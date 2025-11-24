 Nərimanov rayonunda obyektdə partlayış baş verib - YENİLƏNİB 2 | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Nərimanov rayonunda obyektdə partlayış baş verib - YENİLƏNİB 2

10:55 - Bu gün
Nərimanov rayonunda obyektdə partlayış baş verib - YENİLƏNİB 2

Məlum olduğu kimi, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Ə.Rəcəbli küçəsində beşmərtəbəli binada partlayış baş verib və dərhal əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə və Xüsusi Riskli Xilasetmə xidmətləri və Bakı Regional Mərkəzinin qüvvələri cəlb olunub.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə FHN məlumat yayıb.

Bildirilib ki, hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən beşmərtəbəli ofis binasında yanğınla müşayiət olunmayan partlayışın baş verdiyi və dağıntıların yarandığı müəyyən edilib.

FHN qüvvələri tərəfindən həyata keçirilən operativ xilasetmə əməliyyatı sayəsində 7 nəfər xilas edilib, ərazidə müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görülüb.

Hadisə ilə əlaqədar aidiyyəti qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır.

10:32

Bakının Nərimanov rayonunda partlayış baş verən ofisdə xilasetmə itləri ilə birgə axtarış işləri aparılır.

1news.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, dağıntılar altında qalanların olma ehtimalı var. Əraziyə axtarış briqadası və xüsusi təlim görmüş itlər cəlb edilib.

TƏBİB-in yaydığı ilkin məlumata görə, hadisə nəticəsində 5 nəfər yaralanıb.

Xatırladaq ki, partlayış səhər saatlarında Ə.Rəcəbli küçəsində yerləşən “AFEN Plaza” biznes mərkəzində qeydə alınıb.

09:59

Paytaxtın Nərimanov rayonu ərazisində yerləşən ofislərin birində baş vermiş partlayışla əlaqədar polis əməkdaşları hadisə yerinə cəlb edilib.

DİN-in Mətbuat Xidmətindən 1news.az-a bildirilib ki, polis əməkdaşları tərəfindən hadisə yeri mühafizə edilərək zəruri təhlükəsizlik tədbirləri görülür.

09:25

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) “112” qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Ə.Rəcəbli küçəsində obyektdə partlayış baş verməsi barədə ilkin məlumat daxil olub.

Bu barədə 1news.az-a FHN-dən bildirilib.

Qeyd edilib ki, məlumatla əlaqədar dərhal əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə və Xüsusi Riskli Xilasetmə xidmətləri və Bakı Regional Mərkəzinin qüvvələri cəlb olunub.

Əlavə məlumat veriləcək.

Paylaş:
3673

Aktual

Cəmiyyət

Növbəti köç karvanı Məmmədbəyli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

1news TV

Avtobus sürücüsü olaraq fəaliyyətə başlayan xanım çətinliyi nədə görür? – VİDEOREPORTAJ

Siyasət

Ceyhun Bayramov İran XİN rəsmisi ilə ikitərəfli münasibətləri müzakirə edib

Siyasət

Prezident TDT-yə üzv ölkələrin QHT-lərinin Həmrəylik Forumunun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Cəmiyyət

“8-ci km” bazarında yoxlama zamanı ciddi nöqsanlar aşkarlanıb - VİDEO

Nəsimidə baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

Sumqayıtda külli miqdarda narkotik satışının qarşısı alınıb - VİDEO

DİN: 8 avtomat polis tərəfindən aşkar edilərək götürülüb

Redaktorun seçimi

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Sizin üçün xəbərlər

Bakıda soyğunçuluq edən şəxs saxlanılıb

Yanğında tüstüdən zəhərlənənlərin son vəziyyəti açıqlandı

Üç nəfərin ölümü ilə nəticələnən yanğın hadisəsinə dair cinayət işi başlanıb

Ötən gün axtarışda olan 228 nəfər saxlanılıb

Son xəbərlər

“8-ci km” bazarında yoxlama zamanı ciddi nöqsanlar aşkarlanıb - VİDEO

Bu gün, 17:31

Nəsimidə baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:27

Nigar Məmmədova: “Süni intellekt və rəqəmsallaşma inklüzivliyi təmin edən əsas vasitələrdən biridir” - FOTO

Bu gün, 17:24

Sumqayıtda külli miqdarda narkotik satışının qarşısı alınıb - VİDEO

Bu gün, 17:07

Slovakiya səfiri Sahibə Qafarova ilə görüşdən paylaşım edib

Bu gün, 16:45

Avtobus sürücüsü olaraq fəaliyyətə başlayan xanım çətinliyi nədə görür? – VİDEOREPORTAJ

Bu gün, 16:42

DİN: 8 avtomat polis tərəfindən aşkar edilərək götürülüb

Bu gün, 16:17

Azərbaycan və Slovakiya arasında strateji tərəfdaşlıq müzakirə olunub

Bu gün, 15:45

Gəncə Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğunun “Köhnə Gəncə” hissəsində təmizlik işləri aparılır

Bu gün, 15:30

Şəkərli diabet riskiniz varsa, qarşısını ala və ya gecikdirə bilərsiniz - Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssisi

Bu gün, 15:03

Ötən həftə 1 527 hektar ərazi minalardan təmizlənib

Bu gün, 14:51

Taksi sürücüsü adı altında narkokuryerlik edən şəxslər saxlanılıb

Bu gün, 14:35

Növbəti köç karvanı Məmmədbəyli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:08

Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı arasında ədliyyə sahəsində Əməkdaşlıq Proqramı imzalanıb - FOTO

Bu gün, 13:52

Azərbaycan XİN COP31-lə bağlı Türkiyə və Avstraliyanı təbrik edib

Bu gün, 13:40

Avtomobil alqı-satqısı adı altında 21 min manatlıq dələduzluq edilib

Bu gün, 13:39

“Zita və Gita”nın aktyoru dünyasını dəyişib

Bu gün, 13:28

Qrant qazanmış özəl bağçaların siyahısı açıqlandı

Bu gün, 13:19

Ceyhun Bayramov İran XİN rəsmisi ilə ikitərəfli münasibətləri müzakirə edib

Bu gün, 12:59

İlham Əliyev: Bu gün Türk dünyası özünün yüksəliş dövrünü yaşayır

Bu gün, 12:49
Bütün xəbərlər