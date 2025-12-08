Ceyhun Bayramov: Abbas Əraqçinin səfəri Azərbaycan–İran münasibətlərinin inkişafına mühüm töhfə verəcək
Yaxın Şərqdə və regionumuzda baş verən proseslər, mina təhlükəsi, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə aparılan genişmiqyaslı bərpa quruculuq işləri və əhalinin geri qayıtması barədə iranlı həmkarıma məlumat verdim. İran XİN rəhbərinin Bakıda geniş proqramı var və bu səfər Azərbaycan–İran münasibətlərinin inkişafına mühüm töhfə verəcək.
1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi ilə keçirilən brifinqdə bildirib.
