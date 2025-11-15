 İlham Əliyev Özbəkistana səfərə gəlib - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
İlham Əliyev Özbəkistana səfərə gəlib - FOTO

13:30 - Bu gün
İlham Əliyev Özbəkistana səfərə gəlib - FOTO

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Özbəkistan Respublikasının Prezidenti Şavkat Mirziyoyevin dəvəti ilə Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının 7-ci Məşvərət Görüşündə iştirak etmək üçün noyabrın 15-də Özbəkistana səfərə gəlib.

1news.az xəbər verir ki, Daşkənd Beynəlxalq Hava Limanında dövlətimizin başçısının şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.

Prezident İlham Əliyevi Özbəkistanın Baş naziri Abdulla Aripov və digər rəsmi şəxslər qarşıladılar.

1002

