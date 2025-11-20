 Milli Məclisdə 2026-ci ilin dövlət büdcəsi və büdcə zərfinə daxil olan qanun layihələrinin müzakirəsi davam edir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Milli Məclisdə 2026-ci ilin dövlət büdcəsi və büdcə zərfinə daxil olan qanun layihələrinin müzakirəsi davam edir

Qafar Ağayev11:12 - Bu gün
Milli Məclisdə 2026-ci ilin dövlət büdcəsi və büdcə zərfinə daxil olan qanun layihələrinin müzakirəsi davam edir

Noyabrın 20-də Milli Məclisin plenar iclasında 2026-ci ilin dövlət büdcəsi və büdcə zərfinə daxil olan qanun layihələrinin müzakirəsi davam edir.

1news.az xəbər verir ki, iclasın gündəliyinə 8 məsələ daxil edilib.

1. “Azərbaycan Respublikasının 2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi (birinci oxunuş);

2. “Dövlət sosial müdafiə fondunun 2026-cı il büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi (birinci oxunuş);

3. “İşsizlikdən sığorta fondunun 2026-cı il büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi (birinci oxunuş);

4. “Azərbaycan Respublikasında 2026-cı il üçün yaşayış minimumu haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi (birinci oxunuş);

5. “Azərbaycan Respublikasında 2026-cı il üçün ehtiyac meyarının həddi haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi (birinci oxunuş);

6. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində, “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatının statusu haqqında”, “Sosial sığorta haqqında”, “Hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası haqqında”, “Məhkəmə və hüquq mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası haqqında”, “Tibbi sığorta haqqında”, “Dövlət rüsumu haqqında”, “Şəkərli diabet xəstəliyinə tutulmuş şəxslərə dövlət qayğısı haqqında”, “Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəliklərində və konsulluqlarında xidmət keçən diplomatik xidmət orqanı əməkdaşlarının dövlət icbari şəxsi sığortası haqqında”, “Hemofiliya və talassemiya irsi qan xəstəliklərinə düçar olmuş şəxslərə dövlət qayğısı haqqında”, “Sığorta fəaliyyəti haqqında”, “İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında”, “Dağınıq skleroz xəstəliyinə tutulmuş şəxslərə dövlət qayğısı haqqında”, “Uşaqların icbari dispanserizasiyası haqqında”, “Gömrük tarifi haqqında”, “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” və “Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi (birinci oxunuş);

7. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 2026-cı il üçün xərclər smetası haqqında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarının layihəsi;

8. Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının 2026-cı il üçün xərclər smetası haqqında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarının layihəsi.

Paylaş:
77

Aktual

Rəsmi

Prezident hərbi xidmətə çağırışla bağlı SƏRƏNCAM İMZALADI

Cəmiyyət

Elvin Hacıyev: Yeni dövlət qeydiyyat nişanlarında defis işarəsi tətbiq olunmayacaq

Mədəniyyət

“Nəriman bəy təxminən 40 gündür ki, xəstəxanadadır” - Xalq şairinin vəziyyəti ilə bağlı AÇIQLAMA

Cəmiyyət

Şuşakənd kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb - FOTO

Cəmiyyət

AZAL "Leonardo" ilə radar sistemlərinin alınmasına dair müqavilə imzalayıb

Milli Məclis yaşayış minimumu və ehtiyac meyarının 300 manat olmasını I oxunuşda qəbul edib

Əli Məsimli: Üç və daha çox uşağı olan analara da erkən pensiya hüququ verilsin

Deputatdan təklif: Yığım potensialının artırılması ilə bağlı işlər görülsün

Redaktorun seçimi

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Sizin üçün xəbərlər

Yaşar Nurinin qızı vəfat edib

Bakıda narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü həbs edilib

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Lənkəranda fermada iki nəfərin yanmış meyiti tapılıb, araşdırma aparılır

Son xəbərlər

AZAL "Leonardo" ilə radar sistemlərinin alınmasına dair müqavilə imzalayıb

Bu gün, 17:29

Bakıda doqquzmərtəbəli binalarda quraşdırılacaq liftlərin sayı artırılacaq - SƏRƏNCAM

Bu gün, 17:01

Milli Məclis yaşayış minimumu və ehtiyac meyarının 300 manat olmasını I oxunuşda qəbul edib

Bu gün, 16:58

Əli Məsimli: Üç və daha çox uşağı olan analara da erkən pensiya hüququ verilsin

Bu gün, 16:31

Prezident hərbi xidmətə çağırışla bağlı SƏRƏNCAM İMZALADI

Bu gün, 16:24

Deputatdan təklif: Yığım potensialının artırılması ilə bağlı işlər görülsün

Bu gün, 16:21

Zığ şosesindən İnqilab İsmayılov küçəsinə birbaşa keçid təşkil edilir - VİDEO

Bu gün, 16:04

Nazir: DSMF-nin 2026-cı il üçün gəlirləri 8 milyard 323 milyon manat nəzərdə tutulur

Bu gün, 15:57

Dünyanın idman elitası Azərbaycanda bir araya gələcək: SportAccord Convention 2026 üçün qeydiyyat açıq elan edilir

Bu gün, 15:48

Elvin Hacıyev: Yeni dövlət qeydiyyat nişanlarında defis işarəsi tətbiq olunmayacaq

Bu gün, 15:32

PUA ilə İrandan ölkəyə külli miqdarda narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 15:28

Ədliyyə Akademiyasında vəkilliyə namizədlərin icbari təlimi başlayıb

Bu gün, 15:01

“Nəriman bəy təxminən 40 gündür ki, xəstəxanadadır” - Xalq şairinin vəziyyəti ilə bağlı AÇIQLAMA

Bu gün, 14:45

Bakının bu hissəsində təmirə görə hərəkət tam məhdudlaşdırılacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 14:27

Xalq şairi Nəriman Həsənzadə xəstəxanaya yerləşdirilib

Bu gün, 14:11

“Caspian International”ın vəzifəli şəxslərinin pulunu oğurladığı həkim Aytən Səfərova imiş

Bu gün, 14:05

Növbəti köç karvanı Hadrut qəsəbəsinə çatıb

Bu gün, 14:03

Yerusəlimdə Azərbaycan-İsrail Hökumətlərarası Birgə Komissiyanın iclası keçiriləcək

Bu gün, 13:49

Deputat: Bəzi qüvvələr 2026-cı ilin büdcə layihəsini gözdən salmağa çalışır

Bu gün, 12:53

Şuşakənd kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb - FOTO

Bu gün, 12:50
Bütün xəbərlər