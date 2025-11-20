 Ədliyyə Akademiyasında vəkilliyə namizədlərin icbari təlimi başlayıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Ədliyyə Akademiyasında vəkilliyə namizədlərin icbari təlimi başlayıb

Qafar Ağayev15:01 - Bu gün
Ədliyyə Akademiyasında vəkilliyə namizədlərin icbari təlimi başlayıb

Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin Azərbaycanda vəkillərin sayının artırılması, hüquqi yardımın əlçatanlığının genişləndirilməsi və vəkillik institutunun davamlı inkişafına dair verdiyi tövsiyələrə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyası (VK) üzvlüyə qəbul prosesini ardıcıl və sistemli şəkildə həyata keçirir.

1news.az xəbər verir ki, bu istiqamətdə tam şəffaflıq, obyektivlik və bərabərlik prinsiplərinə əsaslanan ixtisas imtahanlarının təşkili təmin edilib.

2025-ci il noyabrın 20-dən etibarən yazılı və şifahi imtahan mərhələlərini uğurla başa vuran 65 nəfər vəkilliyə namizəd üçün Ədliyyə Akademiyasında icbari təlimlərə start verilib.

Təlim proqramı gələcək vəkillərin peşə hazırlığının artırılması, praktiki bilik və bacarıqlarının möhkəmləndirilməsi, habelə vəkil fəaliyyətinə dair etik və hüquqi tələblərin mənimsədilməsi məqsədi daşıyır.

Təlimin ilk günündə keçirilən açılış mərasimində çıxış edən Ədliyyə Akademiyasının rektoru Şahin Əliyev vəkilliyə namizədləri təbrik edərək onlara uğurlar arzulayıb. Təlimin əhəmiyyətindən danışan rektor nəzəri biliklərlə yanaşı, praktiki bacarıqların mənimsənilməsinin vacibliyini dilə gətirib.

VK Rəyasət Heyətinin sədri Anar Bağırov yeni təlim mərhələsinin açılışında çıxış edərək vəkilliyə namizədləri təbrik edib, onlara uğurlar arzulayıb və bu mərhələnin peşə hazırlığının möhkəmləndirilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıdığını bildirib.

Sədr diqqətə çatdırıb ki, bu proqram yalnız nəzəri biliklərin artırılmasına deyil, həm də peşə hazırlığının təkmilləşdirilməsinə, praktiki bacarıqların gücləndirilməsinə və beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsinə hesablanıb. Təlim məzmunu müasir hüquqi çağırışlara adekvat şəkildə formalaşdırılıb və gələcək vəkillərin ədalət mühakiməsində rolunu daha da gücləndirmək məqsədi daşıyır.

Anar Bağırov vəkilliyə qəbul prosesinə dair detallı məlumat verərək qeyd edib ki, test mərhələsi Kollegiya və Dövlət İmtahan Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə, geniş müşahidəçilik imkanları altında - yerli və beynəlxalq müşahidəçilərin, dövlət qurumları, qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələrinin iştirakıyla tam şəffaf və obyektiv şəraitdə keçirilib. Şifahi mərhələdə isə obyektivliyin təmin olunması üçün videoyazı sisteminin tətbiqi və bütün namizədlərə eyni məzmunlu sualların təqdim edilməsi prinsipi əsasında prosesin dürüstlüyü qorunub.

Eyni zamanda sədr çıxışında təlimlərin tematik istiqamətlərindən söz açaraq insan haqlarının müdafiəsi, vəkil etikası və digər aktual sahələr üzrə məşğələlərin nüfuzlu ekspertlərin iştirakı ilə keçirildiyini bildirib.

Anar Bağırov təlimə başlayan 65 namizəd arasında gender balansı və yaş dinamikasının müsbət olduğunu nəzərə çatdıraraq deyib ki, iştirakçıların 27-si qadın, 38-i isə kişidir. Namizədlərin 55 nəfəri, yəni 85 faizi 40 yaşadək olan şəxslərdir və bu göstərici vəkillik institutunun daha da gəncləşdiyini nümayiş etdirir. Sədr əlavə edib ki, təlim iştirakçılarının 90 faizi (58 nəfər) paytaxtdan, 10 faizi (7 nəfər) isə regionlardan müraciət edən şəxslərdir.

Sədr çıxışında son illərdə VK-da aparılan islahatlardan danışıb, eləcə də vəkil sayının artırılması, institutun cavanlaşdırılması, tədris proqramlarının yenilənməsi və daha məqsədyönlü hala gətirilməsi istiqamətində ardıcıl addımların atılması məsələsinə toxunub.

Anar Bağırov bildirib ki, Ədliyyə Akademiyası ilə birgə hazırlanan təlim proqramları praktiki bilik və bacarıqların artırılmasına yönəlik kompleks yanaşma təqdim edir və bu sahədə sistemli, davamlı nəticələr əldə olunmasına şərait yaradır. Sədr təlimlərin yüksək peşəkarlıqla təşkil olunduğunu vurğulayaraq, göstərilən dəstəyə görə Ədliyyə Nazirliyinin və Ədliyyə Akademiyasının rəhbərliyinə minnətdarlığını ifadə edib, həmçinin ədliyyə orqanlarının qarşıdan gələn peşə bayramı münasibətilə onları təbrik edib, gələcək fəaliyyətlərində yeni uğurlar arzulayıb.

Eyni zamanda VK-nın beynəlxalq nüfuzlu təşkilatlara üzvlüyü və yerli dövlət qurumları ilə əməkdaşlıq əlaqələrinin genişlənməsi, vəkillik institutunun təşəbbüslərinə dövlət tərəfindən göstərilən tam dəstəyin göstəricisi kimi dəyərləndirilib.

Anar Bağırov nitqində vəkillərin peşə fəaliyyətinin əsas prinsiplərinə də toxunaraq qeyd edib ki, hər bir vəkil peşə borcunu vicdanla yerinə yetirməli, etik davranış kodeksinə ciddi əməl etməli, vətəndaşlara yüksək keyfiyyətli hüquqi yardım göstərməli, qeyri-qanuni hərəkətlərə və qeyri-prosessual münasibətlərə yol verməməlidirlər.

Sədr xüsusi vurğulayıb ki, formal fəaliyyət və qeyri-prosessual davranışlar institutun nüfuzuna xələl gətirir və Kollegiya bu cür hallara qarşı qətiyyətli mövqedədir.

Tədbirdə vəkillik institutunun inkişafına yönəlmiş dövlət siyasətinə də geniş yer verilib. Anar Bağırov xüsusilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 fevral 2018-ci il tarixli “Vəkilliyin inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Sərəncamının əhəmiyyətini vurğulayaraq, bu sənədin vəkillik fəaliyyətinin genişləndirilməsi və vəkil sayının əhəmiyyətli dərəcədə artırılması baxımından dönüş nöqtəsi olduğunu qeyd edib.

Həmçinin sədr Prezident İlham Əliyevin Mülki Prosessual Məcəlləsi, Cinayət-Prosessual Məcəlləsi, Cəzaların İcrası Məcəlləsi və “Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında” Qanuna dəyişiklik edilməsi barədə imzaladığı sənədi yüksək qiymətləndirib. Qeyd edilib ki, bu dəyişiklik ölkəmizdə hüquq sisteminin təkmilləşdirilməsi, vəkillik institutunun institusional baxımdan daha da möhkəmləndirilməsi və müdafiə hüququnun effektiv təmin edilməsi istiqamətində mühüm addımdır. Anar Bağırov vurğulayıb ki, ölkə başçısının bu sahəyə göstərdiyi xüsusi diqqət və qayğısı vəkillərin fəaliyyət imkanlarının genişlənməsinə, onların peşəkar hazırlığının və nüfuzunun artırılmasına xidmət edir.

Açılış mərasimi VK sədrinin “Müasir məhkəmə-hüquq islahatları çərçivəsində vəkillik” mövzusunda geniş məruzəsi ilə davam edib.

Paylaş:
58

Aktual

Rəsmi

Prezident hərbi xidmətə çağırışla bağlı SƏRƏNCAM İMZALADI

Cəmiyyət

Elvin Hacıyev: Yeni dövlət qeydiyyat nişanlarında defis işarəsi tətbiq olunmayacaq

Mədəniyyət

“Nəriman bəy təxminən 40 gündür ki, xəstəxanadadır” - Xalq şairinin vəziyyəti ilə bağlı AÇIQLAMA

Cəmiyyət

Şuşakənd kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb - FOTO

Cəmiyyət

Milli Məclis yaşayış minimumu və ehtiyac meyarının 300 manat olmasını I oxunuşda qəbul edib

Əli Məsimli: Üç və daha çox uşağı olan analara da erkən pensiya hüququ verilsin

Deputatdan təklif: Yığım potensialının artırılması ilə bağlı işlər görülsün

Zığ şosesindən İnqilab İsmayılov küçəsinə birbaşa keçid təşkil edilir - VİDEO

Redaktorun seçimi

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Sizin üçün xəbərlər

Sabunçu və Nəsimi rayonlarında nəqliyyat vasitələri qaçıran 2 şəxs saxlanılıb

Banqladeşin sabiq baş naziri edam cəzasına məhkum edildi

Zəngilan rayonunun Məmmədbəyli və Ağdam rayonunun Xıdırlı kəndlərinə növbəti köç karvanları yola salınıb - FOTO

“Silk Way West Airlines” və “Azərpoçt” poçt və e-ticarət logistikasını gücləndirmək məqsədilə əməkdaşlıq memorandumu imzalayıb

Son xəbərlər

Bakıda doqquzmərtəbəli binalarda quraşdırılacaq liftlərin sayı artırılacaq - SƏRƏNCAM

Bu gün, 17:01

Milli Məclis yaşayış minimumu və ehtiyac meyarının 300 manat olmasını I oxunuşda qəbul edib

Bu gün, 16:58

Əli Məsimli: Üç və daha çox uşağı olan analara da erkən pensiya hüququ verilsin

Bu gün, 16:31

Prezident hərbi xidmətə çağırışla bağlı SƏRƏNCAM İMZALADI

Bu gün, 16:24

Deputatdan təklif: Yığım potensialının artırılması ilə bağlı işlər görülsün

Bu gün, 16:21

Zığ şosesindən İnqilab İsmayılov küçəsinə birbaşa keçid təşkil edilir - VİDEO

Bu gün, 16:04

Nazir: DSMF-nin 2026-cı il üçün gəlirləri 8 milyard 323 milyon manat nəzərdə tutulur

Bu gün, 15:57

Dünyanın idman elitası Azərbaycanda bir araya gələcək: SportAccord Convention 2026 üçün qeydiyyat açıq elan edilir

Bu gün, 15:48

Elvin Hacıyev: Yeni dövlət qeydiyyat nişanlarında defis işarəsi tətbiq olunmayacaq

Bu gün, 15:32

PUA ilə İrandan ölkəyə külli miqdarda narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 15:28

Ədliyyə Akademiyasında vəkilliyə namizədlərin icbari təlimi başlayıb

Bu gün, 15:01

“Nəriman bəy təxminən 40 gündür ki, xəstəxanadadır” - Xalq şairinin vəziyyəti ilə bağlı AÇIQLAMA

Bu gün, 14:45

Bakının bu hissəsində təmirə görə hərəkət tam məhdudlaşdırılacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 14:27

Xalq şairi Nəriman Həsənzadə xəstəxanaya yerləşdirilib

Bu gün, 14:11

“Caspian International”ın vəzifəli şəxslərinin pulunu oğurladığı həkim Aytən Səfərova imiş

Bu gün, 14:05

Növbəti köç karvanı Hadrut qəsəbəsinə çatıb

Bu gün, 14:03

Yerusəlimdə Azərbaycan-İsrail Hökumətlərarası Birgə Komissiyanın iclası keçiriləcək

Bu gün, 13:49

Deputat: Bəzi qüvvələr 2026-cı ilin büdcə layihəsini gözdən salmağa çalışır

Bu gün, 12:53

Şuşakənd kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb - FOTO

Bu gün, 12:50

Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək

Bu gün, 12:46
Bütün xəbərlər