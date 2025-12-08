Elnur Hidayətoğlu: 2025-ci ilin 11 ayı ərzində müxtəlif media subyektlərindən TƏBİB-ə 5060 sorğu daxil olub
“2025-ci ilin 11 ayı ərzində müxtəlif media subyektlərindən şöbəyə 5 060 sorğu daxil olub”.
1news.az xəbər verir ki, TƏBİB-in İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Elnur Hidayətoğlu “Sağlam dialoq: media və səhiyyə kommunikasiyasında yeni paradiqmalar” mövzusundakı təlimdə çıxışı zamanı deyib:
“Onlardan 4 953-ü cavablandırılıb. 107 sorğu isə TƏBİB-in səlahiyyətlərinə aid olmayıb və onlar müvafiq olaraq yönləndirilib”.
