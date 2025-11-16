 Kamaləddin Qafarov: “Azərbaycan – Özbəkistan münasibətləri nümunəvi tərəfdaşlıq modelidir” | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

Kamaləddin Qafarov: “Azərbaycan – Özbəkistan münasibətləri nümunəvi tərəfdaşlıq modelidir”

16:50 - Bu gün
Kamaləddin Qafarov: "Azərbaycan – Özbəkistan münasibətləri nümunəvi tərəfdaşlıq modelidir"

“Cənab Prezident İlham Əliyevin noyabrın 13-də Özbəkistanın Milli İnformasiya Agentliyinə verdiyi müsahibəsində Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının Məşvərət görüşünə dair səsləndirdiyi fikirlər Azərbaycanın bölgədəki rolunu və qardaş ölkələrlə formalaşan strateji əməkdaşlığın mahiyyətini aydın ifadə edir”.

Bu sözləri mətbuata açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Kamaləddin Qafarov deyib.

Millət vəkilinin fikrincə, son illərdə Mərkəzi Asiya ölkələri ilə siyasi əlaqələrin intensivliyi təkcə diplomatik zərurətdən irəli gəlmir, həm də ümumi tarix, mədəniyyət, dini-mənəvi bağlar kimi dərin köklərə söykənir. “Əlbəttə ki, Azərbaycan üçün bu platformada ardıcıl iştirak həm regional həmrəyliyin nümayişidir, həm də Xəzər hövzəsi boyunca yaranan yeni geosiyasi düzənə uyğunlaşmanın ifadəsidir. Xəzər dənizi bu gün təkcə coğrafi xəritədə su hövzəsi deyil, bütöv bir məkanın strateji birləşdirici damarına çevrilib. Bu dəniz üzərindən qurulan siyasi, iqtisadi və nəqliyyat əlaqələri regionun bütövlüyünü və gələcək inkişafını müəyyən edən əsas elementlərdəndir. Son üç ildə Mərkəzi Asiya dövlət rəhbərlərinin Azərbaycana təxminən 30 səfər etməsi, eyni zamanda, cənab Prezident İlham Əliyevin bu ölkələrə 13 dəfə səfərinin reallaşması diplomatik fəallığın miqyasını göstərməklə yanaşı, qarşılıqlı etimadın sabitliyini də ortaya qoyur. Dövlət başçısının Orta Dəhlizin geostrateji əhəmiyyətinə xüsusi diqqət yönəltməsi isə Azərbaycanın təkcə nəqliyyat qovşağı olmadığını, həm də Avrasiya logistik sisteminin vacib qərarverici aktoruna çevrildiyini göstərir. Daşkənddə keçiriləcək 7-ci Məşvərət görüşündən gözləntilər isə ölkəmizin Mərkəzi Asiya ilə əməkdaşlığının daha sistemli və uzunmüddətli inkişaf mərhələsinə keçdiyini təsdiqləyir”.

Fikirlərini davam etdirən K.Qafarov Azərbaycan - Özbəkistan münasibətlərinə toxunaraq bildirib ki, bu əlaqələr təkcə regional əməkdaşlığın bir hissəsi deyil, bütövlükdə Türk dünyası daxilində nümunəvi tərəfdaşlıq modelidir: “Cənab Prezident İlham Əliyev öz müsahibəsində ikitərəfli münasibətlərin müttəfiqlik səviyyəsinə yüksəldiyini və bu dərinləşmənin həm siyasi etimada, həm də liderlər arasındakı şəxsi dostluğa söykəndiyini xüsusi vurğulayır. İqtisadi-ticari əlaqələrdəki artım, son illərdə həcmcə iki dəfəyə yaxınlaşan ticarət dövriyyəsi və investisiya layihələrinin genişlənməsi bu münasibətlərin real məzmununu daha da gücləndirir. Nəqliyyat və logistika sahəsində Azərbaycan Orta Dəhlizin əsas iştirakçılarından biri kimi Özbəkistan və digər Mərkəzi Asiya ölkələri üçün etibarlı tranzit platforması yaradır. Energetika əməkdaşlığında isə yaşıl enerji və regional inteqrasiya xətti yeni perspektivlər açır. Mədəni-humanitar sahələrdə həyata keçirilən layihələr, qardaşlaşmış şəhərlər, mədəniyyət günləri və ortaq idman təşəbbüsləri xalqlar arasında bağları daha da möhkəmləndirir. Cənab Prezidentin bu sahələrə dair açıqlamalarından aydın olur ki, Azərbaycan–Özbəkistan münasibətləri təkcə dövlətlərarası əməkdaşlıq deyil, həm də iki qardaş xalqın sarsılmaz mənəvi həmrəyliyi üzərində qurulmuş strateji gələcək modelidir”.

