 Yasamaldakı yanğın zamanı həyatını itirən Könül Vəlibəyli ilə bağlı məşhur dostlarından paylaşım | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Yasamaldakı yanğın zamanı həyatını itirən Könül Vəlibəyli ilə bağlı məşhur dostlarından paylaşım

15:18 - Bu gün
Yasamaldakı yanğın zamanı həyatını itirən Könül Vəlibəyli ilə bağlı məşhur dostlarından paylaşım

Ötən gecə Yasamalda çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın zamanı həyatını itirən Bakı Milli Geyim Evinin rəhbəri Könül Vəlibəylinin dostları sosial şəbəkədə onun ölümü ilə bağlı paylaşım ediblər.

1news.az xəbər verir ki, aparıcı Saleh Bağırov Könül Vəlibəyli ilə dünən günorta saatlarında görüşdüyünü yazıb: “Dəhşətlər içindəyəm. Mənim üçün hazırladığı iki yeni pencəyin son tamamlama işlərini gördü, bir-iki günə təhvil verəcəyini dedi. Milli geyimlərimizin inkişafı üçün çox işlər gördü. Ayın 25-də Türkiyəyə səfərə hazırlaşdığını və 2026-cı ilə olan böyük planlarından həvəslə danışdı. Dedik, güldük, həmişəki kimi pozitiv ayrıldıq. Xatirimdə həmişə o gözəl təbəssümünlə, əsl insanlığınla qalacaqsan. Sən nə qəribə və dəhşətsən, ey dünya. Ruhun şad olsun, istedadlı, gözəl, təmənnasız böyük ürəkli dostum...”

Müğənni Xuraman Şuşalı isə paylaşımında Könül Vəlibəyli ilə kədərini belə dilə gətirib:

“Özün getdin, ancaq etdiyin yaxşılıqlar qaldı. Mələk kimi hər kəsə yaxşılıq edən Könülüm... Könül heç evdə tapılmırdı, bütün gün xaricdə olurdu. Yerin cənnət olsun. Sən axı heç evdə olmurdun, səfərlərdə olardın. Əcəl necə gəlib səni tapdı... Həmişə tələsirdin, ölümə də tələsdin... Axı mənim ən gözəl milli geyimlərim sənin idi”, - müğənni qeyd edib.

Paylaş:
962

Aktual

Siyasət

Bakıda “Sülh Körpüsü” Təşəbbüsünün növbəti görüşü keçirilmişdir - FOTO

Cəmiyyət

Dörd işçinin ölümündə təqsirləndirilən “Lake Hotel”in icarədarı həbs edilib

Rəsmi

Vahid Əziz “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib

Cəmiyyət

Ermənistan vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri Bakıda səfərdədirlər

Cəmiyyət

Dörd işçinin ölümündə təqsirləndirilən “Lake Hotel”in icarədarı həbs edilib

FHN taktiki-xüsusi təlim keçirib

Şəmkirdə qəza nəticəsində xəsarət alanların vəziyyəti açıqlanıb

Ədliyyə işçilərinin peşə bayramı qeyd edilib - FOTO

Redaktorun seçimi

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Sizin üçün xəbərlər

12 ayın işi, 60 saniyədə: tikinti prosesini “Timelapse” ilə izləyin! - VİDEO

Lənkəranda fermada iki nəfərin yanmış meyiti tapılıb, araşdırma aparılır

Banqladeşin sabiq baş naziri edam cəzasına məhkum edildi

“Silk Way West Airlines” və “Azərpoçt” poçt və e-ticarət logistikasını gücləndirmək məqsədilə əməkdaşlıq memorandumu imzalayıb

Son xəbərlər

Dörd işçinin ölümündə təqsirləndirilən “Lake Hotel”in icarədarı həbs edilib

Bu gün, 18:02

Bakıda “Sülh Körpüsü” Təşəbbüsünün növbəti görüşü keçirilmişdir - FOTO

Bu gün, 17:30

Şair Arif Buzovnalı dəfn olunub - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:55

FHN taktiki-xüsusi təlim keçirib

Bu gün, 16:38

Şəmkirdə qəza nəticəsində xəsarət alanların vəziyyəti açıqlanıb

Bu gün, 16:09

Ədliyyə işçilərinin peşə bayramı qeyd edilib - FOTO

Bu gün, 15:36

Yasamaldakı yanğın zamanı həyatını itirən Könül Vəlibəyli ilə bağlı məşhur dostlarından paylaşım

Bu gün, 15:18

Samuxda heyvanla rəhmsiz davranan çoban məsuliyyətə cəlb edilib

Bu gün, 14:48

Bakıda 10 kiloqram narkotik dövriyyədən çıxarılıb

Bu gün, 14:19

Vahid Əziz “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib

Bu gün, 14:01

Bakıda soyğunçuluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 13:55

Ucarda traktorla maşın toqquşub, xəsarət alanlar var

Bu gün, 13:21

Leyla Əliyeva, Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva Lənkəranda fermer təsərrüfatı ilə tanış olublar - FOTO

Bu gün, 12:57

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:35

İlham Əliyev dərman preparatları istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib

Bu gün, 12:03

Qızıl yenidən bahalaşıb

Bu gün, 11:57

Ötən gün axtarışda olan 228 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 11:33

Yol polisi həftəsonu səfərə çıxan sürücülərə müraciət edib

Bu gün, 10:59

Yanğında tüstüdən zəhərlənənlərin son vəziyyəti açıqlandı

Bu gün, 10:33

Üç nəfərin ölümü ilə nəticələnən yanğın hadisəsinə dair cinayət işi başlanıb

Bu gün, 10:13
Bütün xəbərlər