 Sənəd azalır, xidmətlər sürətlənir: Rəqəmsal arxitektura nə vəd edir? - Tahir Mirkişili ilə MÜSAHİBƏ | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Müsahibə

Sənəd azalır, xidmətlər sürətlənir: Rəqəmsal arxitektura nə vəd edir? - Tahir Mirkişili ilə MÜSAHİBƏ

Qafar Ağayev15:24 - Bu gün
Sənəd azalır, xidmətlər sürətlənir: Rəqəmsal arxitektura nə vəd edir? - Tahir Mirkişili ilə MÜSAHİBƏ

Fevralın 11-də Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə “Azərbaycanın yeni rəqəmsal arxitekturası” adlı vahid fəaliyyət planına həsr olunmuş müşavirə keçirilib

Müşavirədə ölkənin rəqəmsal inkişaf strategiyası və informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsində gələcək prioritetlər müzakirə olunub. Dövlət başçısı bu sahədə atılacaq addımlarla bağlı tapşırıqlar verib. Prezident süni intellekt, rəqəmsallaşma və data mərkəzlərinin qurulmasını ölkənin gələcək inkişafını müəyyən edən ən mühüm amillər kimi önə çəkdi.

1news.az “Azərbaycanın yeni rəqəmsal arxitekturası” adlı vahid fəaliyyət planına həsr olunmuş müşavirə ilə bağlı Milli Məclisin deputatı Tahir Mirkişilidən müsahibə alıb.

- “Yeni rəqəmsal arxitektura” nə deməkdir?

- Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən “Azərbaycanın yeni rəqəmsal arxitekturası” üzrə müşavirə onu göstərdi ki, ölkə rəqəmsallaşmanı artıq ayrı-ayrı xırda layihələr kimi yox, vahid plan və vahid idarəetmə ilə həyata keçirmək mərhələsinə keçir. Məqsəd çox sadədir: dövlət xidmətləri daha sürətli, daha rahat, daha təhlükəsiz olsun; biznesin işi yüngülləşsin; süni intellekt real fayda versin.

Bu, dövlətin rəqəmsal sistemlərinin bir-biri ilə daha yaxşı işləməsi deməkdir. Yəni hər qurum öz-özünə ayrı sistem qurmasın, hamı eyni qaydalar və eyni platformalar üzərindən işləsin. Xidmətlər də “kağız, arayış, möhür” məntiqi ilə yox, insanın ehtiyacına görə qurulsun.

Tahir Mirkişili

- Dövlət başçısının bu məsələyə xüsusi diqqət ayırması nədən xəbər verir?

- Bu, rəqəmsallaşmanın artıq “IT məsələsi” deyil, ölkənin inkişaf məsələsi olduğunu göstərir. Dövlət idarəçiliyinin keyfiyyəti, iqtisadiyyatın rəqabət gücü, investisiya, şəffaflıq və təhlükəsizlik bu mövzudan birbaşa asılıdır. Ona görə də Prezident bu sahəni ən yüksək səviyyədə prioritet edir.

- Rəqəmsallaşma sahibkara nə verəcək?

- Sahibkar üçün ən vacib nəticə budur: vaxt itirməyəcək, artıq sənəd dalınca getməyəcək, proseslər tezləşəcək.

Qeydiyyat, icazə, hesabat, arayış kimi işlər daha rahat, daha şəffaf olacaq. Dövlət–biznes münasibətləri bir neçə platformada toplanacaq və insan faktoru azaldıqca “süründürməçilik” də azalacaq.

- Bəs kibertəhlükəsizlik və məlumatların qorunması necə olacaq?

- Rəqəmsallaşma artdıqca kiberrisklər də artır. Buna görə yeni modeldə təhlükəsizlik sonradan əlavə olunan yox, sistemin öz içində qurulan əsas şərt olmalıdır. Yəni məlumatların qorunması, girişlərin nəzarəti, şifrələmə, mərkəzləşdirilmiş nəzarət və kiberhücumlara cavab mexanizmləri gücləndiriləcək.

- Süni intellekt sahəsində nəyi daha yaxşı etməliyik?

- Burada əsas məsələ tək “Süni İntellekt tətbiq edirik” demək deyil. Bunun üçün, keyfiyyətli və etibarlı data, qaydalar (hüquqi çərçivə) aydın olmalı, yaxşı kadr hazırlanmalı və ən önəmlisi isə süni intellekt real xidmətlərdə nəticə verməlidir.

Yəni pilot layihələrdən çıxıb, ən çox fayda verən sahələrdə geniş tətbiqə keçmək lazımdır.

- Vətəndaşlar yeni rəqəmsal modelin, suni intellektin dövlət qurumlarında tətbiqini gündəlik həyatlarında necə hiss edəcəklər?

- Ən sadə dillə desək - vətəndaş daha az sənəd toplayacaq, daha az növbəyə dayanacaq, daha sürətli cavab alacaq, bir çox xidmətləri evdən, telefondan edəcək, bəzi proseslər isə avtomatik işləyəcək (məsələn, məlumatlar qurumlar arasında ötürüləcək). Yəni dövlət vətəndaşı gəzdirən yox, vətəndaşa işi asanlaşdıran tərəfə çevriləcək.

- Bu müşavirənin rəqəmsal inkişafımızda rolu nədir?

- Bu müşavirə bir şeyi rəsmiləşdirdi: rəqəmsal inkişaf, süni intellekt və kibertəhlükəsizlik ölkənin prioritetidir və bu işlər vahid planla, vahid koordinasiya ilə sürətləndirilməlidir. Əsas məqsəd budur ki, rəqəmsallaşma kağız üzərində qalmasın — vətəndaş və biznes bunu real həyatda hiss etsin.

Paylaş:
288

Aktual

Rəsmi

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin əməkdaşları təltif ediliblər

Rəsmi

Dövlət Vergi Xidmətinin əməkdaşlarına ali xüsusi rütbələr verilib

Müsahibə

Sənəd azalır, xidmətlər sürətlənir: Rəqəmsal arxitektura nə vəd edir? - Tahir Mirkişili ilə MÜSAHİBƏ

Siyasət

DTX Ramiz Mehdiyev, Abbas Abbasov, Əli Kərimli və digərləri barədə məlumat yayımlayıb - VİDEO

Müsahibə

Sənəd azalır, xidmətlər sürətlənir: Rəqəmsal arxitektura nə vəd edir? - Tahir Mirkişili ilə MÜSAHİBƏ

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Kolonial siyasət beynəlxalq təzyiq altındadır: Abbas Abbasov BTQ-nin rolu haqqında - MÜSAHİBƏ

Yeni stansiyalar, interval və sürət: - Azərbaycanda dəmiryol nəqliyyatında hansı yeniliklər olacaq? - MÜSAHİBƏ

Redaktorun seçimi

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

Sənəd azalır, xidmətlər sürətlənir: Rəqəmsal arxitektura nə vəd edir? - Tahir Mirkişili ilə MÜSAHİBƏ

Son xəbərlər

Aeroport yolunda məhdudiyyətlər tətbiq olunacaq - XƏRİTƏ

Bu gün, 17:50

Ramiz Mehdiyevin Rusiyaya zəng edərək danışdığı qadının kimliyi məlum olub

Bu gün, 17:45

Bu küçədə hərəkət tam məhdudlaşdırılacaq

Bu gün, 17:40

Azərbaycanda kapital bazarının gücləndiirlməsi üzrə işlər müzakirə olundu

Bu gün, 17:23

ADY: Ötən heyvanlarla 61 toqquşma hadisəsi qeydə alınıb

Bu gün, 17:02

Müdafiə Nazirliyi gənc əsgərlərin yaxınlarına müraciət etdi

Bu gün, 16:53

Azərbaycanın işgüzar və lüks turizm potensialı BƏƏ-də tanıdılıb

Bu gün, 16:31

Orxan Nəzərliyə ali xüsusi rütbə verildi - Sərəncam

Bu gün, 16:24

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin əməkdaşları təltif ediliblər

Bu gün, 16:06

Dövlət Vergi Xidmətinin əməkdaşlarına ali xüsusi rütbələr verilib

Bu gün, 16:03

Zərgərlik mağazalarından oğurluq edən şəxs saxlanılıb - VİDEO

Bu gün, 15:56

Şuşa məscidi üçün dünyanın ən böyük dairəvi xalçası hazırlandı, Leyla Əliyeva son ilməni vurdu - FOTO - VİDEO

Bu gün, 15:41

Sənəd azalır, xidmətlər sürətlənir: Rəqəmsal arxitektura nə vəd edir? - Tahir Mirkişili ilə MÜSAHİBƏ

Bu gün, 15:24

“Şəki” kafesində nöqsanlar aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 15:22

Salatın Əsgərovanın oğlu da reabilitasiya mərkəzi açır

Bu gün, 14:50

Mastercard və Azərbaycan Mərkəzi Bankı birgə araşdırmanı təqdim edir: “Azərbaycanda rəqəmsallaşmanın növbəti dalğası”

Bu gün, 14:44

DTX: Milli Şura xarici xüsusi xidmət orqanlarının dəstəyi ilə iğtişaşlara hazırlaşıb

Bu gün, 14:34

Dövlət Agentliyi: Ötən il təbii inhisar subyektlərinin hərəkətləri ilə bağlı 18 müraciət təsdiqlənib

Bu gün, 14:20

Qənimət Zahid və Fuad Qəhrəmanlı barəsində qiyabi həbs qətimkan tədbiri seçilib

Bu gün, 13:51

Hərbi təhsil müəssisələrinin nümayəndələrinin şagirdlərlə görüşləri keçirilib

Bu gün, 13:33
Bütün xəbərlər