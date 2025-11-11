 COP29 Sədri estafeti COP30 Sədrliyinə ötürərək ölkələri əvvəlki vədləri yerinə yetirməyə çağırıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

COP29 Sədri estafeti COP30 Sədrliyinə ötürərək ölkələri əvvəlki vədləri yerinə yetirməyə çağırıb

Qafar Ağayev09:07 - Bu gün
COP29 Sədri estafeti COP30 Sədrliyinə ötürərək ölkələri əvvəlki vədləri yerinə yetirməyə çağırıb

Azərbaycan artıq COP Sədrliyini uğurla Braziliyaya təhvil verib.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə COP29 Sədrliyi insanları bir araya gətirmək, ədalətli vasitəçi kimi çıxış etmək və mümkün olan ən yüksək ambisiyaya nail olmaq üçün çalışıb.

1news.az COP29-un rəsmi saytına istinadla xəbər verir ki, Belendə COP30-un açılış mərasimində çıxış edən COP29-un Sədri Muxtar Babayev ölkələri əvvəlki COP-lar çərçivəsində verilən vədləri yerinə yetirməyə çağırıb. M.Babayev bu çağırışı COP sədrliyini Braziliyaya və COP30-un Prezidenti Andre Korrea du Laqoya rəsmi şəkildə təhvil verərkən səsləndirib.

COP29-un Sədri Azərbaycanın iqlim prosesinə davamlı töhfə verdiyini vurğulayaraq ötən il COP29 çərçivəsində razılaşdırılmış tarixi Bakı Maliyyə Məqsədinin həyata keçirilməsinin vacibliyini xatırladıb. M.Babayev bildirib ki, “dünya artıq debatlar yox, konkret addımlar tələb edən onilliyə daxil olub” və “bu razılaşmalar kollektiv qərarlardır, lakin onların icrası, ayrı-ayrılıqda hər bir ölkəni ehtiva edən fərdi səylərdən asılıdır”.

İqlim maliyyəsi ilə bağlı çıxışında prezident inkişaf etməkdə olan ölkələrə beynəlxalq dəstəyin növbəti onilliyini müəyyən edən üç əsas mərhələni ön plana çıxarıb:

- 2025-ci ilə kimi adaptasiya maliyyəsinin ikiqat artırılması (bu addım “təxirəsalınmaz” adlandırılıb);

- 2030-cu ilə kimi BMT-nin iqlim fondlarından vəsait axınının üçqat artırılması;

- 2035-ci ilə kimi illik azı 300 milyard ABŞ dolları həcmində maliyyə vəsaitinin səfərbər edilməsi.

COP29-un Sədri həmçinin əlavə edib ki, bu, ölkələrin öz növbəti milli iqlim planlarını təqdim etdiyi mühüm mərhələyə təsadüf edir: “Əgər ölkələr tələb olunan kapitala malik olmasalar, emissiyaları azaldaraq öz icmalarını qoruya bilməyəcək”, - deyə M. Babayev vurğulayıb.

M.Babayev onu da qeyd edib ki: “Dəyişən dünya geri addıma bəraət qazandıra bilməz. Biz məqsədi razılaşdırarkən, artıq dünyanın dəyişdiyini bilirdik. Bir çoxları bu dəyişiklikləri irəli addım atmamaq üçün bəhanə olaraq göstərdi. İndi isə bu, öhdəlikləri yerinə yetirməmək üçün səbəb kimi istifadə oluna bilməz”.

COP29-un rəsmi sosial media kanalları isə simvolik və rəmzi “hesab-faktura” yayımlayaraq ən son vədləri əks etdirib.

COP29-un Sədri M.Babayev xəbərdarlıq edib ki, icranın ilk ilində geriyə addım atılması “bütün prosesi sarsıda bilər”.

Bununla yanaşı, o, iki həftəlik konfrans ərəfəsində pozitiv baxış bucağını da təqdim edərək vurğulayıb ki: “Keçmişdə verilən vədləri yerinə yetirməklə, biz sistemə olan inamı bərpa edirik. Biz həmçinin sübut edirik ki, yeni razılaşmalar əbəs deyil. Beləliklə, biz çox vaxt müşahidə etdiyimiz etimadsızlığı aradan qaldırır, COP-un əsas məqsədini yenidən bərpa edirik”.

Paylaş:
66

Aktual

Cəmiyyət

21 dərəcə isti olacaq - Sabahın havası açıqlandı

Cəmiyyət

COP29 Sədri estafeti COP30 Sədrliyinə ötürərək ölkələri əvvəlki vədləri yerinə yetirməyə çağırıb

Siyasət

Azərbaycan XİN Atatürkün vəfatının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

Siyasət

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Atatürkün vəfatının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

Cəmiyyət

SAF 2025-ə sayılı günlər qalır!

“Ehtiyat zabit hazırlığı kursu”nun növbəti buraxılış mərasimi keçirilib

21 dərəcə isti olacaq - Sabahın havası açıqlandı

Yanvar-oktyabr aylarında 491,8 min şəxs aktiv məşğulluq tədbirləri ilə əhatə olunub

Redaktorun seçimi

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

“Bu, son 30 ildə fərqli formatda keçirilən ilk görüş idi” – İrəvan görüşündən gələn baş redaktor ilə MÜSAHİBƏ

Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyətləri nümayəndələrinin Yerevanda ikitərəfli dəyirmi masası baş tutub

Sizin üçün xəbərlər

Zəfər günü hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Ağ Şəhərdə Premium Yaşam Standartları — Raffle Edition Satışdadır!

Hacıbəy Heydərli: “Bəzi qrantyeyən media orqanları LGBT və feminizm tezislərini daima ön plana çıxarır”

“Prezidentin bu fikri elmə ideoloji və mənəvi ölçü gətirir” – Deputatdan ŞƏRH

Son xəbərlər

SAF 2025-ə sayılı günlər qalır!

Bu gün, 13:16

“Ehtiyat zabit hazırlığı kursu”nun növbəti buraxılış mərasimi keçirilib

Bu gün, 12:45

21 dərəcə isti olacaq - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:18

Yanvar-oktyabr aylarında 491,8 min şəxs aktiv məşğulluq tədbirləri ilə əhatə olunub

Bu gün, 12:07

DİN kibercinayətkarlıq halları ilə bağlı çağırış edib

Bu gün, 11:37

Bakının daha bir prospektində mikromobillik zolağı təşkil edilir - FOTO

Bu gün, 11:18

Gömrükdə şirniyyat qutularında gizlədilən dərmanlar aşkar edilib

Bu gün, 11:01

DYP bayram tətilindən dönənlərə müraciət edib

Bu gün, 10:35

Azərbaycan neftinin qiyməti açıqlanıb

Bu gün, 10:08

DİN: Ötən gün ölkə ərazisində 26 cinayət faktı qeydə alınıb

Bu gün, 09:48

Əhmədlidə obyektdə yanğın olub

Bu gün, 09:24

COP29 Sədri estafeti COP30 Sədrliyinə ötürərək ölkələri əvvəlki vədləri yerinə yetirməyə çağırıb

Bu gün, 09:07

Günəşdə güclü partlayış qeydə alınıb

10 / 11 / 2025, 18:00

Niaqara şəlaləsi Azərbaycan bayrağı rəngində işıqlandırılıb

10 / 11 / 2025, 17:25

Azərbaycan XİN Atatürkün vəfatının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

10 / 11 / 2025, 16:42

Qubada toy karvanında ağır qəza olub, ölən və yaralanan var

10 / 11 / 2025, 16:07

Hacıqabulda baş verən qəzada iki nəfər ölüb

10 / 11 / 2025, 15:57

Gəncədə əri qadını baş nahiyəsindən bıçaqlayıb

10 / 11 / 2025, 15:15

Gədəbəydə dağlıq ərazidə yanğın baş verib - VİDEO

10 / 11 / 2025, 14:43

Sumqayıtdan Bakıya yeni avtobus fəaliyyətə başlayacaq

10 / 11 / 2025, 14:23
Bütün xəbərlər