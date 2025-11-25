Azərbaycan və Pakistan arasında qarşılıqlı investisiya axınlarının artırılması müzakirə olunub - FOTO
1news.az xəbər verir ki, İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov bu barədə özünün "X" hesabında paylaşım edib.
"Pakistan İslam Respublikasına səfərimiz çərçivəsində Pakistanın Xüsusi İnvestisiyaların Asanlaşdırılması Şurasının milli koordinatoru, general-leytenant Sarfaraz Əhməd ilə görüşməkdən məmnun olduq. Neft-qaz sektoruna sərmayələr də daxil olmaqla, qarşılıqlı investisiya axınlarının artırılması, birgə layihələrin təşviqi və biznes dairələri arasında əməkdaşlığın fəal dəstəklənməsi barədə fikir mübadiləsi apardıq", - deyə paylaşımda qeyd olunub.
