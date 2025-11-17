Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanı təbrik etdi
Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanı 17 Noyabr – Milli Dirçəliş Günü münasibətilə təbrik edib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" hesabında paylaşım edilib.
"37 il əvvəl milli diriliş ruhu ilə müstəqilliyə doğru irəliləyən və Qarabağda böyük zəfər qazanan azərbaycanlı qardaşlarımızın Milli Dirçəliş Gününü təbrik edir, "Bir millət, iki dövlət" şüarı ilə hər zaman bir və birlikdə olacağımızı bir daha bəyan edirik", - paylaşımda qeyd olunub.
