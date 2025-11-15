 Azərbaycan neftinin qiyməti 68 dollara yaxınlaşıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
İqtisadiyyat

Azərbaycan neftinin qiyməti 68 dollara yaxınlaşıb

10:41 - Bu gün
Azərbaycan neftinin qiyməti 68 dollara yaxınlaşıb

Dünya bazarlarında "Azeri Light" (CIF) markalı Azərbaycan neftinin qiyməti 68 dollara yaxınlaşıb.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan neftinin 1 barelə olan qiyməti 1,66 ABŞ dolları və ya 2,5% artaraq 67,94 ABŞ dollarına bərabər olub.

Qeyd edək ki, Azərbaycan neftinin əvvəlki qiyməti 66,28 ABŞ dolları təşkil edib.

Xatırladaq ki, Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində “Azeri Light” markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin orta qiyməti 70 ABŞ dollarından hesablanıb.

Paylaş:
2950

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyevin Özbəkistan Prezidenti ilə təkbətək görüşü olub - FOTO

Rəsmi

İlham Əliyev Özbəkistana səfərə gəlib - FOTO

Cəmiyyət

Zəngilan rayonunun Məmmədbəyli və Ağdam rayonunun Xıdırlı kəndlərinə növbəti köç karvanları yola salınıb - FOTO

Cəmiyyət

“Yves Rocher Azerbaijan” yeni “Glow Énergie [C+]” seriyasını təqdim edir - FOTO

İqtisadiyyat

Dünya bazarlarında qızıl 100 dollar ucuzlaşıb

Azərbaycan neftinin qiyməti 68 dollara yaxınlaşıb

Maliyyə Nazirliyi növbəti dəfə depozit hərracı keçirib

Bakı Limanında bu ilin 10 ayı ərzində ötən illə müqayisədə 5.6 faiz daha çox yük aşırılıb

Redaktorun seçimi

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş bahalaşır

Bayramda paytaxtdan bölgələrə və əks istiqamətdə daşınan sərnişinlərin sayı açıqlandı

Azərbaycan neftinin qiyməti açıqlanıb

Azərbaycan Çin şirkəti ilə 100 MVt gücündə günəş enerjisi layihəsi üzrə İcra Müqaviləsi imzalayıb

Son xəbərlər

Borclu kimi axtarışda olan 208 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 16:09

Böyük Qayıdış: Ağdamın Xıdırlı kəndində daha 50 ailəyə mənzillərin açarları təqdim olunub

Bu gün, 15:42

Əməkdar artist Akif Mirabov vəfat edib

Bu gün, 14:59

İlham Əliyevin Özbəkistan Prezidenti ilə təkbətək görüşü olub - FOTO

Bu gün, 14:39

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 14:13

Bakıda narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü həbs edilib

Bu gün, 14:09

Yaşar Nurinin qızı vəfat edib

Bu gün, 13:53

İlham Əliyev Özbəkistana səfərə gəlib - FOTO

Bu gün, 13:30

Dünya bazarlarında qızıl 100 dollar ucuzlaşıb

Bu gün, 13:10

Leysan yağacaq, şimşək çaxacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 12:44

Gəncə sakini 17 yaşlı oğlanı avtomobillə qəsdən vurub öldürüb

Bu gün, 12:21

Zəngilan rayonunun Məmmədbəyli və Ağdam rayonunun Xıdırlı kəndlərinə növbəti köç karvanları yola salınıb - FOTO

Bu gün, 11:58

Prezident İlham Əliyev Mahmud Abbası təbrik edib

Bu gün, 11:25

Azərbaycan XİN Fələstini təbrik edib

Bu gün, 11:11

Azərbaycan neftinin qiyməti 68 dollara yaxınlaşıb

Bu gün, 10:41

Suraxanıda üzərindən 10 kiloqram marixuana aşkarlanan narkokuryer saxlanılıb - VİDEO

Bu gün, 10:27

Əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 8 cinayətin üstü açılıb

Bu gün, 10:00

Baş nazir Əli Əsədov Asiya İnkişaf Bankının prezidenti ilə görüşüb

14 / 11 / 2025, 17:55

Maliyyə Nazirliyi növbəti dəfə depozit hərracı keçirib

14 / 11 / 2025, 17:48

Altay Göyüşov da Baş Prokurorluğa çağırılıb

14 / 11 / 2025, 17:40
Bütün xəbərlər