Ədliyyə orqanları işçiləri təltif edilib - SƏRƏNCAM

Qafar Ağayev12:09 - Bu gün
Azərbaycan Respublikası ədliyyə orqanları işçilərinin təltif edilib.

1news.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu barədə Sərəncam imzalayıb.

Sərəncama əsasən, Ədliyyə orqanlarında səmərəli fəaliyyətinə görə aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər:

“Tərəqqi” medalı ilə

Əbilov Adil Fazil oğlu

Muradova Aytən Cahangir qızı

Nəsibov Elçin Rafiq oğlu

“Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə” medalı ilə

Abdullayeva Gültən Ramiz qızı

Abdulov Hakim Abdulhəsən oğlu

Hüseynov Emil Fuqan oğlu

İsayev Oqtay Əli oğlu

Məmmədov Cavid Mirzəbaba oğlu

Məmmədov Yunis Məmməd oğlu

Muradova Mətanət Fadil qızı

Zakirova Leyla Əziz qızı.

