 Deputat: Ər-Riyadda keçirilən görüşlərdə Azərbaycanın islam həmrəyliyinə töhfəsi xüsusi vurğulanıb
Siyasət

16:42 - Bu gün
Milli Məclisin deputatı Könül Nurullayeva plenar iclasda Azərbaycanın islam həmrəyliyinə töhfəsinə, eləcə də nüfuzlu idman ölkəsi kimi beynəlxalq mövqelərinin möhkəmlənməsinə diqqəti yönəldib.

1news.az xəbər verir ki, deputat İHİA Koordinasiya Komissiyasının sədri qismində iştirak etdiyi 7-21 noyabr tarixlərində Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən növbəti - VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarına toxunub.

Bildirib ki, bu oyunlar da genişmiqyaslı, peşəkar təşkilatçılığı ilə yadda qaldı: “57 ölkədən 3000-dən çox idmançı 23 idman növü üzrə mübarizə aparırdı. Bu oyunların da timsalında bir daha idman vasitəsilə həmrəylik təşviq edildi. Qabaqcıl texnologiyaların təşkili, mədəni inteqrasiya, media mütəxəssisləri və könüllülərin fəallığı, təşkilat komitəsinin peşəkar təşəbbüsləri bu tədbirin uğurlarından biri idi. Azərbaycan idmançıları da mötəbər yarışda uğurlu çıxış etdilər.”

Son illər Azərbaycanın həm də idman ölkəsi kimi nüfuzunun getdikcə artdığını bildirən K.Nurullayeva qeyd edib ki, bu sahədə də qazanılan uğurlar birbaşa Prezident İlham Əliyevin adı ilə bağlıdır: “1997-ci ildən Milli Olimpiya Komitəsinə rəhbərlik edən dövlətimizin başçısı Azərbaycan idmançılarına hər zaman diqqət və qayğı göstərir. İyirmi səkkiz ildir davam edən bu proses uğurlu nəticələr verməkdədir. Qeyd edim ki, Azərbaycan komandası VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında 20 idman növündə 169 atletlə mübarizə apardı. Ölkəmiz ən çox idmançı ilə güləş (18), həndbol (16) və qılıncoynatma (15) növlərində təmsil olunurdu. İdmançılarımız 9-u qızıl, 19-u gümüş, 31-i isə bürünc olmaqla, ümumilikdə 59 medal qazandılar. Bu nəticə ilə Azərbaycan 57 ölkə arasında ümumi sıralamada əyara görə 10-cu, medal sayına görə 4-cü yerdə qərarlaşdı”.

Deputat əlavə edib ki, İslam Həmrəylik Oyunları birgə İslam fəaliyyətinin və İƏT-ə üzv dövlətlər arasında əməkdaşlığa dəstəyin vacibliyini vurğulayır:

“İdman sülh, birlik və anlaşmanın təşviqi üçün körpü rolunu oynayır. Azərbaycanda bu gün idman sahəsində əsl yüksəliş dövrü yaşanır və gələcəkdə daha böyük nailiyyətlər üçün əsaslı zəmin yaranır. Müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qazanılmış tarixi Zəfərimiz hər bir azərbaycanlı üçün qürur mənbəyidir. Ölkəmizdə elə vətənpərvər gənc nəsil yetişib ki, onlar həm fiziki, həm mənəvi cəhətdən yenilməzdirlər. Bu gənclər idman arenalarında, həm də döyüş meydanında Azərbaycan bayrağını qaldırırlar”.

İlk İslam Həmrəylik Oyunlarının 20 il əvvəl məhz Səudiyyə Ərəbistanında təşkil olunduğunu xatırladan K.Nurullayeva bildirib ki, budəfəki oyunlar çərçivəsində müxtəlif müzakirələr də təşkil olundu: “Belə ki, İHİA Koordinasiya Komissiyasının sədri kimi, 50-dən çox üzv ölkənin nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri ilə bir araya gələrək Oyunların 6-cı buraxılışının uğurlu keçirilməsi üçün əsas təşkilati məsələləri müzakirə etdik. Həmçinin İHİA İcraiyyə Komitəsinin 44-cü iclasında iştirak edərək, həmkarlarımızla birgə məhsuldar fikir mübadiləsi apardıq. Eyni zamanda 57 ölkənin Milli Olimpiya Komitələrinin prezidentləri, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin nümayəndələrinin, beynəlxalq federasiya rəhbərləri və digər qonaqların iştirak etdiyi 14-cü İHİA Baş Assambleyasında da çıxış edərək Koordinasiya Komissiyasının gördüyü işlər barədə auditoriyaya ətraflı məlumat verdim. Oyunlar çərçivəsində Səudiyyə Ərəbistanının İdman Nazirliyinin "İdmanda qadınlar" mövzusunda təşkil etdiyi konfransa da qatıldım. Konfransın əsas məqsədi bölgədə idman sahəsində qadınların rolunun gücləndirilməsi, qadın liderliyinin təşviqi və gələcək inkişaf strategiyalarının müəyyənləşdirilməsi idi. Bu platformada idman ekosistemində transformasiya prosesləri, inklüzivlik, gender bərabərliyi və davamlı inkişaf istiqamətləri ətrafında geniş müzakirələr aparıldı”.

Deputat İslam Həmrəyliyi Oyunlarının İslam dünyasında ədalətli rəqabəti təşviq edən, sülh və qardaşlıq dəyərlərini təbliğ edən vacib tədbir olduğunu bildirib. Bu kontekstdə 8 il əvvəl Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi 4-cü İslam Həmrəylik Oyunlarına toxunub: “2017-ci ildə Azərbaycanın yüksək təşkilatçılığı ilə dünyaya sülh, əmin-amanlıq, birlik, həmrəylik mesajı ünvanlanmışdı. Azərbaycan İslam dünyasına nümunəvi standartlar təqdim etmişdi. Bütün müsəlman aləminin təmsil olunduğu bu beynəlxalq idman yarışına da Azərbaycanın ev sahibliyi etməsi ölkəmizə göstərilən böyük etimadın təcəssümü idi. Cənab Prezidentin xüsusi diqqəti, birinci xanım hörmətli Mehriban xanımın bilavasitə rəhbərliyi ilə həyata keçirilən hazırlıq işlərinin nəticəsi olaraq IV İslam Həmrəyliyi Oyunları da Azərbaycanın növbəti uğuru kimi tarixə həkk olundu. “Bakı-2015”-də qazanılan təcrübə və sərgilənən təşkilatçılıq işi IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarında da mükəmməl şəkildə təmin olundu”.

K.Nurullayeva bildirib ki, Ər-Riyadda keçirilən görüşlərdə də cənab Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban xanım Əliyevanın dəstəyi sayəsində Bakı-2017 İslam Həmrəyliyi Oyunlarının Azərbaycanın dinamik inkişafında yeni parlaq səhifə və beynəlxalq idman ictimaiyyəti üçün növbəti tarixi hadisə kimi yadda qaldığı xüsusi qeyd olunub.

