Medianın İnkişafı Agentliyi “Fərdi jurnalist müsabiqəsi”nin nəticələri açıqlanıb
Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyi tərəfindən 30 oktyabr 2025-ci il tarixində elan olunmuş "Fərdi jurnalist müsabiqəsi"nin nəticələri açıqlanıb.
Bu barədə 1news.az-a MEDİA-dan məlumat verilib.
|
Ən yaxşı reportaj
|
Ağamalızadə Sənan Əhliman
|
"Report" İnformasiya Agentliyi
|
Qəribova Günel Srac
|
AZƏRTAC
|
Atalızadə Afaq Mirayiq
|
"Yeni Müsavat" qəzeti
|
Rzazadə Əsmətxanım Əli
|
Yenisabah.az
|
Rzayev Timur Xanağa
|
Caliber.az
|
Ən yaxşı ictimai-siyasi təhlil
|
Cəfərov Şahin Cəfər
|
AZƏRTAC
|
Nərimanlı Asif Cəlal
|
Publika.az
|
Bədirxanlı İmran Qeysəd
|
"Xalq qəzeti"
|
İsgəndərov Sahil Məmməd
|
Azvision.az
|
Əliyev Azad Akif
|
"Kaspi" qəzeti
|
Ən yaxşı sosial- iqtisadi təhlil
|
Məmmədov Şükran Mehdi
|
APA İnformasiya Agentliyi
|
Tağıbəyli Vüsal Vaqif
|
Həftə içi qəzeti, hafta.az saytı
|
Aslanova Yaqut Ağaşah
|
İkisahil.az
|
Baxşiyeva Gülnar Nazim
|
Anews.az
|
Bəyməmmədli Elvin Akif
|
AzPolitika.info
|
Ən yaxşı müsahibə
|
Useynova Mədinə Zaur
|
Qafqazinfo.az
|
Ağaoğlu Mirmehdi Mirkazım
|
APA İnformasiya Agentliyi
|
İsmayılova Ayşən Zahid
|
1news.az
|
Əfəndiyev Pünhan Şövkət
|
"Xalq qəzeti"
|
Şəfiyeva Roza Müşviq
|
Publika.az
|
Ən yaxşı mədəniyyət materialı
|
Rzayeva Məlahət Əli
|
"Şərq" qəzeti
|
Rzalı Nadir Yalçın
|
APA İnformasiya Agentliyi
|
Gərayeva Xalidə Famil
|
Müsavat.com
|
Həsənov İsgəndər Aqil
|
"525-ci qəzet"
|
Ən yaxşı köşə yazısı
|
Nurəliyev Zahid Mirəli
|
Bakupost.az
|
Səlimova Əfsanə Kəmaləddin
|
Demokrat.az
|
Səfərov Emin Ədalət
|
Teleqraf.az
|
Ağaməmmədov Ramiq İxtiyar
|
Qol.az
|
Məmmədli Qalib İbrahim
|
"Bakı Vaxtı" xəbər portalı
|
Ən yaxşı jurnalist araşdırması
|
Abdullayeva Sevinc Mürvət
|
Kulis.az
|
Piriyev Nihat Zakir
|
"Report" İnformasiya Agentliyi
|
Qafarov Əfqan Məhəmməd
|
Modern.az
|
İsmayılova Əzizə Heydər
|
Oxu.az
|
Quliyev Vasif Xosrov
|
"Şuşa" qəzeti
|
Ən yaxşı oçerk
|
Teymurov Turan Mövlud
|
AZƏRTAC
|
Mahmudlu Sübhan İlqar
|
"Ədalət" qəzeti
|
Hüseynov Elçin Əziz Ağa
|
"Region Plus" analitik jurnalı
|
Bayramova Yeganə Sahib
|
"Yeni Azərbaycan" qəzeti
|
Sarıyeva İradə Murad
|
"Bakı-Xəbər" qəzeti
|
Ən yaxşı ictimai-siyasi reportaj
|
Ağazadə Mirsadiq İqbal
|
Real TV
|
Abbaszadə Fərid Xaliq
|
İTV
|
Hüseynova Röya Mərdi
|
AzTV
|
Nurməmmədova Çinarə Hacıağa
|
ARB24
|
Əlimuradova Kəmalə Firuz
|
Xəzər TV
|
Ən yaxşı sosial-iqtisadi reportaj
|
Mahmudova Gülşanə Əbülfət
|
AzTV
|
Mustafayev Ceyhun Sabahəddin
|
İTV
|
Xanalıyeva Sevda Zeynəddin
|
Real TV
|
Vəliyeva Nuray Mustafa
|
AnewZ
|
Lalayev Vüsal Rövşən
|
Baku TV
|
Ən yaxşı tematik (idman, mədəniyyət və s.) reportaj
|
Mədətov Vurğun Məsud
|
İTV
|
Ələsgərov Oruc Rəşad
|
AzTV
|
Hüseynova Jalə Rəhman
|
CBC TV
|
İbrahimzadə Rəqsanə Zaur
|
ARB24
|
Əliyev Turqan Turqay
|
Xəzər TV