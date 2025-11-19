 Azərbaycan neftinin qiyməti 68 dollara çatıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
İqtisadiyyat

Azərbaycan neftinin qiyməti 68 dollara çatıb

09:58 - Bu gün
Azərbaycan neftinin qiyməti 68 dollara çatıb

Dünya bazarlarında "Azeri Light" (CIF) markalı Azərbaycan neftinin qiyməti artıb.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan neftinin 1 barelə olan qiyməti 0,07 ABŞ dolları və ya 0,1% artaraq 68 ABŞ dollarına bərabər olub.

Qeyd edək ki, Azərbaycan neftinin əvvəlki qiyməti 67,93 ABŞ dolları təşkil edib.

Xatırladaq ki, Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində “Azeri Light” markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin orta qiyməti 70 ABŞ dollarından hesablanıb.

Paylaş:
34

Aktual

Cəmiyyət

Milli Məclisdə 2026-cı il büdcə zərfinin müzakirəsi başlayıb

Cəmiyyət

“Crescent Mall”da “Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” fotosərgisi açılıb

Cəmiyyət

Azərbaycan və Ermənistan parlament nümayəndə heyətləri arasında görüş olub - FOTO

Cəmiyyət

Növbəti köç karvanı Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinə çatıb - FOTO - YENİLƏNİB

İqtisadiyyat

Azərbaycan neftinin qiyməti 68 dollara çatıb

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüşün qiyməti artır

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüşün qiyməti enib

Redaktorun seçimi

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

AMB 18 noyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan neftinin qiyməti 68 dollara çatıb

Azərbaycan neftinin qiyməti 68 dollara yaxınlaşıb

Azərbaycan- Avropa İttifaqı əməkdaşlığının prioritetləri müzakirə edilib

Son xəbərlər

Milli Məclisdə 2026-cı il büdcə zərfinin müzakirəsi başlayıb

Bu gün, 11:19

XalqKart-la Qatar Airways aviabiletləri alışında 10% keşbek qazanın

Bu gün, 11:12

ADY-nin nümayəndə heyəti Çində beynəlxalq forumda iştirak edib - FOTO

Bu gün, 11:05

Kürdəmirdə avtomobil qoyun sürüsünə çırpılıb - FOTO

Bu gün, 10:48

Maştağada yeniyetmə parkda yıxılaraq ölüb

Bu gün, 10:42

Xalq artisti Roza Cəlilova vəfat edib

Bu gün, 10:26

Prezident ailəsi kitab təqdimatında - FOTO

Bu gün, 10:09

Azərbaycan neftinin qiyməti 68 dollara çatıb

Bu gün, 09:58

“Cambridge” lüğəti ilin sözünü açıqlayıb

Bu gün, 09:56

Binəqədi, Yasamal və Nərimanovda qışa hazırlıqla bağlı müşavirələr keçirilib

Bu gün, 09:36

Nigar Məmmədova: “Milli maraqların qorunması YAP-ın əsas prioritetidir”

Bu gün, 09:36

Azərbaycan XİN Monakonu təbrik edib

Bu gün, 09:22

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:10

Moskva prospektində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti bərpa edilib

Bu gün, 09:07

ABŞ-dən 2026 Dünya Kuboku azarkeşlərinə xoş xəbər: “FIFA Pass” ilə viza üstünlüyü verəcək

Bu gün, 09:01

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüşün qiyməti artır

Bu gün, 08:56

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Bu gün, 08:54

Bakıda NATO-nun mobil təlim qrupu tərəfindən kurs keçirilir

18 / 11 / 2025, 18:50

Saytlara girişdə yaranan çətinliklə bağlı ETX-dən AÇIQLAMA

18 / 11 / 2025, 16:56

“LUKOIL” YDM-lərində POS-terminalla ödəmələr yenə işləmir? - AÇIQLAMA

18 / 11 / 2025, 16:54
Bütün xəbərlər