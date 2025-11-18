 Növbəti köç Ağdamın Xıdırlı kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Növbəti köç Ağdamın Xıdırlı kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib

Qafar Ağayev14:27 - Bu gün
Növbəti köç Ağdamın Xıdırlı kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib

Növbəti köç karvanı Ağdam rayonunun Xıdırlı kəndinə çatıb, açarlar sakinlərə təqdim edilib.

1news.az xəbər verir ki, bu mərhələdə Xıdırlı kəndinə ölkənin müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış 15 ailə (57 nəfər) köçürülüb.

Açarların təqdimetmə mərasimində Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndələri iştirak ediblər.

Doğma yurda qayıdan sakinlər hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqlarına görə Prezident İlham Əliyevə və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevaya təşəkkür ediblər.

Onlar həmçinin əraziləri işğaldan azad edən Azərbaycan Ordusuna, qəhrəman əsgər və zabitlərə minnətdarlıqlarını bildirib, bu yolda canlarından keçən şəhidlərə rəhmət diləyiblər.

Paylaş:
460

Aktual

Cəmiyyət

Azərbaycan və Ermənistan parlament nümayəndə heyətləri arasında görüş olub - FOTO

Cəmiyyət

“Crescent Mall”da “Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” fotosərgisi açılıb

Cəmiyyət

Növbəti köç karvanı Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinə çatıb - FOTO - YENİLƏNİB

Rəsmi

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının Nümunəvi Əsasnaməsi təsdiq edilib

Cəmiyyət

Bakıda NATO-nun mobil təlim qrupu tərəfindən kurs keçirilir

Saytlara girişdə yaranan çətinliklə bağlı ETX-dən AÇIQLAMA

“LUKOIL” YDM-lərində POS-terminalla ödəmələr yenə işləmir? - AÇIQLAMA

Daha iki milli parkın hüquqi statusu müəyyənləşib

Redaktorun seçimi

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Kamaləddin Qafarov: “Azərbaycan – Özbəkistan münasibətləri nümunəvi tərəfdaşlıq modelidir”

Yaşar Nurinin qızı vəfat edib

Suraxanıda üzərindən 10 kiloqram marixuana aşkarlanan narkokuryer saxlanılıb - VİDEO

Son xəbərlər

Bakıda NATO-nun mobil təlim qrupu tərəfindən kurs keçirilir

Bu gün, 18:50

Saytlara girişdə yaranan çətinliklə bağlı ETX-dən AÇIQLAMA

Bu gün, 16:56

“LUKOIL” YDM-lərində POS-terminalla ödəmələr yenə işləmir? - AÇIQLAMA

Bu gün, 16:54

Daha iki milli parkın hüquqi statusu müəyyənləşib

Bu gün, 16:20

“Crescent Mall”da “Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” fotosərgisi açılıb

Bu gün, 15:43

Balakəndə çoban su kanalında boğulub

Bu gün, 15:26

Əməkdar artist Yadigar Muradov dəfn edilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:57

Növbəti köç Ağdamın Xıdırlı kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib

Bu gün, 14:27

Azərbaycan və Ermənistan parlament nümayəndə heyətləri arasında görüş olub - FOTO

Bu gün, 14:16

Beynəlxalq axtarışa verilən şəxs Polşada tutuldu

Bu gün, 13:55

Dövlət Agentliyi haqsız rəqabətə yol verən 6 təsərrüfat subyektinə qarşı tədbir görüb

Bu gün, 13:37

Bakı–Ələt–Qazax magistralının sonuncu hissəsinin genişləndirilməsi yekunlaşmaq üzrədir - FOTO - VİDEO

Bu gün, 13:08

Növbəti köç karvanı Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinə çatıb - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 12:48

DTX türk dövlətlərinin təhlükəsizlik orqanlarının Xankəndidəki iclasından video paylaşdı

Bu gün, 12:32

Bakıda evdən 70 min manat və qızıl-zinət əşyaları oğurlanıb

Bu gün, 12:29

“mygov” platformasında vətəndaşlara məlumat sorğuları barədə bildirişlər göndərilməyə başlanılıb

Bu gün, 12:20

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:09

“Bahar: Tikinti Təcrübəsi” — PMD Group və Kvan Group gənc memarları real tikinti prosesinə daxil edir - FOTO

Bu gün, 11:25

Azərbaycanın Milli Etalon Vaxtı - UTC (AZ) beynəlxalq səviyyədə təsdiqləndi

Bu gün, 10:37

BDYPİ-dən ötmə qaydalarının pozulması ilə bağlı sürücülərə MÜRACİƏT

Bu gün, 10:34
Bütün xəbərlər