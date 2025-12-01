 DİN: Son iki gündə 77 cinayətin açılması təmin edilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

DİN: Son iki gündə 77 cinayətin açılması təmin edilib

12:45 - Bu gün
DİN: Son iki gündə 77 cinayətin açılması təmin edilib

Noyabrın 29-30-da ölkə ərazisində qeydə alınan 74, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 3 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub.

Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) mətbuat xidmətindən 1news.az-a bildirilib ki, axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 141, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 112 nəfər, ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 10 nəfər, dələduzluğa görə axtarışda olan 17 nəfər saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.

Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə noyabrın 5-də ümumi çəkisi 14 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb.

Həmçinin narkotiklərlə əlaqədar 18, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 11 fakt müəyyən edilib.

Eləcə də polis əməkdaşları respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında və işğaldan azad olunan bölgələrdə 5 avtomat silahı, 1 tapança, 5 tüfəng, 6 patron darağı və 129 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edərək götürüblər.

Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 56 nəfər saxlanılıb.

Paylaş:
31

Aktual

Siyasət

ATƏT Minsk prosesi və onunla əlaqəli strukturların bağlanmasını başa çatdırıb

Rəsmi

İlham Əliyev Rumıniya Prezidentinə təbrik məktubu ünvanlayıb

Cəmiyyət

“Ramiz Mehdiyev” işində Əli Kərimli epizodu üzrə son ciddi detallar bəlli oldu - FOTO

Cəmiyyət

Hesablama Palatası Mədəniyyət Nazirliyində yoxlamalar aparır

Cəmiyyət

Sabah bəzi magistral yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

Su polisi Xəzər dənizində brakonyerlik edən şəxsi saxladı

Məmməd İbrahimliyə ittiham elan olunub

DİN: Son iki gündə 77 cinayətin açılması təmin edilib

Redaktorun seçimi

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Sizin üçün xəbərlər

Növbəti köç karvanı Məmmədbəyli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı arasında ədliyyə sahəsində Əməkdaşlıq Proqramı imzalanıb - FOTO

Taksi sürücüsü adı altında narkokuryerlik edən şəxslər saxlanılıb

Milli Müdafiə Universitetində Gürcüstan nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

Son xəbərlər

Sabah bəzi magistral yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

Bu gün, 13:03

Su polisi Xəzər dənizində brakonyerlik edən şəxsi saxladı

Bu gün, 12:57

Məmməd İbrahimliyə ittiham elan olunub

Bu gün, 12:46

DİN: Son iki gündə 77 cinayətin açılması təmin edilib

Bu gün, 12:45

Dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:23

ATƏT Minsk prosesi və onunla əlaqəli strukturların bağlanmasını başa çatdırıb

Bu gün, 12:08

Gültəkin Hacıbəyli Türkiyədən deportasiya edilib? - CAVAB

Bu gün, 11:54

Narkokuryerlərin “meyvə satıcısı” kimi davranmaq cəhdi alınmadı - Polisdən əməliyyat

Bu gün, 11:46

AXCP sədri Əli Kərimliyə ittiham elan olunub

Bu gün, 11:30

İlham Əliyev Rumıniya Prezidentinə təbrik məktubu ünvanlayıb

Bu gün, 11:13

Kəlbəcərdəki yanğın davam edir

Bu gün, 10:53

“Ramiz Mehdiyev” işində Əli Kərimli epizodu üzrə son ciddi detallar bəlli oldu - FOTO

Bu gün, 10:37

Hesablama Palatası Mədəniyyət Nazirliyində yoxlamalar aparır

Bu gün, 10:26

Bakının bəzi ərazilərində işıq kəsiləcək

Bu gün, 10:21

Azərbaycanda İİV-ə yoluxanların sayı açıqlanıb

Bu gün, 10:16

Bu gündən Bakı Bulvarında Yeni il yarmarkası fəliyyətə başlayacaq - VİDEO

Bu gün, 10:05

Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

Bu gün, 09:50

AMB dekabrın ilk gününə olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:38

Laçının erməni işğalından azad olunmasından 5 il ötür

Bu gün, 09:25

Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə edilir

Bu gün, 09:04
Bütün xəbərlər