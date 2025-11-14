Bu ilin 9 ayı ərzində 36 mindən çox nikah qeydə alınıb
Səhiyyə Nazirliyi Cəbrayıl rayonunda əhali üçün səyyar müayinələr keçirilib.
Bu barədə 1news.az-a Səhiyyə Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, aksiya çərçivəsində sakinlər arasında nevroloji, artroloji, dermatoloji, ginekoloji, fizioterapevtik, pediatrik reabilitasiya istiqamətlərində müayinələr aparılıb.
Eyni zamanda, nevroloqlar tərəfindən EMQ (Elektromioqrafiya) və müayinələri aparılıb. Bundan əlavə, müayinələr zamanı səhhətində problem aşkarlanan sakinlərə peşəkar tibbi məsləhətlər verilib və müvafiq müalicələr təyin olunub.
Aksiya zamanı 220-ə yaxın vətəndaş müayinələrdən keçirilib.
