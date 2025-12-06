BƏƏ Prezidenti Azərbaycanla bütün sahələrdə əməkdaşlığı genişləndirmək barədə tapşırıq verib
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti Azərbaycanla bütün sahələrdə əməkdaşlığı genişləndirmək istiqamətində tapşırıq verib.
1news.az xəbər verir ki, bunu "2PointZero" şirkətinin sədri Şeyx Zayed bin Hamdan bin Zayed Əl Nəhyan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin qəbulunda olarkən deyib.
Onun sözlərinə görə, iki ölkə arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsi üçün böyük potensial var və Azərbaycanla BƏƏ arasında uzunmüddətli uğurlu tərəfdaşlıq qurulub.
