Bütün bölmələr üzrə, “Azərbaycan tarixi” fənni 6-cı sinifdən etibarən Azərbaycan dilində keçiriləcək
Tədris dilindən asılı olmayaraq, bütün məktəblərdə "Azərbaycan tarixi" fənninin 6-cı sinifdən etibarən Azərbaycan dilində tədris edilməsi istiqamətində iş aparılır.
1news.az "Report"a istinadən məlumatına görə, bunu elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev Milli Məclisdə keçirilən "Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi inkişaf strategiyası: Mövcud vəziyyət və perspektivlər" adlı konfransda çıxışında deyib.
Nazir, həmçinin "Azərbaycan dili "fənninin də saatının artırılması istiqamətində iş aparıldığını qeyd edib.
