Abdulhadi Turus: Azərbaycandan tələbələr üçün qapılarımız daha çox açıqdır - MÜSAHİBƏ
Bu gün Azərbaycan–Türkiyə Məzunları görüşü baş tutub.
Azərbaycada səfərdə olan , tədbirdə iştirak edən Türkiyənin Xaricdə Yaşayan Türklər və Əqrəba İcmaları Baş İdarəsinin (YTB) sədri Abdulhadi Turus 1news.az-a müsahibə verib.
Müsahibəni təqdim edirik:
– Türkiyə universitetlərindən məzun olan azərbaycanlılarla görüşün əsas məqsədi nə idi?
– Bu gün burada Azərbaycan–Türkiyə qardaşlığının təməlində duran ən mühüm əlaqələri formalaşdıran Türkiyə məzunları ilə bir araya gəldik. Onlar həm Azərbaycanın inkişafında, həm də Türkiyə–Azərbaycan münasibətlərinin güclənməsində müxtəlif sahələr üzrə – səhiyyə, təhsil, akademiya, nəqliyyat və digər istiqamətlərdə ölkəyə ciddi töhfələr vermiş şəxslərdir. Artıq 100 min nəfərdən çox Türkiyə məzunları şəbəkəsi bu gün Azərbaycan üçün intellekt kapitalıdır.
Bu görüşdə məqsədimiz həm uzun illərdir bir-birini görməyən məzunlarımızın bir araya gəlməsi, həm də gələcək nəsil Türkiyə tələbələri üçün onların təcrübə və məsləhətlərini toplamaq idi. Məzunlarımız tələbəlik illərində yaşadıqları xatirələri bizimlə bölüşdülər – həm güldük, həm kövrəldik, eyni zamanda böyük qürur hissi yaşadıq. Hesab edirəm ki, Azərbaycan–Türkiyə qardaşlığının ruhunu, ideyasını və davamlılığını təmin edən ən mühüm sosial təbəqə məhz bu məzunlardır.
Tədbirdə 250–300 nəfərə yaxın məzun iştirak edirdi. Aralarında 65–70 yaşlı böyük təcrübə sahibləri də var idi, 20 yaşlı gənc məzunlar da. Onların hamısını birləşdirən ortaq dəyər – Azərbaycanın və Türkiyənin birlikdə dünyaya qardaşlıq nümunəsi təqdim etmək missiyasıdır. Bu qarşılıqlı dayaq və dəstək modeli bu gün beynəlxalq münasibətlər sistemi üçün unikal bir örnəkdir və biz bu nümunəni davam etdirməkdə qərarlıyıq.
– Türkiyədə təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin sayının Azərbaycanlı tələbə təhsil alır və gələcək planlarınız nələrdir?
– Biz Azərbaycanlı tələbələrə yanaşmada say çoxluğunu deyil, keyfiyyət meyarını əsas götürürük. Bizim üçün ən vacib kriteriya qardaşlıqdır. Bu günə qədər 100 mindən artıq Azərbaycan vətəndaşı Türkiyədə təhsil alaraq məzun olub. Biz digər ölkələrə tətbiq etdiyimiz kimi Azərbaycan üçün ayrıca kvota ayırmırıq – bizim prinspipimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycanlı gənclər hər zaman öncəliklidir.
Təbii ki, müraciət edən hər bir namizədi qəbul etmək imkanımız yoxdur, lakin digər ölkələrlə müqayisədə Azərbaycan üçün qapılarımız daha daha çox açıqdır. Bizim üçün əsas şərt tələbənin azərbaycanlı olması və bu qardaşlıq bağlarına sadiqliyidir. Bunun ardınca digər bütün texniki və inzibati məsələləri tələbənin xeyrinə həll etməyə çalışırıq.
Türkiyə dövlətinin təqaüdləri, həmçinin universitetlərin öz daxili təqaüd mexanizmləri var. Biz təhsil almaq istəyən hər bir azərbaycanlı gəncə imkan daxilində birbaşa və ya dolayı yolla dəstək göstəririk. Məqsədimiz odur ki, Azərbaycan–Türkiyə arasında savadlı, milli düşüncəli, lider potensialına malik kadrlar yetişsin.
– Türkiyəyə gələcək Azərbaycanlı tələbələrə tövsiyələriniz hansılardır?
– Biz Azərbaycanlı tələbələrə hər zaman bir tövsiyə veririk: Türkiyəyə yalnız oxumağa getməsinlər. Universitet auditoriyaları ilə kifayətlənməsinlər. Türkiyənin mədəni mühitinə, incəsənətinə, elm və informasiya texnologiyaları sahəsindəki yeniliklərinə, vəqf və dərnəklərdəki ictimai fəaliyyətə qoşulsunlar. Bu, həm onların dünyagörüşünü genişləndirir, həm də qardaşlığın gündəlik həyatda möhkəmlənməsinə böyük töhfə verir.
Mütləq şəkildə konfranslara qatılmağı, müxtəlif sosial layihələrdə iştirak etməyi, ən əsası Türkiyəli dostlar qazanmağı tövsiyə edirik. Çünki bu gün bu münasibətlərin əsas memarları 20–30 il əvvəl Türkiyəyə gedib orada həm oxuyan, həm də Türkiyə cəmiyyətinə inteqrasiya olunmuş azərbaycanlılardır.
Bundan başqa, tələbələrə məsləhət görürük ki, Türkiyəyə gəlməmişdən əvvəl buradakı məzun mütləq tövsiyə alsınlar. Çünki ən real, praktik təcrübəni məhz onlar paylaşa bilər. Onlar bilməlidirlər ki, Türkiyəyə gedəndə özlərini yad kimi hiss etməsinlər. Necə ki, Bakı və Gəncədə rahat yaşayırlar, Ankara və İstanbulda da eyni rahatlıqla yaşayacaqlar. Çünki aramızda fərq yoxdur – biz bir millətin övladlarıyıq.
– Hazırda ortaq layihələr və əməkdaşlıq proqramları hansı istiqamətdə davam edir?
- Biz bu gün Azərbaycan və Türkiyə arasında onlarla layihə həyata keçiririk. Xüsusilə humanitar, akademik və strateji inkişaf sahələrində ortaq platformalar qururuq. Akademik dairələri, elm adamlarını, iş dünyasının təmsilçilərini bir araya gətirərək gələcək Azərbaycanın inkişaf strategiyasının birgə hazırlanmasını hədəfləyirik.
Strateji planlaşdırma, ortaq elmi tədqiqatlar, analitik araşdırmalar, gənclər üçün liderlik proqramları, ictimai diplomatiya təşəbbüsləri bu əməkdaşlığın əsas istiqamətlərindəndir. Məqsədimiz bu qardaşlığın yalnız siyasi deyil, həm də intellektual və sosial əsaslarının güclənməsidir.
Biz istəyirik ki, necə ki, Azərbaycan–Türkiyə birliyi əbədi və dönməzdir, bu birliyin formalaşmasına səbəb olan məzunlarımızın da həmrəyliyi, həmçinin onların yeni nəsillərə ötürdüyü dəyərlər davamlı olsun.