 NARGIS Nəşriyyat evinin «Winter in Azerbaijan» adlı sərgisinin rəsmi açılışı baş tutdu - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Mədəniyyət

NARGIS Nəşriyyat evinin «Winter in Azerbaijan» adlı sərgisinin rəsmi açılışı baş tutdu - FOTO

15:00 - 07 / 12 / 2025
NARGIS Nəşriyyat evinin «Winter in Azerbaijan» adlı sərgisinin rəsmi açılışı baş tutdu - FOTO

1 dekabrda “Winter in Azerbaijan” adlı bayram sərgisinin rəsmi açılışı baş tutdu. Port Baku Mall-da keçirilən, sənətkarlığı, yaradıcılığı və bayram əhval-ruhiyyəsini bir araya gətirən bu sərgi ziyarətçiləri miniatür zəncəfilli şəhərciyə dəvət edir.

4 dekabrda keçirilən təntənəli açılışda qonaqlar bayram ab-havası ilə qarşılandı. Gün ərzində Qrinç, Olaf, Şaxta Baba və sehrbaz kimi sevilən obrazlar ziyarətçiləri əyləndirdi, IMEC tərəfindən hazırlanan uşaq xorunun şən melodiyaları isə məkana xüsusi ovqat qatdı. Merry Band-in canlı musiqisi bayram atmosferini daha da zənginləşdirdi. Qonaqlara isti şokolad və qlütensiz peçenye təqdim edildi. Bundan əlavə, qonaqlara hədiyyə olaraq xüsusi hazırlanmış “Winter in Azerbaijan” açıqcalarından və zəncəfilli peçenyelər verildi.

Bundan əlavə, NARGIS komandası “Azərbaycan Hava Yolları” QSC-yə, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-yə, “Azərpoçt” MMC, “Bakı Metropoliteni” QSC-yə, Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinə, Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətinə, “Wolt” çatdırılma şirkətinə, MasterCard-a, “Push30” MMC-yə, “Miniboss Business School” tədris mərkəzinə, “Medsol” MMC-yə, “Kidsberry” mağazasına, “Glodemia” tədris mərkəzinə, “İticket” MMC-yə, “The Attack” kafesinə və “a’Nanas” restoranına verdiyi dəstəyə görə minnətdarlığını bildirir.

NARGIS Nəşriyyat Evi sərginin keçirilməsi üçün məkan ayırdığına görə Port Baku Mall ticarət mərkəzinə dərin təşəkkürünu bildirir.

Layihənin geniş auditoriyaya çatdırılmasında dəstəyinə görə media tərəfdaşlarımıza da təşəkkür edirik. Onlar arasında televiziya kanalları – AzTV, Mədəniyyət TV, İctimai TV, Xəzər TV, ARB24 TV, Space TV və Naxçıvan TV; radio stansiyaları – 90 FM İctimai Radio, Xəzər Radio, Araz Radio, Asan Radio, Avto FM, Dalğa FM və Planet FM; eyni zamanda onlayn platformalar – Global Media Group, 1news.az, Day.az, Trend.az, Azernews.az, Milli.az, Azertac və 7news.az yer alır.

Sərgi 15 yanvara qədər açıq qalacaq. Giriş sərbəstdir.

Paylaş:
127

Aktual

Cəmiyyət

Prezident İlham Əliyev BƏƏ-nin bir sıra şirkətlərinin rəhbərlərini qəbul edib - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Hikmət Hacıyev və Armen Qriqoryan Qətərdə panel müzakirəsində iştirak ediblər - FOTO

Rəsmi

Donald Tramp Azərbaycan Prezidentinə məktub göndərdi: Sizə bir daha təşəkkür edirəm

Cəmiyyət

Hikmət Hacıyev Qətərin dövlət naziri ilə Bakı və Doha arasında münasibətləri müzakirə edib

Mədəniyyət

NARGIS Nəşriyyat evinin «Winter in Azerbaijan» adlı sərgisinin rəsmi açılışı baş tutdu - FOTO

Türk Dünyasının Animasiya İrsi Bakıda nümayiş olunur

Bu gün Xalq artisti Həsənağa Salayevin doğum günüdür

Dirijor Ramiz Məlik-Aslanov Azərbaycan Prezidentinə müraciət ünvanlayıb

Redaktorun seçimi

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Dirijor Ramiz Məlik-Aslanov Azərbaycan Prezidentinə müraciət ünvanlayıb

NARGIS Nəşriyyat evinin «Winter in Azerbaijan» adlı sərgisinin rəsmi açılışı baş tutdu - FOTO

Bu gün Xalq artisti Həsənağa Salayevin doğum günüdür

Türk Dünyasının Animasiya İrsi Bakıda nümayiş olunur

Son xəbərlər

NARGIS Nəşriyyat evinin «Winter in Azerbaijan» adlı sərgisinin rəsmi açılışı baş tutdu - FOTO

07 / 12 / 2025, 15:00

İlham Əliyev: Azərbaycan-BƏƏ əməkdaşlığı daha geniş region üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir

06 / 12 / 2025, 18:06

BƏƏ Prezidenti Azərbaycanla bütün sahələrdə əməkdaşlığı genişləndirmək barədə tapşırıq verib

06 / 12 / 2025, 18:04

Prezident İlham Əliyev BƏƏ-nin bir sıra şirkətlərinin rəhbərlərini qəbul edib - YENİLƏNİB

06 / 12 / 2025, 17:51

Hikmət Hacıyev və Armen Qriqoryan Qətərdə panel müzakirəsində iştirak ediblər - FOTO

06 / 12 / 2025, 17:25

Ötən gün Bakı və rayonlarda 64 odlu silah-sursat aşkar edilib

06 / 12 / 2025, 17:01

Qar yağacağı ehtimalı var - XƏBƏRDARLIQ

06 / 12 / 2025, 16:31

Donald Tramp Azərbaycan Prezidentinə məktub göndərdi: Sizə bir daha təşəkkür edirəm

06 / 12 / 2025, 15:58

Hikmət Hacıyev: Cənubi Qafqaz regionu sülh gündəliyinin iqtisadi faydaları üçün beynəlxalq dəstəyə ehtiyac duyur

06 / 12 / 2025, 15:41

Bakıda avtomobildən 6500 manat oğurlanıb

06 / 12 / 2025, 15:31

Market və təmir sexindən oğurluq edən şəxslər saxlanılıblar

06 / 12 / 2025, 14:51

Naxçıvan MR-də dəmir yollarının tikinti-bərpa işlərindən görüntülər - VİDEO

06 / 12 / 2025, 14:06

Ötən gün 10 nəfər dələduzluğa görə saxlanılıb

06 / 12 / 2025, 14:02

Hikmət Hacıyev Qətər Əmirinin milli təhlükəsizlik üzrə müşaviri ilə görüşüb

06 / 12 / 2025, 13:48

“Ehtiyat zabit hazırlığı kursu”na qəbul elan edilib

06 / 12 / 2025, 13:30

Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 10 %-ə yaxın artıb

06 / 12 / 2025, 12:57

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

06 / 12 / 2025, 12:51

Hikmət Hacıyev Qətərin dövlət naziri ilə Bakı və Doha arasında münasibətləri müzakirə edib

06 / 12 / 2025, 12:22

Avantürist cəhdlər, reallaşmayan xülyalar və miskin insanlar - Kamaləddin Qafarov

06 / 12 / 2025, 12:21

Türk Dünyasının Animasiya İrsi Bakıda nümayiş olunur

06 / 12 / 2025, 12:10
Bütün xəbərlər