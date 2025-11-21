 Prezidentin III Bakı Təhlükəsizlik Forumuna müraciəti BMT sənədi kimi yayılıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Rəsmi

Prezidentin III Bakı Təhlükəsizlik Forumuna müraciəti BMT sənədi kimi yayılıb

12:38 - Bu gün
Prezidentin III Bakı Təhlükəsizlik Forumuna müraciəti BMT sənədi kimi yayılıb

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 21 sentyabr 2025-ci il tarixində Bakıda keçirilmiş “Terrorçu hücumlar və silahlı münaqişələr zamanı humanitar böhranların və qlobal xarakterli texnogen fəlakətlərin qarşısının alınmasında təhlükəsizlik orqanlarının qarşılıqlı fəaliyyəti” mövzusunda Bakı Təhlükəsizlik Forumunun üçüncü iclasının iştirakçılarına müraciəti və Forumun Bəyannaməsi BMT Baş Assambleyasının və Təhlükəsizlik Şurasının rəsmi sənədləri kimi yayılıb.

1news.az xəbər verir ki, məlumata əsasən, müasir dünyanın artan beynəlxalq və regional çağırışlar və təhdidlərlə üzləşdiyi bir şəraitdə beynəlxalq təhlükəsizliyin, sabitliyin və dayanıqlı inkişafın təmin edilməsinin dövlətlər arasında konstruktiv dialoq, qarşılıqlı anlaşma və əməkdaşlıq tələb etdiyinə diqqət çəkilib.

Eyni zamanda, sənəddə deyilir ki, iştirakçılar Azərbaycan Respublikasının Bakı Təhlükəsizlik Forumunu kəşfiyyat və təhlükəsizlik qurumları arasında müntəzəm dialoq, qarşılıqlı etimad və praktiki əməkdaşlıq platforması kimi təşkil etmək təşəbbüsünü alqışlayır, forum çərçivəsində terrorizmlə mübarizədə kəşfiyyat və təhlükəsizlik qurumları arasında çoxtərəfli koordinasiyanı və 7/24 operativ məlumat mübadiləsini təmin etmək üçün Terrorçuluğa qarşı İnformasiya Mübadiləsi Sistemi və digər effektiv beynəlxalq informasiya mübadiləsi sistemlərinin yaradılması təşəbbüsünü dəstəkləyir.

Sənəddə o da bildirilib ki, iştirakçılar forumun beynəlxalq təhlükəsizlik sistemi üçün aktuallığını və əhəmiyyətini nəzərə alaraq, onun hər il ənənəvi qaydada keçirilməsi və fasiləsiz fəaliyyətinin təmin olunması məqsədilə Bakı Təhlükəsizlik Forumunun Əsasnaməsini qəbul ediblər.

Azərbaycan dövlət başçısı müraciətində bildirib ki, qlobal arenada kəskinləşən geosiyasi ziddiyyətlər fonunda beynəlxalq təhlükəsizlik sisteminin qorunub saxlanılmasında vacib rolu olan təhlükəsizlik və kəşfiyyat qurumlarını bir araya gətirən Bakı Təhlükəsizlik Forumunun davam etdirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Prezident İlham Əliyev Bakı Təhlükəsizlik Forumunun qlobal və regional təhdid və risklərin müəyyənləşdirilməsi, onların neytrallaşdırılması yollarının araşdırılması baxımından unikal formata malik beynəlxalq tədbir olduğunu vurğulayıb.

Dünyanın sürətlə dəyişdiyini qeyd edən Azərbaycan lideri bildirib ki, hər gün yeni çağırışlar, yeni təhdidlər özünü büruzə verir. Müxtəlif bölgələrdə silahlı toqquşmaların baş verməsi humanitar böhranlara, texnogen qəzalara, ekoloji fəlakətlərə zəmin yaradır. Eyni zamanda beynəlxalq müstəvidə münaqişələrin alovlanması, terrorçu təşkilatların yenidən fəallaşması, eləcə də kibertəhdidlərin artması müşahidə olunur. Bütün bunlar dövlətləri qlobal xarakter daşıyan təhdidlərlə üz-üzə qoyur. Bu kontekstdə dini ekstremizm, separatçılıq, transmilli mütəşəkkil cinayətkarlıq, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi, qeyri-qanuni miqrasiya və silah qaçaqmalçılığı kimi hüquqazidd əməllərin beynəlxalq təhlükəsizlik sistemini sarsıtması ciddi narahatlıq doğurur.

Dövlət başçısı müraciətində Azərbaycan Respublikasının müstəqillik qazandığı ilk gündən etibarən bütün sahələrdə beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsini daim dəstəklədiyini, Azərbaycanın yerləşdiyi bölgədə – Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyin təmin edilməsi üçün konstruktiv addımlar atdığını bəyan edib, 2025-ci ilin avqust ayının 8-də Vaşinqtonda ABŞ-ın şahidliyi ilə Azərbaycan ilə Ermənistan arasında Birgə Bəyannamənin imzalandığını xatırladıb.

Prezident İlham Əliyev Cənubi Qafqazda əmin-amanlığın tam təmin olunması təkcə bizim region üçün deyil, eləcə də Mərkəzi Asiya, Yaxın Şərq və Avropa üçün yeni əməkdaşlıq imkanları yaradacağını diqqətə çatdırıb.

Qeyd edək ki, 2025-ci il sentyabrın 21-də Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin (DTX) təşkilatçılığı və 90-a yaxın ölkənin xüsusi xidmət orqanlarının rəhbərlərinin və yüksək səviyyəli nümayəndələrinin iştirakı ilə “Terror aktları və silahlı münaqişələr zamanı humanitar böhranların və qlobal texnogen fəlakətlərin qarşısının alınmasında təhlükəsizlik orqanlarının birgə fəaliyyəti” mövzusunda III Bakı Təhlükəsizlik Forumu keçirilib.

Paylaş:
843

Aktual

Rəsmi

DTX ilə Vyetnamın İctimai Təhlükəsizlik Nazirliyi arasında saziş təsdiqlənib

Rəsmi

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya və Rəqəmsal Analitika Sistemi yaradılır - FƏRMAN

İqtisadiyyat

Paytaxtda genişlənən avtobus zolaqları: Binəqədi şossesində hansı yeniliklər gözlənilir? - AÇIQLAMA

Cəmiyyət

Ermənistan vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri Bakıda səfərdədirlər

Rəsmi

DTX ilə Vyetnamın İctimai Təhlükəsizlik Nazirliyi arasında saziş təsdiqlənib

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya və Rəqəmsal Analitika Sistemi yaradılır - FƏRMAN

Prezidentin III Bakı Təhlükəsizlik Forumuna müraciəti BMT sənədi kimi yayılıb

Ədliyyə orqanları işçiləri təltif edilib - SƏRƏNCAM

Redaktorun seçimi

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Sizin üçün xəbərlər

İlham Əliyev İƏT D-8 media forumunun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

İlham Əliyev Ağdamın işğaldan azad olunmasının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya və Rəqəmsal Analitika Sistemi yaradılır - FƏRMAN

Mehriban Əliyeva Milli Dirçəliş Günü ilə bağlı paylaşım edib

Son xəbərlər

DTX ilə Vyetnamın İctimai Təhlükəsizlik Nazirliyi arasında saziş təsdiqlənib

Bu gün, 17:25

Agentlikdən ölümcül xəstəliyə səbəb olan uşaq qidası ilə bağlı XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:57

TESS-dən hədiyyə qazanmaq şansınızı qaçırmayın!

Bu gün, 16:52

Milli Məclisin növbəti iclasının tarixi və gündəliyi açıqlandı - SİYAHI

Bu gün, 16:51

Dubay aviaşousunda Hindistanın “Tejas” qırıcısı qəzaya uğrayıb

Bu gün, 16:39

“Azərxalça”nın Tiranada növbəti sərgisi baş tutub - FOTO

Bu gün, 16:32

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya və Rəqəmsal Analitika Sistemi yaradılır - FƏRMAN

Bu gün, 16:24

Gəncə və Göygölün bir sıra ticarət obyektlərində saxta alkoqollu içkilər aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 16:14

İsa Həbibbəyli: “Mərkəzi Elmi Kitabxana dünyanın 120 kitabxanasına qoşulub”

Bu gün, 15:52

Paytaxtda genişlənən avtobus zolaqları: Binəqədi şossesində hansı yeniliklər gözlənilir? - AÇIQLAMA

Bu gün, 15:49

Rəhman Hacıyev “AmCham Azərbaycan”-ın “Lead Talk” sessiyasında iştirak edib - FOTO

Bu gün, 15:25

Hərbi attaşelər Milli Aviasiya Akademiyasını ziyarət ediblər - FOTO

Bu gün, 15:09

Kiberpolis qanunsuz onlayn qumar oyunlarda aktiv iştirak edən şəxslərə qarşı əməliyyatlar keçirib - VİDEO

Bu gün, 15:05

Bakıda turizm şirkətindən 20 min manatlıq oğurluq edilib

Bu gün, 14:52

Binəqədidə hotelin işçilərinin ölümü ilə bağlı cinayət işi başlanılıb - ADLAR

Bu gün, 14:29

Bakıda xadimə çalışdığı evdən 50 min manatlıq qızıl oğurlayıb

Bu gün, 14:22

ETX: ölkə üzrə 859 kompüterin sistemi zərərli proqram təminatına yoluxub

Bu gün, 14:07

Növbəti köç karvanı Cəbrayılın Horovlu kəndinə çatıb

Bu gün, 13:49

Köhnəlmiş və aktuallığını itirmiş: KFC niyə müştərilərini itirir və “Raising Cane’s” kimi rəqiblərə uduzur?

Bu gün, 13:48

Bakıda 4 nəfəri cərəyan vuraraq öldürüb

Bu gün, 13:38
Bütün xəbərlər