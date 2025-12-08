 Medianın İnkişafı Agentliyi “Fərdi jurnalist müsabiqəsi”nin nəticələri açıqlanıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Medianın İnkişafı Agentliyi “Fərdi jurnalist müsabiqəsi”nin nəticələri açıqlanıb

Qafar Ağayev14:45 - Bu gün
Medianın İnkişafı Agentliyi “Fərdi jurnalist müsabiqəsi”nin nəticələri açıqlanıb

Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyi tərəfindən 30 oktyabr 2025-ci il tarixində elan olunmuş "Fərdi jurnalist müsabiqəsi"nin nəticələri açıqlanıb.

Bu barədə 1news.az-a MEDİA-dan məlumat verilib.

Ən yaxşı reportaj

Ağamalızadə Sənan Əhliman

"Report" İnformasiya Agentliyi

Qəribova Günel Srac

AZƏRTAC

Atalızadə Afaq Mirayiq

"Yeni Müsavat" qəzeti

Rzazadə Əsmətxanım Əli

Yenisabah.az

Rzayev Timur Xanağa

Caliber.az

Ən yaxşı ictimai-siyasi təhlil

Cəfərov Şahin Cəfər

AZƏRTAC

Nərimanlı Asif Cəlal

Publika.az

Bədirxanlı İmran Qeysəd

"Xalq qəzeti"

İsgəndərov Sahil Məmməd

Azvision.az

Əliyev Azad Akif

"Kaspi" qəzeti

Ən yaxşı sosial- iqtisadi təhlil

Məmmədov Şükran Mehdi

APA İnformasiya Agentliyi

Tağıbəyli Vüsal Vaqif

Həftə içi qəzeti, hafta.az saytı

Aslanova Yaqut Ağaşah

İkisahil.az

Baxşiyeva Gülnar Nazim

Anews.az

Bəyməmmədli Elvin Akif

AzPolitika.info

Ən yaxşı müsahibə

Useynova Mədinə Zaur

Qafqazinfo.az

Ağaoğlu Mirmehdi Mirkazım

APA İnformasiya Agentliyi

İsmayılova Ayşən Zahid

1news.az

Əfəndiyev Pünhan Şövkət

"Xalq qəzeti"

Şəfiyeva Roza Müşviq

Publika.az

Ən yaxşı mədəniyyət materialı

Rzayeva Məlahət Əli

"Şərq" qəzeti

Rzalı Nadir Yalçın

APA İnformasiya Agentliyi

Gərayeva Xalidə Famil

Müsavat.com

Həsənov İsgəndər Aqil

"525-ci qəzet"

Ən yaxşı köşə yazısı

Nurəliyev Zahid Mirəli

Bakupost.az

Səlimova Əfsanə Kəmaləddin

Demokrat.az

Səfərov Emin Ədalət

Teleqraf.az

Ağaməmmədov Ramiq İxtiyar

Qol.az

Məmmədli Qalib İbrahim

"Bakı Vaxtı" xəbər portalı

Ən yaxşı jurnalist araşdırması

Abdullayeva Sevinc Mürvət

Kulis.az

Piriyev Nihat Zakir

"Report" İnformasiya Agentliyi

Qafarov Əfqan Məhəmməd

Modern.az

İsmayılova Əzizə Heydər

Oxu.az

Quliyev Vasif Xosrov

"Şuşa" qəzeti

Ən yaxşı oçerk

Teymurov Turan Mövlud

AZƏRTAC

Mahmudlu Sübhan İlqar

"Ədalət" qəzeti

Hüseynov Elçin Əziz Ağa

"Region Plus" analitik jurnalı

Bayramova Yeganə Sahib

"Yeni Azərbaycan" qəzeti

Sarıyeva İradə Murad

"Bakı-Xəbər" qəzeti

Ən yaxşı ictimai-siyasi reportaj

Ağazadə Mirsadiq İqbal

Real TV

Abbaszadə Fərid Xaliq

İTV

Hüseynova Röya Mərdi

AzTV

Nurməmmədova Çinarə Hacıağa

ARB24

Əlimuradova Kəmalə Firuz

Xəzər TV

Ən yaxşı sosial-iqtisadi reportaj

Mahmudova Gülşanə Əbülfət

AzTV

Mustafayev Ceyhun Sabahəddin

İTV

Xanalıyeva Sevda Zeynəddin

Real TV

Vəliyeva Nuray Mustafa

AnewZ

Lalayev Vüsal Rövşən

Baku TV

Ən yaxşı tematik (idman, mədəniyyət və s.) reportaj

Mədətov Vurğun Məsud

İTV

Ələsgərov Oruc Rəşad

AzTV

Hüseynova Jalə Rəhman

CBC TV

İbrahimzadə Rəqsanə Zaur

ARB24

Əliyev Turqan Turqay

Xəzər TV

Paylaş:
40

Aktual

Rəsmi

Azərbaycan Prezidenti “Global Infrastructure Partners” şirkətinin baş icraçı direktorunu qəbul edib

Siyasət

Ceyhun Bayramov: Abbas Əraqçinin səfəri Azərbaycan–İran münasibətlərinin inkişafına mühüm töhfə verəcək

Cəmiyyət

Səfirlik: Makkinin səfəri ABŞ-lə Azərbaycanın uzunmüddətli müdafiə əməkdaşlığını möhkəmləndirdi

Rəsmi

Prezident Əraqçinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

Cəmiyyət

Azərbaycan-Qırğızıstan Hökümətlərarası Komissiyasının 6-cı iclası keçirilib

Turizm şirkətlərinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzura tanışlıq səfərləri təşkil edilib

Məhkumun anası cəzaçəkmə müəssisəsinə telefon keçirməyə cəhd etdi

Rəşt-Astara dəmir yolunun tikintisinə gələn ildən başlanacaq

Redaktorun seçimi

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Hikmət Hacıyev Qətər Əmirinin milli təhlükəsizlik üzrə müşaviri ilə görüşüb

Ötən gün 10 nəfər dələduzluğa görə saxlanılıb

ABŞ-nin briqada generalı Azərbaycana gəlib - FOTO

Hikmət Hacıyev NATO-nun Cənubi Qafqazdakı Ofisinin rəhbəri ilə görüşüb

Son xəbərlər

Azərbaycan-Qırğızıstan Hökümətlərarası Komissiyasının 6-cı iclası keçirilib

Bu gün, 15:54

Turizm şirkətlərinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzura tanışlıq səfərləri təşkil edilib

Bu gün, 15:40

Məhkumun anası cəzaçəkmə müəssisəsinə telefon keçirməyə cəhd etdi

Bu gün, 15:28

Azərbaycanda kirayə mənzil fonduna daha 188 mənzil əlavə olunub

Bu gün, 15:14

Rəşt-Astara dəmir yolunun tikintisinə gələn ildən başlanacaq

Bu gün, 15:03

1news.az-ın əməkdaşı “Fərdi jurnalist müsabiqəsi”nin qalibləri arasında

Bu gün, 15:00

Bu il ünvanlı xidmət göstərilən vergiödəyicilərinin sayı açıqlanıb

Bu gün, 14:58

Medianın İnkişafı Agentliyi “Fərdi jurnalist müsabiqəsi”nin nəticələri açıqlanıb

Bu gün, 14:45

Luvrda su boruları partladı: Kitablara ciddi ziyan dəydi

Bu gün, 14:27

Ceyhun Bayramov: Abbas Əraqçinin səfəri Azərbaycan–İran münasibətlərinin inkişafına mühüm töhfə verəcək

Bu gün, 14:11

ADY Yeni il bayramında rayonlararası istiqamətlər üzrə əlavə qatar reysləri təşkil edəcək

Bu gün, 14:00

Zərdabinin heykəli restoranın qapıçısı kimi görünür - Yazıçı Anardan TƏKLİF

Bu gün, 13:45

Ceyhun Bayramov İranın xarici işlər naziri ilə görüşüb - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:34

Bakıda və Abşeron yarımadasına düşən yağıntı aylıq normanın 98 faizini təşkil edib

Bu gün, 13:30

Qobuda yük və minik maşınları toqquşub, 2 nəfər ölüb - VİDEO

Bu gün, 13:17

Sabah Bakı və Abşeronda leysan yağacaq

Bu gün, 13:03

İranla sərhəddən narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb, 2 nəfər tutulub

Bu gün, 12:43

Bütün bölmələr üzrə, “Azərbaycan tarixi” fənni 6-cı sinifdən etibarən Azərbaycan dilində keçiriləcək

Bu gün, 12:22

Azərbaycan Prezidenti “Global Infrastructure Partners” şirkətinin baş icraçı direktorunu qəbul edib

Bu gün, 12:19

2025-ci ilin 11 ayı ərzində təcili tibbi yardıma müraciətlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 12:14
Bütün xəbərlər