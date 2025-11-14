 Kamaləddin Qafarov: “Dövlət idarəçiliyində əsas ölçü meyarı xalqın maraqlarıdır” | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Kamaləddin Qafarov: “Dövlət idarəçiliyində əsas ölçü meyarı xalqın maraqlarıdır”

15:28 - Bu gün
Kamaləddin Qafarov: “Dövlət idarəçiliyində əsas ölçü meyarı xalqın maraqlarıdır”

“Azərbaycanın idarəçilik modelində dövlət rəhbərinin bölgələrə yönəlik siyasəti, ilk növbədə, xalqa xidmət prinsipinə əsaslanır”.

Bu sözləri mətbuata verdiyi açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Kamaləddin Qafarov deyib.

O, bildirib ki, cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbər vəzifələrə yeni təyinatlarla bağlı çıxışı bir daha göstərdi ki, ölkədə dövlətin daxili siyasətini həyata keçirməli olan şəxslərin üzərinə düşən məsuliyyət sadəcə inzibati idarəçiliklə məhdudlaşmır, bu, eyni zamanda mənəvi borcdur. “Dövlət başçısının sözləri ilə desək, “böyük etimad böyük işlər tələb edir”. Hər bir rəhbər təyin olunduğu andan bilməlidir ki, onun əsas vəzifəsi xalqla bir yerdə olmaq, xalqın dərdini bölüşmək və dövlət başçısının verdiyi tapşırıqları vicdanla yerinə yetirməkdir. Müasir mərhələdə bu yanaşma Azərbaycanın bütün regionlarında sosial dinamikanın, idarəçilikdə şəffaflığın və ictimai etimadın möhkəmlənməsinə xidmət edir. Çünki dövlətin mahiyyəti məhz vətəndaş rifahının yüksəldilməsində, xalqla dövlət arasında inam körpüsünün daha da gücləndirilməsində özünü göstərir”.

Fikirlərini davam etdirən millət vəkili qeyd edib ki, müasir dövrdə dövlət idarəçiliyində təvazökarlıq, şəffaflıq və mənəvi saflıq prinsipləri cənab Prezident İlham Əliyevin məmur korpusu qarşısında müəyyən etdiyi əsas meyarlardandır:

“Cənab Prezident haqlı olaraq qeyd etdi ki, rəhbər vəzifədə olan hər bir şəxs təkcə işdə deyil, məişətdə də davranışı ilə cəmiyyətə nümunə olmalıdır. Əfsuslar olsun ki, bəzi hallarda məmurların özlərini cəmiyyətdə təkəbbürlə aparması, xalqdan uzaq düşməsi onların nüfuzunu itirir və dövlət siyasətinə zərbə vurur. Bu səbəbdən dövlət başçısının korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı qətiyyətli mübarizəsi həm siyasi iradə, həm də əxlaqi prinsip kimi formalaşıb. Son illərdə görülən tədbirlər nəticəsində ictimaiyyətin məmurlara olan inamı artıb, dövlət orqanlarında şəffaflıq və hesabatlılıq yeni mərhələyə qədəm qoyub. Artıq hər kəs anlayır ki, qanunsuz hərəkətə yol verən istənilən məmur qanun qarşısında cavab verir və bu, ölkədə sosial ədalət prinsipinin real işlədiyinin göstəricisidir. Dövlət başçısının Naxçıvanda səsləndirdiyi fikirlər həm də yeni idarəçilik fəlsəfəsinin ifadəsidir. Bu fəlsəfə xalqla dövlətin birliyinə, sosial ədalətə, əxlaqi məsuliyyətə əsaslanır. Cənab Prezident İlham Əliyev bir daha vurğuladı ki, icra başçıları və digər rəhbər şəxslər onun etimadını əməli fəaliyyəti ilə doğrultmalıdır. Əgər kiminsə məqsədi şəxsi maraq güdməkdirsə, belə şəxslərə dövlət siyasətində yer yoxdur. Dövlət idarəçiliyində əsas ölçü meyarı xalqın maraqlarıdır. Son illərdə aparılan islahatlar nəticəsində dövlət qulluğunda sağlamlaşdırma siyasəti uğurla həyata keçirilib, mərkəzi icra orqanlarında məsuliyyət və hesabatlılıq mühiti formalaşıb. Bu proses bir daha göstərir ki, cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan dövləti güclü, ədalətli və xalqa arxalanan idarəetmə sistemini tam şəkildə qurmaq istiqamətində inamla irəliləyir”.

Paylaş:
58

Aktual

Rəsmi

Ukrayna Prezidenti İlham Əliyevə zəng etdi

Cəmiyyət

Azərbaycan Kiyevdəki səfirliyinin atəşə tutulması ilə bağlı Rusiyaya nota verib

Cəmiyyət

Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb

Cəmiyyət

“Yves Rocher Azerbaijan” yeni “Glow Énergie [C+]” seriyasını təqdim edir - FOTO

Cəmiyyət

Baş nazir Əli Əsədov Asiya İnkişaf Bankının prezidenti ilə görüşüb

Altay Göyüşov da Baş Prokurorluğa çağırılıb

ABŞ-də yaşayan Vaqif Allahverdiyev Baş Prokurorluğa çağırılıb

“Zabrat Maşınqayırma Zavodu” özəlləşdirməyə çıxarılıb

Redaktorun seçimi

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Səbinə Əliyeva ENOC sədri ilə uşaq hüquqlarının vəziyyətini müzakirə edib

“PAŞA Holding” Zəfər Günü münasibətilə şəhid övladlarına bayram sovqatları çatdırır - FOTO

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Son xəbərlər

Baş nazir Əli Əsədov Asiya İnkişaf Bankının prezidenti ilə görüşüb

Bu gün, 17:55

Maliyyə Nazirliyi növbəti dəfə depozit hərracı keçirib

Bu gün, 17:48

Altay Göyüşov da Baş Prokurorluğa çağırılıb

Bu gün, 17:40

ABŞ-də yaşayan Vaqif Allahverdiyev Baş Prokurorluğa çağırılıb

Bu gün, 17:34

“Zabrat Maşınqayırma Zavodu” özəlləşdirməyə çıxarılıb

Bu gün, 17:27

“Wolt”dan 60%-dək endirimlə “Black Friday”də daha sərfəli və sürətli alış-veriş edin - Sizin üçün hər şey “Wolt”da!

Bu gün, 17:22

Ukrayna Prezidenti İlham Əliyevə zəng etdi

Bu gün, 17:00

Onlayn qumar oyunlarının təşkilində təqsirləndirilən şəxslər barəsində cinayət işi məhkəməyə göndərilib

Bu gün, 16:42

DİN və AQTA birgə əməliyyat keçirib - 2 tona yaxın yararsız ət məhsulu aşkar olunub - VİDEO

Bu gün, 16:20

Azərbaycan Kiyevdəki səfirliyinin atəşə tutulması ilə bağlı Rusiyaya nota verib

Bu gün, 16:01

“Azərsilah”ın Şirvandakı zavodunda qəza olub, bir nəfər ölüb - RƏSMİ

Bu gün, 15:45

Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb

Bu gün, 15:34

Kamaləddin Qafarov: “Dövlət idarəçiliyində əsas ölçü meyarı xalqın maraqlarıdır”

Bu gün, 15:28

Bu ilin 9 ayı ərzində 36 mindən çox nikah qeydə alınıb

Bu gün, 15:18

Cəbrayılda əhali üçün səyyar müayinələr keçirilib

Bu gün, 15:10

Xocalının Şuşakənd və Xanyurdu kəndlərinə növbəti köç olub

Bu gün, 14:25

Türkiyənin “Gələcəyə nəfəs!” çağırışı ilə Azərbaycanda 111 min 111 ağac əkilib

Bu gün, 14:09

Xankəndidə türk dövlətlərinin təhlükəsizlik orqanlarının iclası keçirilib

Bu gün, 14:04

“Səs” qəzeti bağlanır - Bəhruz Quliyev açıqladı

Bu gün, 13:37

ADY: 10 ayda qatarlar heyvanlarla 48 dəfə toqquşub

Bu gün, 13:13
Bütün xəbərlər