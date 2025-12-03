 Bakıda TDT-yə üzv ölkələrin Xəritəçilik İşçi qrupunun 2-ci iclası keçirilir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Bakıda TDT-yə üzv ölkələrin Xəritəçilik İşçi qrupunun 2-ci iclası keçirilir

11:22 - Bu gün
Bakıda TDT-yə üzv ölkələrin Xəritəçilik İşçi qrupunun 2-ci iclası keçirilir

Dekabrın 3-də Bakıda Türk Dövlətləri Təşkilatına (TDT) üzv ölkələrin Xəritəçilik İşçi qrupunun 2-ci iclası keçirilir.

1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, iclasda Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Türkiyə, eləcə də müşahidəçi statusunda olan Macarıstan və Şimali Kipr Türk Respublikasının geodeziya, kartoqrafiya, yerquruluşu, kadastr, yerin məsafədən tədqiqi və coğrafi informasiya sistemləri üzrə müvafiq qurumlarının nümayəndələri iştirak edirlər.

Azərbaycan tərəfi iclasa Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin (ETSN), nazirlik yanında Geodeziya və Kartoqrafiya Agentliyinin nümayəndələri, həmçinin digər aidiyyəti qurumların mütəxəssisləri ilə qatılıb.

Qeyd edək ki, Bakıda təşkil olunan iclasda İşçi qrupunun ötən il 30 sentyabr - 1 oktyabrda Ankarada keçirilmiş 1-ci görüşündə müəyyən edilən hədəflərin icra vəziyyəti və gələcəkdə bu sahədə əməkdaşlığın gücləndirilməsi, yeni hədəflərin müəyyənləşdirilməsi və onların həyata keçirilməsi imkanları nəzərdən keçirilir.

Bu tədbir 2026-cı ildə Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Ətraf Mühit Günü və Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) ərəfəsində ölkəmizin geodeziya, kartoqrafiya və coğrafi informasiya sistemləri sahəsində əməkdaşlığını gücləndirməklə yanaşı, ətraf mühitin mühafizəsi və davamlı idarə olunması naminə atdığı ardıcıl addımları nümayiş etdirir.

Tədbirin sonunda Bəyannamənin qəbulu planlaşdırılır.

Paylaş:
50

Aktual

Siyasət

Ceyhun Bayramov ATƏT XİN Şurasının iclasında iştirak üçün Avstriyaya gedib

Cəmiyyət

Çağırışaqədər yaş həddində olan vətəndaşların tibbi müayinəsinə dair yeni prosedur müəyyənləşib

Cəmiyyət

ABŞ-ın briqada generalı Azərbaycana gəlib - FOTO

Cəmiyyət

Azərbaycan məktəblilərinin hazırladığı ilk peyk orbitə buraxılıb - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Məsafədən (distant) iş əmək müqaviləsiylə tənzimlənəcək

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Kəlbəcərdə yük avtomobilinin aşması nəticəsində sürücü xəsarət alıb

Naxçıvanda narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən şəxs saxlanılıb.

Redaktorun seçimi

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Sizin üçün xəbərlər

Şahin Mustafayev ilə Ermənistan rəsmiləri Qəbələdə müzakirələr ediblər

Azərbaycan “Yaradıcı Həftə”yə ev sahibliyi edir - FOTO

Yasamalda yanğında həlak olan Könül Vəlibəylinin qızının vəziyyəti açıqlanıb

“Trenders” marketinq agentliyi Azərbaycanda “AI Lab”ı istifadəyə verdi — Kreativ sənayenin yeni dövrü başlayır - FOTO

Son xəbərlər

Məsafədən (distant) iş əmək müqaviləsiylə tənzimlənəcək

Bu gün, 12:40

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:26

Ceyhun Bayramov ATƏT XİN Şurasının iclasında iştirak üçün Avstriyaya gedib

Bu gün, 12:08

Kəlbəcərdə yük avtomobilinin aşması nəticəsində sürücü xəsarət alıb

Bu gün, 12:05

Azərbaycan və Estoniya vergi sahəsində əməkdaşlıq imkanlarını dəyərləndiriblər

Bu gün, 12:02

Naxçıvanda narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən şəxs saxlanılıb.

Bu gün, 11:45

Çağırışaqədər yaş həddində olan vətəndaşların tibbi müayinəsinə dair yeni prosedur müəyyənləşib

Bu gün, 11:31

Bakıda TDT-yə üzv ölkələrin Xəritəçilik İşçi qrupunun 2-ci iclası keçirilir

Bu gün, 11:22

Bəzi yerlərdə yağıntılı hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 11:21

ABŞ-ın briqada generalı Azərbaycana gəlib - FOTO

Bu gün, 11:18

Nərmin Salmanova: “Bakı Metropoliteni”ndə çalışmıram

Bu gün, 10:59

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 4 250 dolları ötüb

Bu gün, 10:58

Dünən polis xeyli silah-sursat aşkarlayıb

Bu gün, 10:45

Azərbaycan nefti 66 dollardan yuxarı səviyyədə ticarət olunur

Bu gün, 10:23

Azərbaycan məktəblilərinin hazırladığı ilk peyk orbitə buraxılıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 10:10

Azərbaycan UNESCO-nun Silahlı Münaqişələr zamanı Mədəni Mülkiyyətin Qorunması üzrə Komitəsinə üzv seçilib

Bu gün, 10:06

Bərdədə kişi kanalda boğulan qadını xilas edərkən ölüb

Bu gün, 09:50

Kənar dairəvi yolda baş verən yol-nəqliyyat hadisəsi səbəbindən sıxlıq yaranıb

Bu gün, 09:28

Noyabrda dövlət sərhədini pozan 27 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 09:17

Dirijor Ramiz Məlik-Aslanov Azərbaycan Prezidentinə müraciət ünvanlayıb

Bu gün, 09:06
Bütün xəbərlər