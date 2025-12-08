Ceyhun Bayramov İranın xarici işlər naziri ilə görüşüb - YENİLƏNİB
Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla iranlı həmkarı Abbas Əraqçi arasında təkbətək və geniş tərkibdə görüşlər keçirilib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin "X" hesabında məlumat paylaşılıb.
Bildirilib ki, Azərbaycan və İran arasında əməkdaşlığın cari gündəliyi və perspektivləri müzakirə olunub.
Nazirlər siyasi məsləhətləşmələrdən Birgə Dövlət Komissiyasına və geniş hüquqi müqavilə bazasına qədər güclü institusional çərçivələrin Azərbaycan və İranın daha da gücləndirməyə sadiq olduqları sabit və gələcəyə yönəlmiş ikitərəfli münasibətlər üçün möhkəm bir arxitektura təmin etdiyini vurğulayıblar.
Tərəflər həmçinin iqtisadi-ticarət əməkdaşlığını artırmaq yollarını və vasitələrini, xüsusilə də "Şimal-Cənub" Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu ilə Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında əlaqə layihələri daxil olmaqla nəqliyyat-logistika sahəsinə diqqət yetiriblər.
Eyni zamanda, humanitar, xüsusilə də Bakı-Tehran/Təbriz arasında aviareyslərin artırılması, təhsil, mədəniyyət və turizm sahələrində əməkdaşlığa toxunulub.
Bundan başqa, BMT, Qoşulmama Hərəkatı və İƏT kimi beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq, həmçinin Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesi və Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərində münaqişədən sonrakı yenidənqurma işləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb.
***
12:27
Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla İran xarici işlər naziri Abbas Əraqçi arasında təkbətək görüş keçirilir.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi “X”də paylaşım edib.