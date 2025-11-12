 Sabah hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Sabah hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

12:26 - Bu gün
Sabah hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Azərbaycanda noyabrın 13-də havanın 21 dərəcə isti olacaq.

Bu barədə 1news.az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

Belə ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 9-14, gündüz 16-19 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 763 mm civə sütunundan 766 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 80-85 %, gündüz 70-75 % təşkil edəcək.

Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 6-11, gündüz 17-21, dağlarda gecə 3-7, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq.

Paylaş:
67

Aktual

Rəsmi

Prezident yeni səlahiyyətli nümayəndə və icra başçılarını qəbul edib - FOTO

Siyasət

Ərdoğan: “Gürcüstan və Azərbaycanın bütün imkanları qəhrəmanlarımız üçün səfərbər edilib”

Rəsmi

Qaxa yeni icra başçısı təyin olunub

Cəmiyyət

Gürcüstanda qəzaya uğrayan Türkiyə təyyarəsinin qara qutusu tapılıb

Cəmiyyət

XTQ mənsublarının xüsusi tibb hazırlığı kursunun açılışı olub

Abşeron suvarma kanalında baş vermiş balıq tələfatı ilə bağlı monitorinqlər aparılır

Beyləqanda itkin kimi axtarılan qadının sümükləri tapılıb

Azərbaycan ilə Bosniya və Herseqovina arasında hərbi əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub

Redaktorun seçimi

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

“Bu, son 30 ildə fərqli formatda keçirilən ilk görüş idi” – İrəvan görüşündən gələn baş redaktor ilə MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Zəfər günü hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Səhiyyə nazirinə ağır itki

Ağ şəhərdə Azərbaycan və dünya mətbəxinin təamlarını təqdim edən “The Woo” restoranı açıldı – VİDEO

Günün aktual mövzusu: “Ənənəvi”, yoxsa “Rəqəmsal” reklamlara üstünlük verilir?

Son xəbərlər

XTQ mənsublarının xüsusi tibb hazırlığı kursunun açılışı olub

Bu gün, 17:45

Ərdoğan: “Gürcüstan və Azərbaycanın bütün imkanları qəhrəmanlarımız üçün səfərbər edilib”

Bu gün, 17:39

Azərbaycan Çin şirkəti ilə 100 MVt gücündə günəş enerjisi layihəsi üzrə İcra Müqaviləsi imzalayıb

Bu gün, 17:26

Abşeron suvarma kanalında baş vermiş balıq tələfatı ilə bağlı monitorinqlər aparılır

Bu gün, 17:21

Beyləqanda itkin kimi axtarılan qadının sümükləri tapılıb

Bu gün, 17:18

Azərbaycan ilə Bosniya və Herseqovina arasında hərbi əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub

Bu gün, 16:43

Xətaidə qəza baş verdi, svetofor yararsız vəziyyətə düşdü

Bu gün, 16:23

ASCO gəmiləri ilə maye və quru yük daşımalarında 17 faiz artım qeydə alınıb

Bu gün, 16:13

Zığ–Hövsan kanalizasiya kollektorunun inşasına başlanılıb - FOTO

Bu gün, 16:06

Zabit kursunu bitirən ali təhsilli müddətli hərbi qulluqçulara leytenant hərbi rütbəsi veriləcək

Bu gün, 15:34

Zabitlərin dinc dövrdəki həqiqi hərbi xidmət müddəti 6 ay azaldılır

Bu gün, 15:15

Qaxa yeni icra başçısı təyin olunub

Bu gün, 15:06

“Bəzi məmurlar ancaq öz ciblərini güdərək qanunsuz varlanmaya üstünlük verirlər”

Bu gün, 14:49

İlham Əliyev: Bölgələrimizdə əsas infrastruktur layihələri demək olar ki, başa çatıb

Bu gün, 14:48

Estetik mərkəzdə yol verilən qanunsuzluqlarla bağlı cinayət işi başlanıb

Bu gün, 14:41

Prezident yeni səlahiyyətli nümayəndə və icra başçılarını qəbul edib - FOTO

Bu gün, 14:40

Gürcüstanda qəzaya uğrayan Türkiyə təyyarəsinin qara qutusu tapılıb

Bu gün, 14:17

Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

Bu gün, 14:15

Vüqar Novruzov Göygölə icra başçısı təyin olundu

Bu gün, 14:11

Elşən Həsənli Kürdəmir Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilib

Bu gün, 14:09
Bütün xəbərlər