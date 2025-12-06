 Sumqayıtda yanğın təhlükəli obyektin fəaliyyəti dayandırılıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Sumqayıtda yanğın təhlükəli obyektin fəaliyyəti dayandırılıb

Qafar Ağayev10:45 - Bu gün
Sumqayıtda yanğın təhlükəli obyektin fəaliyyəti dayandırılıb

Sumqayıt şəhərinin Yəhya Məmmədov küçəsində yerləşən yanğın təhlükəli obyektin fəaliyyəti dayandırılıb.

Bu barədə 1news.az-a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) məlumat verilib.

Bildirilib ki, Cəlil Alim oğlu Sadıqova məxsus oksigen balonlarının doldurulması sexində yoxlama zamanı yanğın təhlükəsizliyi sahəsində çoxsaylı nöqsanların mövcud olduğu müəyyən edilib.

Belə ki, obyektdə avtomatik yanğınxəbərverici siqnalizasiya qurğusu quraşdırılmayıb, ilkin yanğınsöndürmə vasitələri yoxdur, elektrik təsərrüfatı tələblərə uyğun deyil, taxta konstruksiyalar odadavamlı məhlul hopdurulmayıb, tələblərə zidd olaraq sıxılmış və mayeləşdirilmiş qazla dolu oksigen balonları saxlanılır, ərazi quru ot və kol-kosdan təmizlənməyib.

Bu səbəbdən sexin fəaliyyətinin dayandırılması barədə qərar qəbul olunub.

Paylaş:
55

Aktual

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev finlandiyalı həmkarını təbrik edib

Cəmiyyət

Bakıda ilk dəfə D-8 Gənclər Dialoqu keçirilir

Futbol

Donald Tramp FIFA-nın ilk Sülh Mükafatını aldı: mükafatın heykəlciyini azərbaycanlı heykəltəraşlar hazırlayıb - FOTO - VİDEO

Cəmiyyət

Salyanda məktəbdə tüstüdən zəhərlənənlərin sayı 20-yə çatıb - YENİLƏNİB 1

Cəmiyyət

Qax sakini silahdan açılan atəşdən xəsarət alıb

Azərbaycan və Latviya arasında səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub

Kartof yükündə gizlədilən külli miqdarda dərmanın ölkəyə gətirilməsi qarşısı alınıb

Ötən gün axtarışda olan 336 nəfər saxlanılıb

Redaktorun seçimi

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Sabah bəzi magistral yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

“Nar”da həyəcan artır – 6-cı avtomobil səni gözləyir

Ötən gün 14 kq-dan çox narkotik aşkarlanıb

Salyanda baş verən yol qəzası nəticəsində xəsarət alan olub

Son xəbərlər

Qax sakini silahdan açılan atəşdən xəsarət alıb

Bu gün, 11:50

Azərbaycan və Latviya arasında səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub

Bu gün, 11:31

Kartof yükündə gizlədilən külli miqdarda dərmanın ölkəyə gətirilməsi qarşısı alınıb

Bu gün, 11:25

Prezident İlham Əliyev finlandiyalı həmkarını təbrik edib

Bu gün, 11:09

Ötən gün axtarışda olan 336 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 10:58

Bakıda ilk dəfə D-8 Gənclər Dialoqu keçirilir

Bu gün, 10:50

Sumqayıtda yanğın təhlükəli obyektin fəaliyyəti dayandırılıb

Bu gün, 10:45

Azərbaycan nefti bahalaşıb

Bu gün, 09:53

Türkiyə Pakistanda PUA zavodu quracaq

Bu gün, 09:44

S&P: Azərbaycan manatın məzənnəsini sabit saxlanmaqda davam edəcək

Bu gün, 09:40

DYP yorğun və yuxusuz formada sükana əyləşən sürücülərə müraciət edib

Bu gün, 09:04

Donald Tramp FIFA-nın ilk Sülh Mükafatını aldı: mükafatın heykəlciyini azərbaycanlı heykəltəraşlar hazırlayıb - FOTO - VİDEO

05 / 12 / 2025, 22:37

Bu gün Xalq artisti Həsənağa Salayevin doğum günüdür

05 / 12 / 2025, 18:04

Kənd təsərrüfatı torpaqlarında müvəqqəti tikililər barədə məlumatlandırma Qaydaları təsdiq edilib - FƏRMAN

05 / 12 / 2025, 17:52

Azərbaycanda “Dərhal buraxılış” sistemi tətbiq ediləcək

05 / 12 / 2025, 17:45

Bakıda kafedə partlayış olub, 3 nəfər xəsarət alıb - VİDEO

05 / 12 / 2025, 17:33

Asiya İnkişaf Bankının dəstəyi ilə ADY-nin dekarbonizasiyası üzrə strateji layihəyə start verilib

05 / 12 / 2025, 17:32

Salyanda məktəbdə tüstüdən zəhərlənənlərin sayı 20-yə çatıb - YENİLƏNİB 1

05 / 12 / 2025, 17:31

12 nömrəli marşrutda istismar olunan avtobuslar yenilənir

05 / 12 / 2025, 17:17

Ağacların qanunsuz kəsiminə görə təbiətə 36 min manatdan çox ziyan dəyib

05 / 12 / 2025, 17:10
Bütün xəbərlər