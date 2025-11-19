Xalq artisti Roza Cəlilova dəfn edilib - YENİLƏNİB 1
Xalq artisti Roza Cəlilova "Qurd qapısı" qəbiristanlığında dəfn edilib.
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, dəfn mərasimində mərhumun ailə üzvləri və sənət yoldaşları iştirak ediblər.
Qeyd edək ki, Roza Cəlilova ilə vida mərasimi Təzəpir məscidində keçirilib.
12:08
Xalq artisti Roza Cəlilova II Fəxri xiyabanda dəfn olunacaq.
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə nəvəsi Lalə Aslanur məlumat verib.
10:26
Xalq artisti rəqqasə, xoreoqraf-baletmeyster Roza Cəlilova vəfat edib.
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə onun qızı məlumat verib.
