 Xalq artisti Roza Cəlilova dəfn edilib - YENİLƏNİB 1
Xalq artisti Roza Cəlilova dəfn edilib - YENİLƏNİB 1

16:48 - Bu gün
Xalq artisti Roza Cəlilova "Qurd qapısı" qəbiristanlığında dəfn edilib.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, dəfn mərasimində mərhumun ailə üzvləri və sənət yoldaşları iştirak ediblər.

Qeyd edək ki, Roza Cəlilova ilə vida mərasimi Təzəpir məscidində keçirilib.

12:08

Xalq artisti Roza Cəlilova II Fəxri xiyabanda dəfn olunacaq.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə nəvəsi Lalə Aslanur məlumat verib.

10:26

Xalq artisti rəqqasə, xoreoqraf-baletmeyster Roza Cəlilova vəfat edib.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə onun qızı məlumat verib.

164

