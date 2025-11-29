 Yol Polisindən sürücülərə MÜRACİƏT | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

Yol Polisindən sürücülərə MÜRACİƏT

10:58 - Bu gün
Yol Polisindən sürücülərə MÜRACİƏT

Yollarda hərəkət intensivliyinin artması qəza ehtimalına təsirsiz ötüşmür.

Bu mənada həftəsonları, xüsusilə avtomagistrallarda nəqliyyat axınının sürətlənməsi sürücülərdən daha da məsuliyyətli olmağı tələb edir.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, bəzən sürücülərin yola çıxarkən zəruri təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməməsi, hərəkət zamanı məsuliyyətsiz davranması həftəsonu ağırlıq dərəcəsi yüksək olan qəzalara səbəb olur.

Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi xüsusilə səfərə hazırlaşan sürücülərə müraciət edərək, onlara mənzil başına təhlükəsiz çatmaq üçün nasaz nəqliyyat vasitələri ilə yola çıxmaqdan çəkinməyi, sürət rejiminə, ötmə və manevr zamanı təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməyi, yol və hava şəraitini nəzərə almağı, yorğun, yuxusuz halda sükan arxasına əyləşməməyi tövsiyə edir.

Planlaşdırdığımız səfərlərin xoş təəssüratlarla gercəkləşməsi üçün qaydalara riayət edək!

127

