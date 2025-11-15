 Bakıda narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü həbs edilib | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

Bakıda narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü həbs edilib

14:09 - Bu gün
Bakıda narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü həbs edilib

Bakıda narkotik vasitənin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü həbs edilib.

Bu barədə 1news.az-a DİN-in Bakı şəhər Baş Polis İdarəsindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Bakı Şəhər DYP İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən yol hərəkəti qaydasını pozduğu üçün “BMW” markalı, 90-BY-008 dövlət qeydiyyat nişanlı nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü İlkin Qarayev saxlanılıb.

Sənədləri yoxlanılan zaman sürücünün hərəkətləri şübhə doğurduğundan onun tibbi müayinədən keçməsi təmin olunub. Müayinə zamanı İ.Qarayevin narkotik vasitə qəbul etməsi də müəyyən olunub.

Sürücü barəsində Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddələrinə əsasən inzibati protokol tərtib edilərək baxılması üçün aidiyyəti məhkəməyə göndərilib.

Məhkəmənin qərarı ilə İ.Qarayevin sürücülük hüququ 1 il müddətinə məhdudlaşdırılıb və o, 25 sutka inzibati qaydada həbs edilib.

