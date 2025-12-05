AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az məlumatına görə, dekabrın 5-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0400 manat təşkil edib. Rusiyanın 100 rublu 2,2291 kimi bahalaşıb, avro isə 1,9811 manatadək ucuzlaşıb.
|1 ABŞ dolları
|USD
|1,7
|1 Avro
|EUR
|1,9811
|1 Avstraliya dolları
|AUD
|1,1253
|1 Belarus rublu
|BYN
|0,5745
|1 Bolqarıstan levi
|BGN
|1,0133
|1 BƏƏ dirhəmi
|AED
|0,4629
|100 Cənubi Koreya vonu
|KRW
|0,1155
|1 Çexiya kronu
|CZK
|0,0818
|1 Çin yuanı
|CNY
|0,2404
|1 Danimarka kronu
|DKK
|0,2653
|1 Gürcüstan larisi
|GEL
|0,63
|1 Honq Konq dolları
|HKD
|0,2184
|1 Hindistan rupisi
|INR
|0,0189
|1 Britaniya funt sterlinqi
|GBP
|2,2672
|1 İsveç kronu
|SEK
|0,1805
|1 İsveçrə frankı
|CHF
|2,1167
|1 İsrail şekeli
|ILS
|0,5247
|1 Kanada dolları
|CAD
|1,2183
|1 Küveyt dinarı
|KWD
|5,5397
|100 Qazaxıstan tengəsi
|KZT
|0,3363
|1 Qətər Realı
|QAR
|0,4664
|1 Qırğızıstan somu
|KGS
|0,0195
|100 Macarıstan forinti
|HUF
|0,5173
|1 Moldova leyi
|MDL
|0,1001
|1 Norveç kronu
|NOK
|0,1683
|100 Özbəkistan somu
|UZS
|0,0143
|100 Pakistan rupisi
|PKR
|0,6042
|1 Polşa zlotısı
|PLN
|0,4679
|1 Rumıniya leyi
|RON
|0,3891
|100 Rusiya rublu
|RUB
|2,2291
|1 Serbiya dinarı
|RSD
|0,0169
|1 Sinqapur dolları
|SGD
|1,3121
|1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|SAR
|0,453
|1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)
|xdr
|2,3211
|1 Türkiyə lirəsi
|TRY
|0,04
|1 Türkmənistan manatı
|TMT
|0,4857
|1 Ukrayna qrivnası
|UAH
|0,0403
|100 Yaponiya yeni
|JPY
|1,0975
|1 Yeni Zelandiya dolları
|NZD
|0,9806
|1 Qızıl
|XAU
|7169,572
|1 Gümüş
|XAG
|98,1978
|1 Platin
|XPT
|2806,522
|1 Palladium
|XPD
|2488,647
