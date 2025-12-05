 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:18 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

1news.az məlumatına görə, dekabrın 5-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0400 manat təşkil edib. Rusiyanın 100 rublu 2,2291 kimi bahalaşıb, avro isə 1,9811 manatadək ucuzlaşıb.

1 ABŞ dolları USD 1,7
1 Avro EUR 1,9811
1 Avstraliya dolları AUD 1,1253
1 Belarus rublu BYN 0,5745
1 Bolqarıstan levi BGN 1,0133
1 BƏƏ dirhəmi AED 0,4629
100 Cənubi Koreya vonu KRW 0,1155
1 Çexiya kronu CZK 0,0818
1 Çin yuanı CNY 0,2404
1 Danimarka kronu DKK 0,2653
1 Gürcüstan larisi GEL 0,63
1 Honq Konq dolları HKD 0,2184
1 Hindistan rupisi INR 0,0189
1 Britaniya funt sterlinqi GBP 2,2672
1 İsveç kronu SEK 0,1805
1 İsveçrə frankı CHF 2,1167
1 İsrail şekeli ILS 0,5247
1 Kanada dolları CAD 1,2183
1 Küveyt dinarı KWD 5,5397
100 Qazaxıstan tengəsi KZT 0,3363
1 Qətər Realı QAR 0,4664
1 Qırğızıstan somu KGS 0,0195
100 Macarıstan forinti HUF 0,5173
1 Moldova leyi MDL 0,1001
1 Norveç kronu NOK 0,1683
100 Özbəkistan somu UZS 0,0143
100 Pakistan rupisi PKR 0,6042
1 Polşa zlotısı PLN 0,4679
1 Rumıniya leyi RON 0,3891
100 Rusiya rublu RUB 2,2291
1 Serbiya dinarı RSD 0,0169
1 Sinqapur dolları SGD 1,3121
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı SAR 0,453
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) xdr 2,3211
1 Türkiyə lirəsi TRY 0,04
1 Türkmənistan manatı TMT 0,4857
1 Ukrayna qrivnası UAH 0,0403
100 Yaponiya yeni JPY 1,0975
1 Yeni Zelandiya dolları NZD 0,9806
1 Qızıl XAU 7169,572
1 Gümüş XAG 98,1978
1 Platin XPT 2806,522
1 Palladium XPD 2488,647
