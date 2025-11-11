DİN: Ötən gün ölkə ərazisində 26 cinayət faktı qeydə alınıb
Noyabrın 10-da ölkə ərazisində 26 cinayət faktı qeydə alınıb, həmçinin əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 5 cinayətin açılması təmin olunub.
Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətindən 1news.az-a verilən məlumata görə, axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 29 nəfər, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 12 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
Narkotiklərlə əlaqəli 5, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı isə 3 fakt müəyyən edilib.
Ümumilikdə cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 20 nəfər polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.
