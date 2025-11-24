 Bakıda qadın avtobus sürücüləri vəzifələrinin icrasına başlayıblar - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Bakıda qadın avtobus sürücüləri vəzifələrinin icrasına başlayıblar - FOTO

Qafar Ağayev10:43 - Bu gün
Bakıda qadın avtobus sürücüləri vəzifələrinin icrasına başlayıblar - FOTO

İctimai nəqliyyatda qadın sürücülərin iştirakını artırmaq məqsədilə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) tərəfindən yeni təlim proqramı həyata keçirilib.

1news.az xəbər verir ki, Proqram çərçivəsində xanım namizədlər avtobus sürücüsü kimi peşəkar fəaliyyətə başlamaq üçün nəzəri və praktiki cəhətdən hazırlıq keçiblər.

Təlimlər sürücülük bacarıqları ilə yanaşı, etik davranış, ünsiyyət mədəniyyəti və təhlükəsizlik mövzularını əhatə edib.
Təlim müddətində iştirakçılar baxış texnikası, manevretmə, dayanma və durma qaydaları üzrə praktiki məşğələlərə cəlb olunublar. Təlimlərin əsas hissəsini mürəkkəb yol şəraitində idarəetmə, arxa və ön parketmə, slalom hərəkətləri, dönmə trayektoriyalarının düzgün seçilməsi və təhlükəsiz ara məsafəsinin qorunması təşkil edib. Eyni zamanda, sürücülər müxtəlif yol şəraitində qəza risklərinin minimuma endirilməsi ilə bağlı vacib bacarıqlar qazanıblar.
İştirakçılar xüsusi hazırlanmış marşrutlar üzrə sərbəst idarəetmə sınaqlarından da keçiblər.
Xanım namizədlər “BakuBus” MMC-də sürücü kimi fəaliyyətə başlamaq üçün müraciət ediblər. Müraciətlər daxil olduqdan sonra namizədlər işə qəbul prosesi çərçivəsində tibbi müayinədən, psixoloji qiymətləndirmədən və təhlükəsizlik üzrə uyğunluq yoxlamasından keçiblər. Bütün mərhələlərı uğurla tamamladıqdan sonra onlar “BakuBus” MMC-də sürücü kimi rəsmi şəkildə işə qəbul olunublar.

İşə qəbul mərhələsində xanımlar üçün “Ehtiyatlı idarəetmə və təhlükəsiz sürücülük” təlimi də təşkil edilib. Təlim zamanı sürücülərə sükan arxasında yarana biləcək faktiki və potensial təhlükə situasiyalarına düzgün reaksiya, fövqəladə manevr bacarıqları və təhlükəsiz hərəkət prinsipləri öyrədilib.

Noyabrın 24-dən isə xanım sürücülər rəsmi şəkildə fəaliyyətə başlayırlar. İlk müddətdə onların fəaliyyətinə təcrübəli mentor-sürücülər tərəfindən dəstək göstərilir.

Foto: Nadir İbrahimli

Paylaş:
2405

Aktual

Cəmiyyət

Növbəti köç karvanı Məmmədbəyli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

1news TV

Avtobus sürücüsü olaraq fəaliyyətə başlayan xanım çətinliyi nədə görür? – VİDEOREPORTAJ

Siyasət

Ceyhun Bayramov İran XİN rəsmisi ilə ikitərəfli münasibətləri müzakirə edib

Siyasət

Prezident TDT-yə üzv ölkələrin QHT-lərinin Həmrəylik Forumunun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Cəmiyyət

“8-ci km” bazarında yoxlama zamanı ciddi nöqsanlar aşkarlanıb - VİDEO

Nəsimidə baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

Sumqayıtda külli miqdarda narkotik satışının qarşısı alınıb - VİDEO

DİN: 8 avtomat polis tərəfindən aşkar edilərək götürülüb

Redaktorun seçimi

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Sizin üçün xəbərlər

FHN taktiki-xüsusi təlim keçirib

Ədliyyə işçilərinin peşə bayramı qeyd edilib - FOTO

Yol polisi həftəsonu səfərə çıxan sürücülərə müraciət edib

Bakıda soyğunçuluq edən şəxs saxlanılıb

Son xəbərlər

“8-ci km” bazarında yoxlama zamanı ciddi nöqsanlar aşkarlanıb - VİDEO

Bu gün, 17:31

Nəsimidə baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:27

Nigar Məmmədova: “Süni intellekt və rəqəmsallaşma inklüzivliyi təmin edən əsas vasitələrdən biridir” - FOTO

Bu gün, 17:24

Sumqayıtda külli miqdarda narkotik satışının qarşısı alınıb - VİDEO

Bu gün, 17:07

Slovakiya səfiri Sahibə Qafarova ilə görüşdən paylaşım edib

Bu gün, 16:45

Avtobus sürücüsü olaraq fəaliyyətə başlayan xanım çətinliyi nədə görür? – VİDEOREPORTAJ

Bu gün, 16:42

DİN: 8 avtomat polis tərəfindən aşkar edilərək götürülüb

Bu gün, 16:17

Azərbaycan və Slovakiya arasında strateji tərəfdaşlıq müzakirə olunub

Bu gün, 15:45

Gəncə Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğunun “Köhnə Gəncə” hissəsində təmizlik işləri aparılır

Bu gün, 15:30

Şəkərli diabet riskiniz varsa, qarşısını ala və ya gecikdirə bilərsiniz - Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssisi

Bu gün, 15:03

Ötən həftə 1 527 hektar ərazi minalardan təmizlənib

Bu gün, 14:51

Taksi sürücüsü adı altında narkokuryerlik edən şəxslər saxlanılıb

Bu gün, 14:35

Növbəti köç karvanı Məmmədbəyli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:08

Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı arasında ədliyyə sahəsində Əməkdaşlıq Proqramı imzalanıb - FOTO

Bu gün, 13:52

Azərbaycan XİN COP31-lə bağlı Türkiyə və Avstraliyanı təbrik edib

Bu gün, 13:40

Avtomobil alqı-satqısı adı altında 21 min manatlıq dələduzluq edilib

Bu gün, 13:39

“Zita və Gita”nın aktyoru dünyasını dəyişib

Bu gün, 13:28

Qrant qazanmış özəl bağçaların siyahısı açıqlandı

Bu gün, 13:19

Ceyhun Bayramov İran XİN rəsmisi ilə ikitərəfli münasibətləri müzakirə edib

Bu gün, 12:59

İlham Əliyev: Bu gün Türk dünyası özünün yüksəliş dövrünü yaşayır

Bu gün, 12:49
Bütün xəbərlər