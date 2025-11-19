 Deputat ƏDV və mənfəət vergisində güzəştlərlə bağlı təkliflər irəli sürüb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Deputat ƏDV və mənfəət vergisində güzəştlərlə bağlı təkliflər irəli sürüb

Qafar Ağayev17:52 - Bu gün
Deputat ƏDV və mənfəət vergisində güzəştlərlə bağlı təkliflər irəli sürüb

ƏDV və mənfəət vergisində güzəştlərin əsasən məhsuldarlıq, ixrac və məşğulluq göstəricilərinə bağlı olması daha faydalı ola bilər.

1news.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin üzvü Tahir Mirkişili parlamentin bugünkü plenar iclasında “Azərbaycan Respublikasının 2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında” qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı deyib.

Millət vəkili bildirib ki, güzəşt alan müəssisələrin illik “performans hesabatı” təqdim etməsi bu güzəştlərin qiymətləndirilməsində əvəzsiz rol oynaya bilər:

“Nazirlər Kabinetinin daxili istehsalda istifadə edilən 272 adda xammal və aralıq malların idxalına tətbiq olunan gömrük rüsumlarının 2024-cü il 1 yanvar tarixindən 7 il müddətinə “0” dərəcəyə endirilməsi haqqında qərarı ixraca öz müsbət nəticələrini verməyə başlayıb”.

Deputat vurğulayıb ki, elm və rəqəmsallaşma sahələri üçün dövlət və özəl kapitalın birgə “Texnoİnnovasiya Fondu” yaratması startap ekosisteminə və universitet tədqiqatlarına birbaşa maliyyə dəstəyinin verilməsi imkanlarını xeyli artıra bilər:

“Bu addım həmçinin Prezident İlham Əliyevin Elmlər Akademiyasında çıxışı zamanı elm və texnologiyalar üçün müəyyən etdiyi hədəflərin maliyyə imkanlarının yaradılmasına da xeyli faydalı ola bilər.

T.Mirkişili qeyd edib ki, hər 3 ildən bir “Güzəşt Effektivliyi Sənədi”nin tərtib olunması, müəyyən edilmiş səmərəsiz güzəştlərin mərhələli şəkildə ləğv edilməsi şəffaflığın artırılması və vergi bazasının genişləndirilməsi baxımından xeyli faydalı ola bilər.

Paylaş:
80

Aktual

Cəmiyyət

Ceyhun Bayramov ABŞ dövlət katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini ilə görüşüb

Cəmiyyət

Kamran Əliyev 1-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif edilib

Müsahibə

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

Cəmiyyət

Milli Məclisdə 2026-cı il büdcə zərfinin müzakirəsi başlayıb

Cəmiyyət

Füzuli sakinləri şəhərdə məscid inşa etmək təşəbbüsünə görə Qurbanqulu Berdiməhəmmədova təşəkkür məktubu ünvanlayıblar

Deputat ƏDV və mənfəət vergisində güzəştlərlə bağlı təkliflər irəli sürüb

Rəqsanə İsmayılova ev dustaqlığına buraxılıb

Ceyhun Bayramov ABŞ dövlət katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini ilə görüşüb

Redaktorun seçimi

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Sizin üçün xəbərlər

Gəncə sakini 17 yaşlı oğlanı avtomobillə qəsdən vurub öldürüb

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

“Silk Way West Airlines” və “Azərpoçt” poçt və e-ticarət logistikasını gücləndirmək məqsədilə əməkdaşlıq memorandumu imzalayıb

12 ayın işi, 60 saniyədə: tikinti prosesini “Timelapse” ilə izləyin! - VİDEO

Son xəbərlər

Füzuli sakinləri şəhərdə məscid inşa etmək təşəbbüsünə görə Qurbanqulu Berdiməhəmmədova təşəkkür məktubu ünvanlayıblar

Bu gün, 21:07

Deputat ƏDV və mənfəət vergisində güzəştlərlə bağlı təkliflər irəli sürüb

Bu gün, 17:52

Hikmət Hacıyev və ABŞ Dövlət katibinin müavini Ermənistanla münasibətləri müzakirə edib

Bu gün, 17:32

Rəqsanə İsmayılova ev dustaqlığına buraxılıb

Bu gün, 17:32

Ceyhun Bayramov ABŞ dövlət katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini ilə görüşüb

Bu gün, 17:25

AQTA: Saxta ixrac sertifikatı hazırlanması faktı üzrə araşdırmalara başlanılıb

Bu gün, 17:13

Kiberpolis 200-dən artıq vətəndaşın kart məlumatlarını ələ keçirən şəxsi saxladı - Əməliyyat

Bu gün, 16:52

Xalq artisti Roza Cəlilova dəfn edilib - YENİLƏNİB 1

Bu gün, 16:48

Vəkillərə yeni hüquqlar verilib

Bu gün, 16:33

Kamran Əliyev 1-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif edilib

Bu gün, 16:18

AZAL və “Viasat” təyyarələrin yüksəksürətli internetlə təchiz edilməsinə dair saziş imzalayıb

Bu gün, 15:48

Növbəti köç karvanı Qırmızı Bazara qəsəbəsinə çatıb

Bu gün, 15:32

Sabirabadda azyaşlıya qarşı əxlaqsız hərəkətlər edən şəxsin məhkəmə araşdırması başa çatıb

Bu gün, 15:11

Bakıda 10 nəfərin öldüyü partlayışda təqsirləndirilən Tağı İbrahimov və Toğrul Rzayevə hökm oxunub

Bu gün, 14:43

Qonşusunun qulağını dişləyib qoparan şəxs həbs edilib

Bu gün, 14:34

İKTA poçt operatorları ilə bağlı vətəndaşlardan hansı şikəyətlərin gəldiyini açıqladı

Bu gün, 14:26

Xocavəndin Qırmızı Bazar qəsəbəsi və Sos kəndinə 41 ailə yola salınıb

Bu gün, 14:14

Nazir: Azərbaycanda sosialyönlü xərclər gələn il də əsas prioritetlər sırasında olacaq

Bu gün, 13:55

Azərbaycanda balıq istehsalçıları pərakəndə satış bazarına çıxa bilər

Bu gün, 13:20

Nazir: Qeyri-neft-qaz özəl sektorda hər gün 200-ə yaxın yeni iş yeri yaradılıb

Bu gün, 13:17
Bütün xəbərlər