 Bir vəkilin fəaliyyətinə xitam verildi
Cəmiyyət

Bir vəkilin fəaliyyətinə xitam verildi

Qafar Ağayev12:36 - Bu gün
Bir vəkilin fəaliyyətinə xitam verildi

Vəkillər Kollegiyası (VK) Rəyasət Heyətinin növbəti iclası keçirilib.

Bu barədə 1news.az-a Kollegiyadan məlumat verilib.

Bildirilib ki, iclası giriş sözü ilə açan Kollegiyanın sədri Anar Bağırov Rəyasət Heyətinin cari fəaliyyəti, görülən işlər və qarşıda duran vəzifələr barədə ətraflı məlumat verib.

Sonra iclasın gündəliyinə uyğun olaraq vəkilliyə qəbulla bağlı məsələyə baxılıb. Belə ki, ixtisas imtahanlarının yazılı və şifahi mərhələlərini, həmçinin icbari təlim proqramlarını uğurla tamamlayan namizədlər üçün andiçmə mərasimi keçirilib. Namizədlər vəkil etikası normalarına və peşə borcuna sadiq qalacaqlarına dair and içərək Kollegiyanın üzvlüyünə qəbul olunublar. Onlara vəkil vəsiqələri təqdim edilib və gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulanıb.

clasın davamında intizam xarakterli məsələlər də müzakirə olunub. Yol verdiyi ciddi intizam pozuntusu ilə bağlı aparılan araşdırmanın nəticələri nəzərə alınaraq, bir vəkilin fəaliyyətinə xitam verilməsi və onun Kollegiya üzvlüyündən xaric edilməsi barədə qərar qəbul edilib.

Sonda Kollegiyanın fəaliyyəti ilə bağlı digər cari və əhəmiyyətli məsələlər də müzakirə olun

