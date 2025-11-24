Növbəti növbəti diplomatik uğur - Azərbaycan UNESCO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinə üzv seçilib
Azərbaycanın növbəti diplomatik uğuru! Azərbaycan UNESCO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinə üzv seçilib.
1news.az xəbər verir ki, 24 noyabr tarixində Parisdə ciddi rəqabət şəraitində baş tutmuş seçkilərdə ölkəmiz 5 namizəd ölkə arasında ən yüksək səs toplayıb.
Azərbaycan seçkilərdə 92 səs toplayaraq, 28 səs toplayan Çexiyanı, 21 səs toplayan Ermənistanı, 11 səs toplayan Polşanı və 9 səs toplayan Sloveniyanı üstələyib.
