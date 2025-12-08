 “Abşeron Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında ​​​​​​​“Həkimdən həkimə yönləndirmə” xidməti istifadəyə verilib” | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

“Abşeron Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında ​​​​​​​“Həkimdən həkimə yönləndirmə” xidməti istifadəyə verilib”

Qafar Ağayev10:58 - Bu gün
“Abşeron Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında ​​​​​​​“Həkimdən həkimə yönləndirmə” xidməti istifadəyə verilib”

“Abşeron Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında pasiyentlərin müraciət prosesini daha rahat və operativ etmək məqsədilə Qeydiyyat bölməsində yeni “Həkimdən həkimə yönləndirmə” xidməti istifadəyə verilib”.

1news.az xəbər verir ki, bu sözləri TƏBİB-in İctimaiyyətlə əlaqələr və kommunikasiya departamentinin rəhbəri Zamirə Ədilova “Sağlam dialoq: media və səhiyyə kommunikasiyasında yeni paradiqmalar” mövzusundakı təlimdə çıxışı zamanı deyib.

Z.Ədilova bildirib ki, yeni sistem vətəndaşların elektron növbə götürmədən bir həkimin qəbulundan digər ixtisaslı həkimin qəbuluna birbaşa keçidini təmin edir:

“Xidmət xüsusilə fizioterapiya göndərişləri zamanı daha geniş tətbiq edilir. Belə ki, vətəndaş ilkin olaraq elektron növbə alaraq ixtisaslı həkimin qəbuluna daxil olur. Əgər həkim pasiyenti fizioterapiyaya yönləndirirsə, vətəndaş yenidən qeydiyyat və növbə prosedurlarından keçmədən Həkimdən həkimə yönləndirmə masasından birbaşa xidmətə yönləndirilir.

Həmçinin ilkin müayinə aparan həkim pasiyenti başqa bir ixtisas üzrə mütəxəssisə göndərdikdə də vətəndaş elektron növbə götürməyə ehtiyac duymur. Xəstə sadəcə Həkimdən həkimə yönləndirmə masasına yaxınlaşaraq növbəti həkimin qəbuluna operativ şəkildə yönləndirilir”.

Departament rəhbəri əlavə edib ki, bu yenilik xəstəxanada müraciət prosesinin optimallaşdırılmasına, vətəndaşların vaxt itkisini minimuma endirməyə və tibbi xidmətin daha səmərəli təşkilinə xidmət edəcək.

Qafar Ağayev

Paylaş:
128

Aktual

Rəsmi

Azərbaycan Prezidenti “Global Infrastructure Partners” şirkətinin baş icraçı direktorunu qəbul edib

Siyasət

Ceyhun Bayramov: Abbas Əraqçinin səfəri Azərbaycan–İran münasibətlərinin inkişafına mühüm töhfə verəcək

Cəmiyyət

Səfirlik: Makkinin səfəri ABŞ-lə Azərbaycanın uzunmüddətli müdafiə əməkdaşlığını möhkəmləndirdi

Rəsmi

Prezident Əraqçinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

Cəmiyyət

Azərbaycan-Qırğızıstan Hökümətlərarası Komissiyasının 6-cı iclası keçirilib

Turizm şirkətlərinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzura tanışlıq səfərləri təşkil edilib

Məhkumun anası cəzaçəkmə müəssisəsinə telefon keçirməyə cəhd etdi

Rəşt-Astara dəmir yolunun tikintisinə gələn ildən başlanacaq

Redaktorun seçimi

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Avantürist cəhdlər, reallaşmayan xülyalar və miskin insanlar - Kamaləddin Qafarov

Bakıda ilk dəfə D-8 Gənclər Dialoqu keçirilir

Kimlər dövlət tərəfindən icbari tibbi sığorta olunacaq? - Nazirdən İZAH

Son xəbərlər

Azərbaycan-Qırğızıstan Hökümətlərarası Komissiyasının 6-cı iclası keçirilib

Bu gün, 15:54

Turizm şirkətlərinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzura tanışlıq səfərləri təşkil edilib

Bu gün, 15:40

Məhkumun anası cəzaçəkmə müəssisəsinə telefon keçirməyə cəhd etdi

Bu gün, 15:28

Azərbaycanda kirayə mənzil fonduna daha 188 mənzil əlavə olunub

Bu gün, 15:14

Rəşt-Astara dəmir yolunun tikintisinə gələn ildən başlanacaq

Bu gün, 15:03

1news.az-ın əməkdaşı “Fərdi jurnalist müsabiqəsi”nin qalibləri arasında

Bu gün, 15:00

Bu il ünvanlı xidmət göstərilən vergiödəyicilərinin sayı açıqlanıb

Bu gün, 14:58

Medianın İnkişafı Agentliyi “Fərdi jurnalist müsabiqəsi”nin nəticələri açıqlanıb

Bu gün, 14:45

Luvrda su boruları partladı: Kitablara ciddi ziyan dəydi

Bu gün, 14:27

Ceyhun Bayramov: Abbas Əraqçinin səfəri Azərbaycan–İran münasibətlərinin inkişafına mühüm töhfə verəcək

Bu gün, 14:11

ADY Yeni il bayramında rayonlararası istiqamətlər üzrə əlavə qatar reysləri təşkil edəcək

Bu gün, 14:00

Zərdabinin heykəli restoranın qapıçısı kimi görünür - Yazıçı Anardan TƏKLİF

Bu gün, 13:45

Ceyhun Bayramov İranın xarici işlər naziri ilə görüşüb - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:34

Bakıda və Abşeron yarımadasına düşən yağıntı aylıq normanın 98 faizini təşkil edib

Bu gün, 13:30

Qobuda yük və minik maşınları toqquşub, 2 nəfər ölüb - VİDEO

Bu gün, 13:17

Sabah Bakı və Abşeronda leysan yağacaq

Bu gün, 13:03

İranla sərhəddən narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb, 2 nəfər tutulub

Bu gün, 12:43

Bütün bölmələr üzrə, “Azərbaycan tarixi” fənni 6-cı sinifdən etibarən Azərbaycan dilində keçiriləcək

Bu gün, 12:22

Azərbaycan Prezidenti “Global Infrastructure Partners” şirkətinin baş icraçı direktorunu qəbul edib

Bu gün, 12:19

2025-ci ilin 11 ayı ərzində təcili tibbi yardıma müraciətlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 12:14
Bütün xəbərlər