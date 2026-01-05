 AMB 2026-cı ilin ilk valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
İqtisadiyyat

AMB 2026-cı ilin ilk valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:12 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,8 % azalaraq 1,9859 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2,6 % azalaraq 2,1157 manat təşkil edib.

Kod Kurs
USD 1,7
EUR 1,9859
AUD 1,1341
BYN 0,5778
AED 0,4628
KRW 0,1175
CZK 0,0822
CNY 0,2435
DKK 0,2659
GEL 0,6305
HKD 0,2182
INR 0,0188
GBP 2,2822
SEK 0,1837
CHF 2,1405
ILS 0,5331
CAD 1,2344
KWD 5,5329
KZT 0,3354
QAR 0,4662
KGS 0,0195
HUF 0,5181
MDL 0,1011
NOK 0,1683
UZS 0,0142
PKR 0,6058
PLN 0,4717
RON 0,3903
RUB 2,1157
RSD 0,017
SGD 1,32
SAR 0,4533
xdr 2,3263
TRY 0,0395
TMT 0,4857
UAH 0,0402
JPY 1,0808
NZD 0,9776
XAU 7488,653
XAG 128,3883
XPT 3731,279
XPD 2844,84
