ADY Bakı-Ağstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə reyslər təyin edir
Azərbaycan Dəmir Yolları (ADY) sərnişin tələbatını nəzərə alaraq Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təşkil edir.
1news.az xəbər verir ki, əlavə səfərlər 7 və 9 mart tarixlərində hər iki istiqamət üzrə həyata keçiriləcək.
Sərnişinlər biletləri dəmiryol kassalarından, ADY-nin rəsmi saytından və ya “ADY Mobile” tətbiqindən 10 faiz endirimlə əldə edə bilərlər.
Qeyd edək ki, Bakı–Qazax–Bakı marşrutu üzrə də gündəlik səfərlər davam edir.
