliyi arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb

Səhiyyə nazirinə ağır itki

Natiq Məmmədli: İşimizi Prezidentin Azərbaycan dili ilə bağlı çağırışı istiqamətində qurmalıyıq

Son xəbərlər

SAF 2025-ə sayılı günlər qalır!

Bu gün, 13:16

“Ehtiyat zabit hazırlığı kursu”nun növbəti buraxılış mərasimi keçirilib

Bu gün, 12:45

21 dərəcə isti olacaq - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:18

Yanvar-oktyabr aylarında 491,8 min şəxs aktiv məşğulluq tədbirləri ilə əhatə olunub

Bu gün, 12:07

DİN kibercinayətkarlıq halları ilə bağlı çağırış edib

Bu gün, 11:37

Bakının daha bir prospektində mikromobillik zolağı təşkil edilir - FOTO

Bu gün, 11:18

Gömrükdə şirniyyat qutularında gizlədilən dərmanlar aşkar edilib

Bu gün, 11:01

DYP bayram tətilindən dönənlərə müraciət edib

Bu gün, 10:35

Azərbaycan neftinin qiyməti açıqlanıb

Bu gün, 10:08

DİN: Ötən gün ölkə ərazisində 26 cinayət faktı qeydə alınıb

Bu gün, 09:48

Əhmədlidə obyektdə yanğın olub

Bu gün, 09:24

COP29 Sədri estafeti COP30 Sədrliyinə ötürərək ölkələri əvvəlki vədləri yerinə yetirməyə çağırıb

Bu gün, 09:07

Günəşdə güclü partlayış qeydə alınıb

10 / 11 / 2025, 18:00

Niaqara şəlaləsi Azərbaycan bayrağı rəngində işıqlandırılıb

10 / 11 / 2025, 17:25

Azərbaycan XİN Atatürkün vəfatının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

10 / 11 / 2025, 16:42

Qubada toy karvanında ağır qəza olub, ölən və yaralanan var

10 / 11 / 2025, 16:07

Hacıqabulda baş verən qəzada iki nəfər ölüb

10 / 11 / 2025, 15:57

Gəncədə əri qadını baş nahiyəsindən bıçaqlayıb

10 / 11 / 2025, 15:15

Gədəbəydə dağlıq ərazidə yanğın baş verib - VİDEO

10 / 11 / 2025, 14:43

Sumqayıtdan Bakıya yeni avtobus fəaliyyətə başlayacaq

10 / 11 / 2025, 14:23
Bütün xəbərlər