Qara dəniz sahilində yamyaşıl yaylaları və heyranedici qalaları ilə seçilən Giresun – FOTO
Türkiyədə gəziləcək və görüləcək o qədər çox cənnət məkanı var ki, bunları saymaqla bitirmək mümkün deyil.
1news.az xəbər verir ki, belə gözəl məkanlardan biri də, turistlərin sevimli məkanına çevrilən Giresundur.
Giresun, dağların ətəyində düzülmüş yamyaşıl yaylaları, Qara dənizə baxan heyranedici qalaları və Aralıq dənizi ilə Egey dənizinə bənzəyən mavi bayraqlı çimərlikləri ilə ən çox sevilən məkanlardan biridir. Tirebolu, Bulancak, Keşap və Espiye kimi Qara dəniz sahilində yerləşən turistik rayonları ilə hər il yüz minlərlə turistə ev sahibliyi edən Giresun, yaşıl və mavinin qovuşduğu mənzərəsi ilə hər mövsüm səyahətçilərə unudulmaz təcrübələr yaşadır.
Giresun, həm də tarixlə zəngin bir şəhərdir. Giresun qalası, Tirebolu qalası, Andoz qalası və Eynəsil qalası kimi yüz illər boyu toxunulmaz qalan nəhəng qalaları ilə tanınan bu şəhərdə gəziləcək yerlər çoxdur. Ancaq bütün bu gözəllikləri bir yazıya sığdırmaq çox çətindir.
Giresun, Türkiyənin şimal-şərqində, Qara dəniz bölgəsində yerləşir. Trabzon şəhərindən təxminən 175 km qərbdədir. Giresun vilayətinin və rayonunun mərkəzi olan bu şəhərin əhalisi rəsmi statistikaya görə 147,682 nəfərdir. Tarixi 4000 ildən çox olan Giresun, qədim dövrlərdə müxtəlif sivilizasiyaların izlərini daşıyır.
Giresun (yunanca Κερασούντα, romanlaşdırılmış: Kerasunta) adlanır. Şəhərin əsas gəliri turizm və fındıqdır. Giresunun emblemində altı əsas element var: dağ, dəniz, qala, gilas, fındıq və balıq. Dünyanın dörd bir yanına fındıq yüklü gəmilər buradan yola çıxır, çünki Giresun, dünyanın ən böyük fındıq istehsalçısı olan Türkiyənin əsas fındıq mərkəzidir. Giresunun adı da buradakı yabanı gilas sortu olan “kiraz” sözündən alınmışdır. Eyni zamanda, bu bölgənin gilasları dünyanın hər yerinə yayılmışdır.
Giresunun tarixindəki ən qədim dövr, eramızdan əvvəl 2000-ci ilə aiddir. Yunan müstəmləkəçiliyindən əvvəl, bölgədə Qara dənizin yerli tayfaları yaşamışdır. Şəhər, eramızdan əvvəl VII əsrdə Kolxida ölkəsindən Miletli kolonistlər tərəfindən qurulmuşdur. Sonradan Roma və Bizans hakimiyyətinə keçmiş Giresun, 1397-ci ildə türkmən bəyləri tərəfindən fəth edilmişdir. 1461-ci ildə Osmanlı İmperatorluğu tərəfindən işğal edilərək uzun müddət Osmanlı hakimiyyəti altında qalmışdır. 1923-cü ildən sonra isə Giresun vilayəti olaraq rəsmi status qazanmışdır.
Giresuna səfər etmək istəsəniz, ilin istənilən vaxtında gələ bilərsiniz. Giresun həm yay, həm də qış turizmi üçün əlverişli bir şəhərdir. Hər il yüzminlərlə turist bu şəhəri ziyarət edir. Aşağıda, Giresunun ən məşhur gəzməli və görməli yerlərini təqdim edirik.
1. Bulancak
Giresundan yalnız 17 kilometr məsafədə yerləşən Bulancak rayonu, çoxəsrlik tarixi binaları və dərin mavi suların əhatəsindəki sahil xətti ilə ideal bir səyahət yeridir. Bu rayon, xüsusilə təbiətsevərlər və yay tətili axtaranlar üçün mükəmməl bir məkan təqdim edir. Bulancak həmçinin Paşakonağı yaylası ilə məşhurdur.
2. Tirebolu
Qara dənizin gözəl mənzərələri ilə tanınan Tirebolu, Giresundan 40 dəqiqəlik məsafədədir. Sakit və dinc atmosferi ilə bu sahil şəhəri, həmçinin Tirebolu çimərliyi, Beygir Kumu çimərliyi və Uzunkum çimərliyi ilə məşhurdur. Tirebolu sahilində axşam gəzintilərinə çıxa bilər və qırmızı gün batımını izləyə bilərsiniz.
3. Görele
Görele, Qara dənizin “İncisi” olaraq tanınır və Giresundan 62 kilometr uzaqlıqdadır. Burada həm təbiət gəzintiləri, həm də çimərliklərə baş çəkmək mümkündür. Dokuzgöz Milli Parkı və Sis Dağ Yaylası kimi təbiət möcüzələri, bu bölgəyə gələn turistlər üçün ideal kəşf yeri təqdim edir.
4. Espiye (Casus)
Espiye şəhəri, Giresundan yalnız 30 dəqiqəlik məsafədə yerləşir və Qara dəniz sahilində unudulmaz bir təcrübə yaşamağa imkan verir. Burada, Andoz qalası və Kanun körpüsü kimi tarixi yerləri ziyarət edə bilərsiniz. Espiyedə həmçinin mənzərəli təpələrdən panoramik görüntülər izləmək mümkündür.
5. Şebinkarahisar
Şebinkarahisar, Giresunun dağ yamaclarında yerləşən, gözəl yaylalar və təbii gözəllikləri ilə tanınır. Burada, Şebinkarahisar qalası və Məryəm Manastırı kimi tarixən zəngin yerlər ziyarətçiləri cəlb edir. Eyni zamanda Dikmetaş Göleti və Atatürk Evi kimi məkanlar da şəhərin tarixi ilə bağlı maraqlı məlumatlar təqdim edir.
6. Giresun Qalası
Giresunun simvolu halına gəlmiş Giresun Qalası, Qara dənizin möhtəşəm panoramik mənzərəsini təqdim edir. Eramızdan əvvəl 2-ci əsrdə Pontus Yunan Dövlət Kralı I Farnekes tərəfindən inşa edildiyi düşünülən bu qala, həm də tarix boyunca müxtəlif sivilizasiyalar tərəfindən istifadə olunmuşdur. Qalanın içərisindəki məqbərələr və qalıqlar, ziyarətçilərə bir tarix səyahəti təqdim edir.
Giresun, tarixi zənginlikləri, təbii gözəllikləri və müasir turizm imkanları ilə Türkiyənin ən gözəl bölgələrindən biridir. Bu şəhərə baş çəkərək, həm tarixə, həm də təbiətə səyahət edə bilərsiniz. Cənnət kimi bir təcrübə üçün yolunuzu Giresuna salın!