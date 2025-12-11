 Bacısının yas mərasimindən qayıdan sürücünün ehtiyatsızlığı digər bacısının həyatına son qoydu | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Bacısının yas mərasimindən qayıdan sürücünün ehtiyatsızlığı digər bacısının həyatına son qoydu

Qafar Ağayev17:00 - Bu gün
Bacısının yas mərasimindən qayıdan sürücünün ehtiyatsızlığı digər bacısının həyatına son qoydu

İdarə etdiyi “VAZ 2121” markalı avtomobillə paytaxtdan — bacısının yas mərasimdən qayıdan Lerik rayon sakini Akif Ağacanov nəqliyyat vasitələri nasaz olduğu üçün yolda qalan həmkəndliləri ilə rastlaşıb.

Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən 1news.az-a verilən məlumata görə, A.Ağacanov kömək məqsədilə dayanaraq həmkəndlilərinə yaxınlaşdıqdan qısa müddət sonra, dağlıq ərazidə üzü yoxuşa saxladığı avtomobil geriyə doğru hərəkət etməyə başlayıb və yoldan çıxaraq dərəyə yuvarlanıb. Nəticədə avtomobildə olan sərnişin - sürücünün bacısı aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində həyatını itirib.

İlk baxışdan təsadüfi hadisəyə bənzəsə də, əslində dağlıq relyefdə dayandırılmış avtomobillə bağlı zəruri təhlükəsizlik tədbirlərinin görülüb-görülmədiyi, mühərrikin söndürülüb-söndürülmədiyi, duracaq tormoz sisteminin qoşulub-qoşulmadığı, həmin sistemin, ümumilikdə avtomobilin saz vəziyyətdə olub-olması kimi sualların meydana gəlməsi hadisənin ehtiyatsızlıqdan qaynaqlanması ehtimalını yaradır.
Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bir ailənin faciəsi ilə nəticələnən sözügedən yol qəzasının xüsusatlarını sürücülərin diqqətinə çatdırmaqla, bir daha onları yaşanmış acı təcrübədən düzgün nəticə çıxarmağa, təhlükəsizlik qaydalarına qeyd-şərtsiz əməl etməyə çağırır.

Unutmayaq ki, sürücünün etinasız yanaşdığı ən xırda məqam, təhlükə anında böyük risklər yarada bilir!

Paylaş:
139

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Qurbanqulu Berdiməhəmmədova zəng edib - Türmənistana getməyəcək

Siyasət

Əli Əsədov Aşqabadda Türkmənistan Prezidenti ilə görüşüb

Cəmiyyət

Prezident İlham Əliyev Sərdar Berdiməhəmmədova məktub ünvanlayıb

Rəsmi

Prezident 5 illik konsepsiyanı təsdiqlədi - Sərəncam

Cəmiyyət

Sevinc Fətəliyeva: Heydər Əliyev Azərbaycanın müasir tarixində silinməz izlər qoymuş dahi şəxsiyyətdir

RİNN-də Birləşmiş Krallığın ticarət elçisi ilə görüş keçirilib

Bakıda oğurluq edəndən sonra qaçan şəxslər tutulub

Xəzərdə köməksiz qalan balıqçılar xilas edilib - FOTO

Redaktorun seçimi

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

1news.az-ın əməkdaşı “Fərdi jurnalist müsabiqəsi”nin qalibləri arasında

Hikmət Hacıyev Qətərin dövlət naziri ilə Bakı və Doha arasında münasibətləri müzakirə edib

Prezident İlham Əliyev BƏƏ-nin bir sıra şirkətlərinin rəhbərlərini qəbul edib - YENİLƏNİB

Bakıda ilk dəfə D-8 Gənclər Dialoqu keçirilir

Son xəbərlər

Sevinc Fətəliyeva: Heydər Əliyev Azərbaycanın müasir tarixində silinməz izlər qoymuş dahi şəxsiyyətdir

Bu gün, 17:59

RİNN-də Birləşmiş Krallığın ticarət elçisi ilə görüş keçirilib

Bu gün, 17:53

Bakıda oğurluq edəndən sonra qaçan şəxslər tutulub

Bu gün, 17:43

Əli Əsədov Aşqabadda Türkmənistan Prezidenti ilə görüşüb

Bu gün, 17:20

Xəzərdə köməksiz qalan balıqçılar xilas edilib - FOTO

Bu gün, 17:09

Bacısının yas mərasimindən qayıdan sürücünün ehtiyatsızlığı digər bacısının həyatına son qoydu

Bu gün, 17:00

Azərbaycanda müşahidə olunan güclü yağıntıların səbəbi açıqlanıb

Bu gün, 16:30

Özbəkistan hərbi nümayəndə heyətinin ölkəmizə səfəri davam edir - FOTO

Bu gün, 16:27

Avtobus idarə edəcək qadın sürücülər üçün təlimlər davam edir - VİDEO

Bu gün, 16:09

İlham Əliyev Qurbanqulu Berdiməhəmmədova zəng edib - Türmənistana getməyəcək

Bu gün, 16:00

Bakı-Hövsan Beynəlxalq Ticarət Dəniz Limanının rəisi həbs edilib

Bu gün, 15:57

Əli Əsədov Türkmənistana işgüzar səfər edib

Bu gün, 15:53

Prezident İlham Əliyev Sərdar Berdiməhəmmədova məktub ünvanlayıb

Bu gün, 15:35

Bakıda 47 km-ə yaxın mikromobillik zolağı təşkil edilib

Bu gün, 15:28

Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:15

Prezident 5 illik konsepsiyanı təsdiqlədi - Sərəncam

Bu gün, 14:43

Bakıda 8 şagirdin saqqızdan zəhərləndiyi ehtimal olunur

Bu gün, 14:29

Sabah bəzi küçə və prospektlərdə hərəkətə məhdudiyyət qoyulacaq

Bu gün, 14:25

Xocalının Badara və Ballıca kəndlərinə qayıdan ailələrə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:19

Astarada itkin düşmüş hesab edilən balıqçıların axtarışına helikopter cəlb olunub - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:08
Bütün xəbərlər