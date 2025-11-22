 Dörd işçinin ölümündə təqsirləndirilən “Lake Hotel”in icarədarı həbs edilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Dörd işçinin ölümündə təqsirləndirilən “Lake Hotel”in icarədarı həbs edilib

18:02 - 22 / 11 / 2025
Dörd işçinin ölümündə təqsirləndirilən “Lake Hotel”in icarədarı həbs edilib

Binəqədidə otelin 4 işçisinin ölümündə təqsirləndirilən rəhbər şəxs həbs edilib.

Bu barədə 1news.az-a Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, noyabrın 21-də paytaxtın Binəqədi rayonu, Xırdalan–Binəqədi şossesində yerləşən "Lake Hotel"in işçiləri - 1997-ci il təvəllüdlü Cavidan Muradlı, 2005-ci il təvəllüdlü Emil Quliyev, 2006-cı il təvəllüdlü Eltac Əliyev və 2007-ci il təvəllüdlü Əkbər Zeynalovun iş görən zaman elektrik cərəyanı vurması nəticəsində ölmələri faktına görə Binəqədi rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 162.3-cü (əmək mühafizəsi qaydalarının pozulması ehtiyatsızlıqdan iki və daha çox şəxsin ölümünə səbəb olduqda) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.

Toplanmış sübutlarla "Lake Hotel"in icarədarı Ağasif Verdiyev tərəfindən elektrik şəbəkəsinin mühafizə zonası ərazisində planlaşdırılan və həyata keçirilən işlər zamanı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 16 may 2024-cü il tarixli Qərarı ilə təsdiq olunmuş "Elektrik şəbəkələrinin mühafizə zonalarının ölçüləri və həmin ərazilərdə təsərrüfat işlərinin aparılmasına dair Tələblər"ə və digər normativ aktlara zidd olaraq texniki təhlükəsizlik və əmək mühafizəsi qaydalarını pozmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib.

Ağasif Verdiyev noyabrın 21-də cinayət işi üzrə rayon prokurorluğu tərəfindən şübhəli şəxs qismində tutulub.

Noyabrın 22-də A.Verdiyev Cinayət Məcəlləsinin 162.3-cü maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunaraq, ona həmin maddədə nəzərdə tutulan ittiham elan olunub.

İstintaq orqanının vəsatəti və ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurorun təqdimatı əsasında A.Verdiyevin barəsində Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsinin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

Hazırda cinayət işi üzrə ibtidai istintaq davam edir və baş vermiş hadisədə təqsiri olan bütün şəxslərin müəyyən edilərək məsuliyyətə cəlb olunmaları istiqamətində zəruri istintaq və əməliyyat-axtarış tədbirləri həyata keçirilir.

Nəticəsi barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək.

Paylaş:
2310

Aktual

Siyasət

Bakıda “Sülh Körpüsü” Təşəbbüsünün növbəti görüşü keçirilmişdir - FOTO

Cəmiyyət

Mehdiabadda çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın olub - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Dörd işçinin ölümündə təqsirləndirilən “Lake Hotel”in icarədarı həbs edilib

Cəmiyyət

Ermənistan vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri Bakıda səfərdədirlər

Cəmiyyət

Mehdiabadda çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın olub - YENİLƏNİB

Dörd işçinin ölümündə təqsirləndirilən “Lake Hotel”in icarədarı həbs edilib

FHN taktiki-xüsusi təlim keçirib

Şəmkirdə qəza nəticəsində xəsarət alanların vəziyyəti açıqlanıb

Redaktorun seçimi

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Sizin üçün xəbərlər

Qənimət Zahidov Baş Prokurorluğa çağırılıb

Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanı təbrik etdi

Kiberpolis sosial şəbəkələrdə dələduzluq edərək yüzlərlə şəxsi aldadan 4 nəfəri ifşa etdi - VİDEO

Lənkəranda fermada iki nəfərin yanmış meyiti tapılıb, araşdırma aparılır

Son xəbərlər

Mehdiabadda çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın olub - YENİLƏNİB

22 / 11 / 2025, 21:40

Dörd işçinin ölümündə təqsirləndirilən “Lake Hotel”in icarədarı həbs edilib

22 / 11 / 2025, 18:02

Bakıda “Sülh Körpüsü” Təşəbbüsünün növbəti görüşü keçirilmişdir - FOTO

22 / 11 / 2025, 17:30

Şair Arif Buzovnalı dəfn olunub - YENİLƏNİB

22 / 11 / 2025, 16:55

FHN taktiki-xüsusi təlim keçirib

22 / 11 / 2025, 16:38

Şəmkirdə qəza nəticəsində xəsarət alanların vəziyyəti açıqlanıb

22 / 11 / 2025, 16:09

Ədliyyə işçilərinin peşə bayramı qeyd edilib - FOTO

22 / 11 / 2025, 15:36

Yasamaldakı yanğın zamanı həyatını itirən Könül Vəlibəyli ilə bağlı məşhur dostlarından paylaşım

22 / 11 / 2025, 15:18

Samuxda heyvanla rəhmsiz davranan çoban məsuliyyətə cəlb edilib

22 / 11 / 2025, 14:48

Bakıda 10 kiloqram narkotik dövriyyədən çıxarılıb

22 / 11 / 2025, 14:19

Vahid Əziz “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib

22 / 11 / 2025, 14:01

Bakıda soyğunçuluq edən şəxs saxlanılıb

22 / 11 / 2025, 13:55

Ucarda traktorla maşın toqquşub, xəsarət alanlar var

22 / 11 / 2025, 13:21

Leyla Əliyeva, Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva Lənkəranda fermer təsərrüfatı ilə tanış olublar - FOTO

22 / 11 / 2025, 12:57

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

22 / 11 / 2025, 12:35

İlham Əliyev dərman preparatları istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib

22 / 11 / 2025, 12:03

Qızıl yenidən bahalaşıb

22 / 11 / 2025, 11:57

Ötən gün axtarışda olan 228 nəfər saxlanılıb

22 / 11 / 2025, 11:33

Yol polisi həftəsonu səfərə çıxan sürücülərə müraciət edib

22 / 11 / 2025, 10:59

Yanğında tüstüdən zəhərlənənlərin son vəziyyəti açıqlandı

22 / 11 / 2025, 10:33
Bütün xəbərlər