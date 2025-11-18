Əməkdar artist Yadigar Muradov dəfn edilib - YENİLƏNİB
Əməkdar artist Yadigar Muradov dəfn edilib.
1news.az xəbər verir ki, mərhum aktyor Badamdar qəbiristanlığında torpağa tapşırılıb.
Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrının direktoru Əməkdar artist Yadigar Muradov vəfat edib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə teatrın "Facebook" sosial media hesabında paylaşım edilib.
Bildirilib ki, o, müalicə aldığı xəstəxanada həyata gözlərini yumub.
Xatırladaq ki, səhhəti pisləşən Yadigar Muradov oktyabrın 4-də xəstəxanaya yerləşdirilmişdi.
